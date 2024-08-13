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32" TV Bilgi Ekranı
USB Kopyalama
USB Otomatik Oynatma Plus
Zamanlayıcı
Karşılama Ekranı/Video
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Tip
Direct LED
-
Çözünürlük
1.366 X 768 (HD)
YAYIN SISTEMI
-
Analog
PAL / SECAM
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
VIDEO
-
Triple XD İşlemci
•
-
Gerçek Sinema 24p (3:3 aşağı çekme)
•
-
En-Boy Oranı
6 mod ( 16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Yalnız tarama)
SES
-
Audio Çıkışı
5W + 5W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Ses Modu
6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice, Spor, Müzik, Oyun)
ÖZELLIKLER
-
Kurulum
USB Kopyalama
-
Yönetim
Kendiliğinden Tanılama (USB), Çoklu IR Kodu, IR Çıkışı, HTNG/HDMI-CEC
-
Konaklama
Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı/Video, Görüntü Ekle, Tek Kanal Harita, RJP Uyumluluğu, USB Otomatik Playback+, Zamanlayıcı
ARABIRIM
-
Yan
CI Yuvası
-
Arka
RF Girişi (2), AV Girişi (Komponentle paylaşım), Komponent Girişi + Video, HDMI Girişi, USB 2.0, RS-232C, RJ45, Kulaklık Çıkışı
KABIN(BIRIM: MM)
-
Vesa
100 x 100
-
G x Y x D / ağırlık (Ayak ile)
732 x 478 x 181,1 / 5,1kg
-
G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)
808 x 512 x 142 / 7,3kg
GENEL
-
Bölge
Avrupa
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
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