USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamaya gerek yok. Veriler, bir ekran için USB'ye kopyalanabilir ve daha sonra bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara dağıtılır.