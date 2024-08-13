About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
32" TV Bilgi Ekranı
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

32" TV Bilgi Ekranı

Ürün Bilgi Formu
32LT341HBZA

32" TV Bilgi Ekranı

(2)
Ticari Sınıf Ayaklı Ticari Televizyon1

Ticari Sınıf Ayaklı Ticari Televizyon

Pro:Centric V serisi televizyon modelleriyle, artık otelinizi daha kolay ve verimli bir şekilde yönetebilirsiniz. Tüm konuk odası TV'leri merkezi bir yönetim sistemi aracılığıyla yapılandırılabilir ve/veya güncellenebilir. TV'lere entegre Hızlı Menü, sunucuya gerek kalmadan daha basit ancak önemli menüler sağlar.
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Temel ve Kolay Şablonlar1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve doku şablonu seçin ve 40 sayfalık reklam panolarıyla web tabanlı aracı kullanarak birçok bölümü kendi başınıza düzenleyin. (Maks. 15 sayfa/ bölüm)
Çok Kanalı Kuyruğa Alma1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
Hızlı Menü1
Katma Değerli Özellikler

Hızlı Menü

LG'nin kolay menü ana sayfası çözümüyle tanışın. Şimdi LG, sunduğu yeni Hızlı menü (ver. 3.0) ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor.
Otel Modu (Halka Açık Ekran Modu)1
Katma Değerli Özellikler

Otel Modu (Halka Açık Ekran Modu)

Kanal seçiminden ses düzeyine kadar tüm televizyon ayarlarını iş amaçlı alanlarda kontrol edebilirsiniz. Halka Açık Ekran Modu aynı zamanda TV'lerdeki varsayılan ayarları gerektiğinde tekrar yüklemenize olanak tanır.
Ticari Döner Ayak1
Katma Değerli Özellikler

Ticari Döner Ayak

Ticari sınıf bir ayak ile konukların rahatlık düzeyini artırın. Böylelikle konuklarınız diledikleri açıdan televizyon izleyebilir. Ayrıca bu ayak, güvenlik amacıyla masaya sabitlenebilir.
Harici Hoparlör Çıkışı1
Katma Değerli Özellikler

Harici Hoparlör Çıkışı

Ek hoparlör ile eğlence deneyimini geliştirin. Konuklar, televizyonun sesini diledikleri yerden, hatta isterlerse banyodan bile dinleyip kontrol edebilirler.
Kilit Modu1
Katma Değerli Özellikler

Kilit Modu

Kilit Modu, uyumlu olmayan içeriğin söz konusu olduğu harici giriş sinyallerini engeller. Bu faydalı özellik, halka açık alanlarda televizyonların hatalı kullanılmasını önler.
USB Auto Playback+1
Katma Değerli Özellikler

USB Auto Playback+

LG TV'lerin televizyona bağlı harici depolamada bulunan oynatılabilir içerikleri bulmasını ve daha sonra bunları otomatik olarak oynatmasını sağlar.

Multi IR1
Katma Değerli Özellikler

Multi IR

Çoklu IR işlevi, birden fazla cihaz kullanıldığı durumlarda televizyonlar arasındaki uzaktan kontrol sinyali parazitini ortadan kaldırır.

* Yalnızca LG TV modellerinde bulunur

Hoş Geldiniz Videosu/Ekranı1
Katma Değerli Özellikler

Hoş Geldiniz Videosu/Ekranı

Ticari Lite TV'ler, çeşitli görüntüleri gösterme özelliği sayesinde, otel odalarında çeşitli karşılama mesajlarına kullanılmasını mümkün kılarak müşterilerin kendilerine ilgi gösterildiğini hissetmelerini sağlar.
USB Veri Kopyalama1
BASİT VE ETKİLİ BAKIM

USB Veri Kopyalama

USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamaya gerek yok. Veriler, bir ekran için USB'ye kopyalanabilir ve daha sonra bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara dağıtılır.
USB ile Kendi Kendine Tanılama1
BASİT VE ETKİLİ BAKIM

USB ile Kendi Kendine Tanılama

Servis mühendislerinin TV'deki teknik sorunları bir USB bellek aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde tanımalarına olanak tanır. TV, karşılaşılan teknik sorunları kaydeder ve bunları bir USB aygıtına aktarır. Servis mühendisleri, gerçek TV olmadan teknik sorunları analiz etmek için bu bilgileri kullanır.
IR Çıkışı1
BASİT VE ETKİLİ BAKIM

IR Çıkışı

İnteraktif set üstü kutusu kullanılarak, tüm LG TV'ler tek bir uzaktan kumandayla kontrol edilebilir.
Yazdır

Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric V

TASARIM

  • Araç Adı

    LJ61

  • Stant Türü

    1 Kutuplu (Dönüş)

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic BK

EKRAN

  • Boyut (inç)

    32

  • Çözünürlük

    HD (1,366 x 768)

  • Parlaklık (Tip.)

    240 nit

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    10W

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    YOK (Akıllı Değil)

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • USB Otomatik oynatma / oynatma+

    EVET (USB Otomatik oynatma)

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • DPM (Digital Power Management)

    EVET

  • Zaman planlayıcı

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (2 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (1 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • AV Girişi

    EVET

  • Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    EVET

  • RGB Girişi (D-sub 15 pin) - PC

    EVET

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • PC Ses Girişi

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.3)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    1 (SNMP, MHEG)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

  • Credenza/Emniyet Vidası Deliği

    EVET (Stant Gerekli)

  • Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)

    EVET (Stant Gerekli)

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    739 x 495 x 241 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    739 x 441 x 74.6(84) mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    905 x 530 x 162 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    20.7/20.7/20.6/23.4 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    18.8/18.8/18.8/21.6 mm

  • Stantlı Ağırlık

    6.05 kg

  • Stantsız Ağırlık

    4.85 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    7.35 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    44.7W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    34W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,3 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A+

  • Güç Tüketimi

    27W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    37

STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))

  • SDR Grade

    F

  • SDR On modu

    28W

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con

  • Güç Kablosu

    YES (1.5M / Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.