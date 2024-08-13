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130" Hepsi Bir Arada LED Ekran
130" Hepsi Bir Arada LED Ekran
* Montaj aksesuarları (duvara monte aparatı, ayak vs.) LG ürünleriyle birlikte verilmez.
* Ağ tabanlı kontrol
SuperSign Çözümü
Signage365Care
* "Siqnaqe365Care" hizmetinin kullanılırlığı bölgeye göre farklılık gösterir, bu yüzden daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.
Tüm Özellikler
FIZIKSEL PARAMETRELER
-
Sıklık Adı
P1.5
-
Piksel Yapılandırması
3’ü 1 arada SMD
-
Piksel Sıklığı (mm)
1.50
-
Ekran Çözünürlüğü (GxY)
1.920x1.080
-
Ekran Boyutu (G x Y x D, mm)
2.880 x 1.620 x 128,5 (Ekran çerçevesiz)
-
Ekran Ağırlığı (kg)
175 (Ekran çerçevesiz)
-
Ünite Kasası başına modül sayısı (GxY)
4x3
-
Ünite Kasa Çözünürlüğü (GxY)
640x360
-
Ünite Kasası Boyutları (G x Y x D, mm)
960x540x128,5
-
Ünite Kasası Yüzey Alanı (㎡)
0.518
-
Ünite Kasası başına ağırlık (kg/ünite)
Ana: 20,85 Alt: 19,24
-
Metre kare başına ağırlık (kg/m²)
37.6
-
Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/㎡)
444.444
-
Ünite Kasasının Düzlüğü (mm)
±0,2
-
Ünite Kasasının malzemesi
Ön: Basınçlı Döküm Alüminyum Arka: PC+ABS
-
Servis erişimi
Ön ve Arka
OPTIK PARAMETRE
-
Maks. Parlaklık (cd/m²)
500
-
Renk Sıcaklığı
6.5
-
Görsel İzleme Açısı (Yatay)
160
-
Görsel İzleme Açısı (Dikey)
140
-
Parlaklık Tekdüzeliği
≥ %95
-
Renk Tekdüzeliği
±0,015Cx,Cy
-
Kontrast Oranı
5,000
-
İşleme Derinliği (bit)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
ELEKTRIKSEL PARAMETRE
-
Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Maks.)
2900
-
Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Ort.)
980
-
Güç Tüketimi (W/m², Maks.)
622
-
Güç Kaynağı (V)
100 ~ 240
-
Kare Hızı (Hz)
50 / 60
-
Yenileme Hızı (Hz)
3.84
-
Ses Çıkışı (Maks.)
162 W
ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI
-
Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık, saat)
100.000 (LED paketi özelliklerine tabidir)
-
Çalışma Sıcaklığı (°C)
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10-80 RH
SERTİFİKASYON
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
Çevre
RoHS
BAĞLANTI(DAHILI DENETLEYICI)
-
Video Girişleri
HDMI Girişi (3), DP Girişi, USB
-
Kontrol
RJ45 Girişi, RS232C Girişi/çıkışı
-
Özellikler
Sıcaklık Sensörü, Kızılötesi ve Ortam Işığı Sensörü, Ses Çıkışı, Crestron Connected (Ağ tabanlı kontrol)
TEMEL AKSESUAR
-
Temel Aksesuar
Veri Kablosu, LAN Kablosu, Güç Kablosu, RS232C Adaptör ( 9 pimden Telefon Jakına), Uzaktan Kumanda, Kızılötesi Alıcı, Kılavuz
-
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