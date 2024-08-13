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130" Hepsi Bir Arada LED Ekran

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

130" Hepsi Bir Arada LED Ekran

LAA015F

130" Hepsi Bir Arada LED Ekran

130&quot; Çerçevesiz Geniş Ekran1

En Etkin Görsel-İşitsel Efektler

130" Çerçevesiz Geniş Ekran

LG LED ekranın en büyük avantajı 130 inçlik çerçevesiz geniş boyutlu ekranıdır. Birleşik dört adet 55 inçlik geleneksel LCD ekrandan bile daha büyük olan ekran, içeriği çizgiler ve bozunumlar olmaksızın gösterir ve daha sürükleyici bir görsel deneyim sunar.

HDR10 Pro Destekli Canlı Renk İfadesi1

En Etkin Görsel-İşitsel Efektler

HDR10 Pro Destekli Canlı Renk İfadesi

HDR10 Pro desteğiyle, içerikler daha canlı hale gelir ve daha iyi bir görsel etki sunar. Daha geniş renk spektrumu ve daha yüksek kontrast oranı, izleyenlerin içerikten gerçek hayatta göründüğü gibi keyif almalarını sağlar.

Sürükleyici Yüzey Sesi1

En Etkin Görsel-İşitsel Efektler

Sürükleyici Yüzey Sesi

130 inçlik Hepsi Bir Arada LED Ekran, etkili ses efekti için ilave herhangi bir hoparlör gerektirmez. Dahili Yüzey Sesi, 162 W (4,5 W x 36 nokta) ile tüm ekrandan gelir ve ekrana uzak oturan katılımcılar da dahil olmak üzere tüm katılımcılara ulaşabilir.

PBP/PIP ile Çoklu Ekran1

PBP/PIP ile Çoklu Ekran

PBP (Yan Yana Resim) özelliği en fazla 2 giriş kaynağına sahip tek bir ekranda çoklu ekrana sahipken, PIP (Resim İçinde Resim) ise ana ekranın ve alt ekranın aynı anda çeşitli düzenlerle oynatılmasını destekler. Böylelikle her içerik kaynağı için alan ayırma esnekliği sağlar.

Çeşitli Ortamlar için <br>Kurulum Seçenekleri<br>1

Kullanıcı Rahatlığı için Kolay Kurulum

Çeşitli Ortamlar için
Kurulum Seçenekleri

130 inçlik Hepsi Bir Arada LED Ekran, ortamına göre çeşitli düzenlerde kurulabilir.

* Montaj aksesuarları (duvara monte aparatı, ayak vs.) LG ürünleriyle birlikte verilmez.

Kullanıcı Rahatlığı için Kolay Kurulum

Kolay Uzaktan Kumanda Desteği

130 inçlik Hepsi Bir Arada Ekran, bir bilgisayara bağlama ihtiyacı duymak yerine bir uzaktan kumanda kullanarak, kullanıcının renk modu, ses düzeyi vb. ayarlara kolayca erişim sağlamasına izin verir. Ekranda, genel LG dijital tabelalar ile aynı kullanıcı arayüzü kullanılır, böylece kullanıcılar ekran kullanımını kolayca öğrenebilirler.
Kullanıcı Rahatlığı için Kolay Kurulum

Önden Servis Kolaylığı

LED ekran kolayca kurulabilir ve kolay kullanım için ön kısımdan yönetilebilir. Ekranın LED modülleri de ayrıca elle veya manyetik alet kullanılarak kolayca takılabilir veya çıkarılabilir.
Kullanıcı Rahatlığı için Kolay Kurulum

Otomatik Yapılandırma

LG'nin 130 inçlik Hepsi Bir Arada Ekranı, bir ana ünite kasası ve sekiz alt ünite kasasından oluşur. Her ünite kasası konumunu ve ayar değerlerini otomatik olarak tanır, böylece ekran başka herhangi bir karmaşık ekran ayarı işlemi gerektirmez. Tüm yapmanız gereken yalnızca ekranı açmak.
Akıllı İşlev

webOS ile Yüksek Performans

Entegre Dört Çekirdekli SoC, medya oynatıcısına gerek olmadan sorunsuz içerik oynatma sağlarken aynı anda birkaç görevi yürütebilir. Ayrıca LG webOS platformu, sezgisel GUI ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.
Toplantı Odası için Yüksek Uyumluluk

AV Kontrol Sistemleri ile Uyumluluk

LED ekran, işletme yönetim verimliliğini artıran sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol özelliklerini sağlamak amacıyla profesyonel AV kontrollü yüksek uyumluluk düzeyi için Crestron Connected® onaylıdır*.

* Ağ tabanlı kontrol

LG Yazılım Çözümleriyle Uyumluluk<br>1

LG Yazılım Çözümleriyle Uyumluluk

SuperSign Çözümü

LED ekran, entegre içerik yönetimi için kapsamlı bir yazılım çözümü olan LG SuperSign CMS ile uyumludur. Bu, içerik oluşturma ve dağıtım işlemlerini daha kolay hale getirerek, işletmenizin zamandan tasarruf etmesine ve konumlarında daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

Signage365Care

LG servisi tarafından sağlanan isteğe bağlı bir bulut hizmeti çözümü olan Signage365Care* hizmeti ile bakım daha kolay ve hızlıdır. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

* "Siqnaqe365Care" hizmetinin kullanılırlığı bölgeye göre farklılık gösterir, bu yüzden daha fazla bilgi için lütfen LG satış temsilcinizle iletişime geçin.

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Tüm Özellikler

FIZIKSEL PARAMETRELER

  • Sıklık Adı

    P1.5

  • Piksel Yapılandırması

    3’ü 1 arada SMD

  • Piksel Sıklığı (mm)

    1.50

  • Ekran Çözünürlüğü (GxY)

    1.920x1.080

  • Ekran Boyutu (G x Y x D, mm)

    2.880 x 1.620 x 128,5 (Ekran çerçevesiz)

  • Ekran Ağırlığı (kg)

    175 (Ekran çerçevesiz)

  • Ünite Kasası başına modül sayısı (GxY)

    4x3

  • Ünite Kasa Çözünürlüğü (GxY)

    640x360

  • Ünite Kasası Boyutları (G x Y x D, mm)

    960x540x128,5

  • Ünite Kasası Yüzey Alanı (㎡)

    0.518

  • Ünite Kasası başına ağırlık (kg/ünite)

    Ana: 20,85 Alt: 19,24

  • Metre kare başına ağırlık (kg/m²)

    37.6

  • Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/㎡)

    444.444

  • Ünite Kasasının Düzlüğü (mm)

    ±0,2

  • Ünite Kasasının malzemesi

    Ön: Basınçlı Döküm Alüminyum Arka: PC+ABS

  • Servis erişimi

    Ön ve Arka

OPTIK PARAMETRE

  • Maks. Parlaklık (cd/m²)

    500

  • Renk Sıcaklığı

    6.5

  • Görsel İzleme Açısı (Yatay)

    160

  • Görsel İzleme Açısı (Dikey)

    140

  • Parlaklık Tekdüzeliği

    ≥ %95

  • Renk Tekdüzeliği

    ±0,015Cx,Cy

  • Kontrast Oranı

    5,000

  • İşleme Derinliği (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ELEKTRIKSEL PARAMETRE

  • Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Maks.)

    2900

  • Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Ort.)

    980

  • Güç Tüketimi (W/m², Maks.)

    622

  • Güç Kaynağı (V)

    100 ~ 240

  • Kare Hızı (Hz)

    50 / 60

  • Yenileme Hızı (Hz)

    3.84

  • Ses Çıkışı (Maks.)

    162 W

ÇALIŞTIRMA KOŞULLARI

  • Kullanım ömrü (Yarı Parlaklık, saat)

    100.000 (LED paketi özelliklerine tabidir)

  • Çalışma Sıcaklığı (°C)

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10-80 RH

SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • Çevre

    RoHS

BAĞLANTI(DAHILI DENETLEYICI)

  • Video Girişleri

    HDMI Girişi (3), DP Girişi, USB

  • Kontrol

    RJ45 Girişi, RS232C Girişi/çıkışı

  • Özellikler

    Sıcaklık Sensörü, Kızılötesi ve Ortam Işığı Sensörü, Ses Çıkışı, Crestron Connected (Ağ tabanlı kontrol)

TEMEL AKSESUAR

  • Temel Aksesuar

    Veri Kablosu, LAN Kablosu, Güç Kablosu, RS232C Adaptör ( 9 pimden Telefon Jakına), Uzaktan Kumanda, Kızılötesi Alıcı, Kılavuz

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.