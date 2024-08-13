130" Hepsi Bir Arada LED Ekran

130 inçlik Hepsi Bir Arada LED Ekran, etkili ses efekti için ilave herhangi bir hoparlör gerektirmez. Dahili Yüzey Sesi, 162 W (4,5 W x 36 nokta) ile tüm ekrandan gelir ve ekrana uzak oturan katılımcılar da dahil olmak üzere tüm katılımcılara ulaşabilir.