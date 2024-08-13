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Hepsi Bir Arada Smart Serisi

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Hepsi Bir Arada Smart Serisi

LAEC015-GN2

Hepsi Bir Arada Smart Serisi

Dolgu resimli önden görünüm

LG LED Hepsi Bir Arada Smart Serisi

Bir konferans odasında motorlu stant üstüne kurulan LAEC. Bir kullanıcı, dizüstü bilgisayar ekranını LG One:Quick Share aracılığıyla LAEC ekranıyla paylaşır.

* Bu web sayfasındaki tüm görseller sadece açıklama amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

Toplantı odasına kurulu yerleşik hoparlörlü LAEC ile hem görüntüyü izleyerek hem de sesleri dinleyerek toplantı yapan çalışanlar.

Hepsi Bir Arada
Yerleşik Hoparlörlü LED Ekran

LAEC serisi, yerleşik bir kumandanın ve hoparlörün de dahil olduğu hepsi bir arada paket olarak sunulan 136 inç büyüklüğünde bir ekrandır. LED ekranların kurulumunun zor ve karmaşık olduğu ön yargısını ortadan kaldıran bu seri, kumanda bağlantıları veya modül yapılandırması gerektirmez. Basit bir kurulum işleminden sonra tek yapmanız gereken, ev televizyonunda olduğu gibi uzaktan kumanda ile ekranı açmaktır.
Aynı anda yapılabilecek bir dizi görevi, web işletim sistemi platformu aracılığıyla kolayca düzenleyebilirsiniz.

webOS ile Yüksek Performans

Yerleşik Dört Çekirdekli SoC (System on Chip), sorunsuz içerik oynatma sağlarken aynı anda birkaç görevi yürütebilir. Ayrıca, LG webOS Akıllı Platform, sezgisel grafik kullanıcı arayüzü ile kullanıcı rahatlığını artırır ve SI ve/veya geliştiricilere SDK (Yazılım Geliştirme Kiti), SCAP, örnek uygulamalar gibi basit uygulama geliştirme araçları sağlar.

* webOS Bilgi Ekranı Geliştirici sitesi (https://webossignage.developer.lge.com), LG Dijital Bilgi Ekranı üzerinde uygulama oluşturmayı sağlayan SDK araçları ve belgeleri sunar. Sadece iş ortaklarına açıktır.

LG'nin Kablosuz Ekran Paylaşım Çözümü, LG One:Quick Share

LG One:Quick Share; LAEC serisi, USB iletim ünitesi ve uygulaması aracılığıyla kullanılabilen bir kablosuz ekran paylaşım çözümüdür. USB donanım kilidi düğmesi ve yerleşik Wi-Fi* ile kişisel bilgisayar ekranını ilgili ekranla kolayca paylaşabilir ve bağlı ekranın temel ayar değerlerini (ses düzeyi, resim modu, otomatik parlaklık, vb.) uzaktan kumanda olmadan ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Ofis Toplantı Modu** toplantı başlamadan önce gündemi görüntülemenize ve not almanıza yardımcı olur.

"One:Quick Share USB Donanım Kilidini kurma ve kişisel ekranı paylaşma adımlarını gösteren 3 resim. İlk resimde USB Donanım Kilidi ile LG Bilgi Ekranının eşleştirilmesi, ikinci resimde USB Donanım Kilidini tutarak bilgisayara bağlamaya çalışan biri, son resimde ise USB Donanım Kilidi cihazını dizüstü bilgisayara bağlayarak duvardaki LAEC ile bir ekran paylaşmak suretiyle toplantı yapan insanlar gösterilmektedir."

* Kullanıcıların, bilgi ekranının ağ menüsünde Soft AP'yi etkinleştirmeleri gerekir.
** Kullanıcılar, bilgi ekranının EZ Ayar Menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.
*** LG One:Quick Share ayrıca satın alınmalıdır.

Kolay Kurulum

Hepsi Bir Arada Smart Serisinin kurulum işlemi oldukça basittir. Özel taşıma kutusuna dahil olan iki kabini sabitledikten sonra, her bir LED ekran modülünü bu kabinlere takın. Son olarak güç kablosunu fişe takın. Bu basit kurulum, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlayarak kullanıcıların LED ekranı kolaylıkla kullanmalarını sağlar.

İki kabinin sabitlenmesı, LED modüllerinin takılması ve güç kablosunun bağlanması adımlarının gösterildiği 3 resim.

* Ek olarak sabitleme vidaları veya duvara montaj aparatı/aksesuarı gereklidir.

Sağlanan manyetik aleti kullanarak LED modüllerinden birini önden değiştiren kişi.

Hızlı Bakım

LED modülü veya sistem kartıyla ilgili arıza durumunda önden bakım yapılabilir. LED modülü, sağlanan manyetik aletle kolayca çıkarılabilir ve kablo olmadan hızla değiştirilebilir.

Özel Kurulum Aksesuarları

Ürün, duvara yatay montaj aparatı ve kurulum aletleri de dahil olmak üzere gerekli her bileşeni içeren özel taşıma kutusu ile birlikte sunulur. Opsiyonel motorlu stant, kurulum yapacağınız alana bağlı olarak ürünü kolayca yerleştirebilmenizi sağlar. Stant da dahil olmak üzere ekran yüksekliğini 2,0 m ila 2,5 m arasında ayarlayabilirsiniz.

Yüksek katlı çalışma alanın duvarına monte edilen LAEC. Etkinlik salonunda motorlu stant ile birlikte kurulu duran LAEC'ler.

* Opsiyonel (Ayrı olarak satın alınabilir)

Bu resimde, kullanıcıların LAEC serisini kontrol etmelerine yardımcı olan AV kontrol sistemlerinden birinin ve ekranın bulunduğu toplantı odası görüntülenir.

AV Kontrol Sistemleri ile uyumlu

LAEC serisi, işletme yönetim verimliliğini artıran sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol** özelliklerini sağlamak amacıyla profesyonel AV kontrolleri ile yüksek uyumluluk sağlayan Crestron Connected®'i* destekler.

* Crestron Connected® uyumluluğu için ekrandan başlangıç ayarı yapılması gerekir.
** Ağ tabanlı kontrol

LG çalışanı, farklı bir yere kurulan LAEC serisini uzaktan izliyor.

Gerçek Zamanlı LG ConnectedCare

LG tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü LG ConnectedCare* hizmeti, kolay ve hızlı bakım sunar. Bu çözüm, hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneterek, müşteri işletmesinin kararlı işleyişini sağlar.

* LG ConnectedCare'in kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterir.

Kullanım Kolaylığı için Sihirli Uzaktan Kumanda

LG Sihirli Uzaktan Kumanda'da, fare kullanır gibi bilgi ekranı menüsünü seçip çalıştırabilir, imleci lazer kalemi gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca, uzaktan kumandaya yeni eklenen "DONDUR" düğmesi ile kullanıcılar bilgisayarda içerikler arasında geçiş yaparken ekranı geçici olarak dondurabilir. Böylece kullanıcılar geçiş sürecini göstermeden kesintisiz toplantılar yapabilir.

LG Sihirli Uzaktan Kumanda'nın işlevleri iki görüntüde gösterilmektedir. Soldaki görüntüde, LAEC ekranında Sihirli Uzaktan Kumanda'nın lazer kalemi olarak kullanılmasına izin veren işlev gösterilmektedir. Sağdaki görüntü Dondur işlevini gösterir ve Sihirli Uzaktan Kumanda üzerindeki Dondur düğmesine basıldığında konferans odası duvarına kurulu LAEC ekranı duraklatılır.

*LG Magic Kumanda ayrıca satın alınmalıdır.
** DONDUR işlevi yalnızca LAEC harici bir giriş sinyaline bağlı olduğunda kullanılabilir.

LG Digital Connect'te<br> Daha Fazla Ürünü İnceleyin1

LG Digital Connect'te
Daha Fazla Ürünü İnceleyin

LG Digital Connect'te<br> Daha Fazla Ürünü İnceleyin Keşfet
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Tüm Özellikler

FIZIKSEL PARAMETRELER

  • Piksel Yapılandırması

    Tek SMD

  • Piksel Sıklığı (mm)

    1.56

  • Ekran Çözünürlüğü (GxY)

    1.920x1.080

  • Modül Boyutları (G x Y, mm)

    250 x 281,25

  • Ekran Başına Modül Sayısı (G x Y)

    12 x 6 (Toplam 72)

  • Ekran Boyutu (G x Y x D, mm)

    3.004 × 1.692 × 36,5 (En kalın 70)

  • Ekran Yüzey Alanı (㎡)

    5.06

  • Ekran Ağırlığı (kg)

    135

  • Fiziksel Piksel Yoğunluğu (piksel/m²)

    409,600

  • Ünite Kasasının Düzlüğü (mm)

    ±0,2

  • Ünite Kasasının malzemesi

    Alüminyum

  • Servis erişimi

    Ã–n

OPTIK TEKNIK Ã–ZELLIKLER

  • Min. Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)

    500 nit

  • Renk Sıcaklığı

    3,200~9,300

  • Görsel İzleme Açısı (Y × D)

    160° x 160°

  • Parlaklık Tekdüzeliği

    98"

  • Renk Tekdüzeliği

    ±0,015Cx,Cy

  • Kontrast Oranı

    3,000:1

  • İşleme Derinliği (bit)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

ELEKTRIKLI TEKNIK Ã–ZELLIKLER

  • Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Maks.)

    1,700

  • Güç Tüketimi (Geniş Ekran, Ort.)

    560

  • Güç Tüketimi (W/m², Maks.)

    336

  • Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Maks.)

    5,801

  • Güç Tüketimi (BTU/sa/Ekran, Ort.)

    1,911

  • Güç Tüketimi (BTU/sa/㎡, Maks.)

    1,146

  • Güç Kaynağı (V)

    100 to 240

  • Kare Hızı (Hz)

    50 / 60

  • Yenileme Hızı (Hz)

    ≥2880

ÇALIŞTIRMA TEKNIK ÖZELLIKLER

  • LED Kullanım Ömrü (Yarı parlaklık)

    100,000

  • Çalışma Sıcaklığı (℃)

    0∘ ~ +40∘

  • Çalışma Nemi

  • IP sınıfı Ön

    IP30

  • IP sınıfı Arka

    IP20

HOPARLÖR

  • Hoparlör

    Yerleşik (9W+9W)

SERTIFIKASYON

  • Sertifikasyon

    CE,FCC,ETL,CB

ÇEVRE

  • Çevre

    RoHS, REACH

KUMANDA

  • Kumanda

    Yerleşik

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.