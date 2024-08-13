LG LED Sinema, tek bir ışık kaynağı kullanan standart projektörlerin aksine, ayrı şekilde ışık yayan LED'lere sahiptir ve olağanüstü derecede homojen bir parlaklık sunar. Karartma ve görüntü bozulması olmadığından, tüm ekranda daha net ve düzgün bir görüntü sağlar.