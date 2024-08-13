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LED Sinema

Özellikler

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Teknik Özellikler

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LED Sinema

LAD033F

LED Sinema

LG LED Sinema

Gerçek Siyah, Sonsuz Karanlık

Bağımsız LED'lerin yarattığı sonsuz kontrasta sahip LG LED Sinema, içeriğin yoğun karanlık görüntüsünü ortaya çıkarır. İnce detayları ekrana mükemmel bir şekilde yansıtarak izleyicilere daha önce hiç yaşamadıkları inanılmaz bir deneyim sunar.

Gerçek Siyah, Sonsuz Karanlık.

Gerçekçi Renkler

Çoğu sinema ekranında DCI-P3 Renk Gamı spektrumu bulunur, ancak izleyicilerin gördüğü renkler farklı olabilir. LG LED Sinema, içerik oluşturucu tarafından tasarlanan renkleri doğru bir şekilde üretir ve DCI-P3 Renkleri daha canlı bir şekilde sunar.

Gerçekçi Renkler.

Yüksek Homojenlik

LG LED Sinema, tek bir ışık kaynağı kullanan standart projektörlerin aksine, ayrı şekilde ışık yayan LED'lere sahiptir ve olağanüstü derecede homojen bir parlaklık sunar. Karartma ve görüntü bozulması olmadığından, tüm ekranda daha net ve düzgün bir görüntü sağlar.

Yüksek Homojenlik.

Optimum Alan Kullanımı

LG LED Sinema, standart projektör tarzı sinemalarda gerekli olan projeksiyon odasına ihtiyaç duymadığından, ek koltuk koyma olanağı sağlayarak kârı en üst düzeye çıkarmayı garanti eder. Sıkışık sinema salonunun arkasındaki bu alanı yeniden tasarlayarak müşterileri memnun edecek iç mekanlar yaratmak mümkün olur.

Optimum Alan Kullanımı.

Dolby ile Uyumluluk

LG LED Sinema, ses ve görüntü kalitesinde en etkileyici deneyimleri sunmak için eğlence sektörünün küresel lideri Dolby Media Server ve Dolby Dolby Atmos ile uyumludur.

Dolby ile Uyumlu.

Daha Uzun Ömür.

Daha Uzun Ömür

LG LED Sinema, 100.000 saatlik kullanım ömrü ile zamandan ve bakım masraflarından tasarruf etmenizi sağlar. Geleneksel projektörlerde olduğu gibi lamba benzeri parçaları değiştirmeniz gerekmez.
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Tüm Özellikler

OPTIK PARAMETRELER

  • Sıklık

    3,3 mm

  • LED Tipi

    SMD

  • LED Modül Başına Düşen Piksel

    8,640

  • En Boy Oranı (Kabin başına)

    64: 90

  • Çözünürlük (Kabin başına)

    192 x 270

  • Piksel (Kabin başına)

    51,840

  • Piksel Yoğunluğu (SQM başına)

    90,000

  • Kare (Video) Hızı

    24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz

  • Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)

    48 nit (DCI ile uyumlu)

  • Kontrast Oranı

    4000: 1 (Minimum)

  • Renk Alanı (Gamut)

    DCI - P3 (DCI ile uyumlu)

  • İzleme Açısı (Yatay, Dikey)

    120º, 120º

  • Renk Derinliği

    12 Bit (DCI ile uyumlu)

  • Kromatiklik Homojenliği

    Beyaz durumunda: ±0,015 x, ±0,015 y dahilinde

  • Renk Sıcaklığı (Beyaz)

    (x. y) = (0,314, 0,351) / DCI-P3 Theater

  • Renk Sıcaklığı (R, G, B)

    DCI-P3 theater R: (x. y) = (0,68, 0,32)
    G: (x. y) = (0,265, 0,690)
    B: (x. y) = (0,15, 0,06)

  • Kullanım Ömrü

    100.000 Saat (LED-Yarı Parlaklık)

  • Çalışma Süresi

    Günde 16 saat /Haftada 7 gün

FIZIKSEL/ELEKTRIKSEL PARAMETRELER

  • Modül (Kabin başına)

    6 (2 x 3)

  • Boyut (LDM)

    320 mm × 300 mm

  • Boyut (Kabin başına)

    640 mm × 900 mm × 124 mm (Tutma yeri dahil)

  • Boyut (4K, Toplam)

    14.080 mm × 7.200 mm (101 metrekare)

  • Boyut (4K, Aktif Alan)

    13.653 mm × 7.200 mm (98 metrekare)

  • Ağırlık (Kabin başına)

    15 kg

  • Ağırlık (4K, Toplam)

    2.640 kg

  • Kabin Gövdesinin Malzemesi

    Alüminyum

  • Isı Üretimi (Kabin başına)

    221 BTU (Maks.) / 73 BTU (Tip.)

  • Servis Elverişliliği

    Sadece arkadan

  • Güç Kaynağı

    AC100-240 V ~, 50/60 Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

  • Güç Tüketimi (Maks., Kabin başına)

    90 watt (Ana) / 52 watt (İkincil)

  • Güç Tüketimi (Maks., 4K)

    9.260 W

  • Sertifika

    DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH

  • Desteklenen Medya Sunucusu

    Dolby® IMS3000

  • Arayüz

    RJ45

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

  • Depolama Sıcaklığı

    -20°C-60°C (-4°F-140°F)

  • Depolama Nemliliği

    %5-%85

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.