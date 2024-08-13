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LED Sinema
Gerçek Siyah, Sonsuz Karanlık
Gerçek Siyah, Sonsuz Karanlık.
Gerçekçi Renkler
Gerçekçi Renkler.
Yüksek Homojenlik
Yüksek Homojenlik.
Optimum Alan Kullanımı
Optimum Alan Kullanımı.
Dolby ile Uyumluluk
Dolby ile Uyumlu.
Tüm Özellikler
OPTIK PARAMETRELER
-
Sıklık
3,3 mm
-
LED Tipi
SMD
-
LED Modül Başına Düşen Piksel
8,640
-
En Boy Oranı (Kabin başına)
64: 90
-
Çözünürlük (Kabin başına)
192 x 270
-
Piksel (Kabin başına)
51,840
-
Piksel Yoğunluğu (SQM başına)
90,000
-
Kare (Video) Hızı
24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz
-
Parlaklık (Kalibrasyondan sonra)
48 nit (DCI ile uyumlu)
-
Kontrast Oranı
4000: 1 (Minimum)
-
Renk Alanı (Gamut)
DCI - P3 (DCI ile uyumlu)
-
İzleme Açısı (Yatay, Dikey)
120º, 120º
-
Renk Derinliği
12 Bit (DCI ile uyumlu)
-
Kromatiklik Homojenliği
Beyaz durumunda: ±0,015 x, ±0,015 y dahilinde
-
Renk Sıcaklığı (Beyaz)
(x. y) = (0,314, 0,351) / DCI-P3 Theater
-
Renk Sıcaklığı (R, G, B)
DCI-P3 theater R: (x. y) = (0,68, 0,32)
G: (x. y) = (0,265, 0,690)
B: (x. y) = (0,15, 0,06)
-
Kullanım Ömrü
100.000 Saat (LED-Yarı Parlaklık)
-
Çalışma Süresi
Günde 16 saat /Haftada 7 gün
FIZIKSEL/ELEKTRIKSEL PARAMETRELER
-
Modül (Kabin başına)
6 (2 x 3)
-
Boyut (LDM)
320 mm × 300 mm
-
Boyut (Kabin başına)
640 mm × 900 mm × 124 mm (Tutma yeri dahil)
-
Boyut (4K, Toplam)
14.080 mm × 7.200 mm (101 metrekare)
-
Boyut (4K, Aktif Alan)
13.653 mm × 7.200 mm (98 metrekare)
-
Ağırlık (Kabin başına)
15 kg
-
Ağırlık (4K, Toplam)
2.640 kg
-
Kabin Gövdesinin Malzemesi
Alüminyum
-
Isı Üretimi (Kabin başına)
221 BTU (Maks.) / 73 BTU (Tip.)
-
Servis Elverişliliği
Sadece arkadan
-
Güç Kaynağı
AC100-240 V ~, 50/60 Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
-
Güç Tüketimi (Maks., Kabin başına)
90 watt (Ana) / 52 watt (İkincil)
-
Güç Tüketimi (Maks., 4K)
9.260 W
-
Sertifika
DCI, CB, CE-LVD/EMC, FCC, ETL/UL, RoHS, REACH
-
Desteklenen Medya Sunucusu
Dolby® IMS3000
-
Arayüz
RJ45
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
-
Depolama Sıcaklığı
-20°C-60°C (-4°F-140°F)
-
Depolama Nemliliği
%5-%85
-
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