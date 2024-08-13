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Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji Odak Görünümü Modu IPS Ekran
Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji Odak Görünümü Modu IPS Ekran
Doğruluk
21,3 inç 3MP IPS Ekran
Ön Sensör ile Kolay Kalibrasyon
Verimlilik
Odak Görünümü
5 Kısayol Tuşu ve Aydınlatma
Konforlu
Odak Görünümü
5 Kısayol Tuşu ve Aydınlatma
Doğru Görüntüleme
Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı
İdeal Tanılama Çalışma Alanı
Sezgisel Kontrol
Kullanıcının tavan ışığı, duvar ışığı, varlık sensörü, ışık kutusu modu ve resim modundan oluşan sezgisel kontrolleri kullanmasını sağlayan 5 kısayol tuşu
Ergonomik ve Rahat Çalışma Alanı
Masanızdaki Dağınıklığı Azaltma ve Kablo Yönetimini Basitleştirme
iki tanılama monitörünü ve bir PC'yi birbirine bağlayarak üretken bir iş istasyonu oluşturabilirsiniz.
Kolay ve Rahat Çalışma Alanı
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
7
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
5
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
10.5
ÖZELLIKLER
-
HDR10
HAYIR
-
HDR Etkisi
HAYIR
-
DICOM Uyumlu
EVET
-
Hot Key
EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)
-
Donanım Kalibrasyonu
EVET
-
Parlaklık stabilizasyonu
EVET
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
EVET
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Varlık Sensörü
EVET
-
Ön Sensör
EVET
-
Okuyucu Modu
EVET
-
Color Temperature
6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
Patoloji Modu
EVET
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Döndürme ve Aynalama Modu
HAYIR
-
Yük Devretme Giriş Anahtarı
HAYIR
-
Odak Görünümü
EVET
-
Işık Kutusu Modu
EVET
-
Aydınlatma
EVET
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
PBP
HAYIR
-
BİP
HAYIR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
-
3G-SDI
HAYIR
-
12G-SDI
HAYIR
-
Bileşik (Çözünürlük)
HAYIR
-
S-Video
HAYIR
-
Bileşen (Çözünürlük)
HAYIR
-
RS-232
HAYIR
-
D-Sub
HAYIR
-
DVI-D
EVET(1 adet)
-
HDMI
HAYIR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)
-
Yıldırım
HAYIR
-
Papatya zinciri
EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(2ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
HAYIR
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
DC Output
19V, 6.32A
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Maks.)
120W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
-
KGMP
EVET
-
KC (Kore Cumhuriyeti için)
HAYIR
-
RoHS
EVET
-
ULAŞMAK
EVET
-
AEEE
EVET
-
MFDS
EVET
-
IP(Front/Except for front)
HAYIR
-
saldırılara dayanıklı
HAYIR
-
UL (cUL)
EVET
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
EVET
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
EVET
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
EVET
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
EVET
-
CE
EVET
-
FDA
Sınıf II
-
ISO13485
EVET
-
GMP
EVET
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
DVI-D (Renkli/Uzunluk)
EVET
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
HAYIR
-
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu
EVET
-
D-Sub
HAYIR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
EKRAN
-
Boyut [İnç]
21.3
-
Çözünürlük
1536x2048
-
En Boy Oranı
`3:4
-
Piksel Aralığı [mm]
0.2115 x 0.2115
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
1100
-
Renk Gamı (Tip.)
NTSC %72 (CIE1931)
-
Renk Biti
10bit
-
Kontrast Oranı (Tip.)
75.0006944444444
-
Yüzey İşlem
Parlama önleyici
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
YAZILIM UYGULAMASI
-
Kubyx
EVET
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
HAYIR
-
Çift Denetleyici
EVET
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
Normal
-
Mekanik Güç Anahtarı
EVET
-
OneClick Standı
EVET
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
Eğme/Yükseklik/Döndürme
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
100x100
-
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