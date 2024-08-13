Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji  Odak Görünümü Modu IPS Ekran

21HQ513D'nin 5 Kısayol Tuşu, ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. İş akışınızı kesintiye uğratmadan modu ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 5 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.