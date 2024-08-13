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Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji  Odak Görünümü Modu IPS Ekran

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji  Odak Görünümü Modu IPS Ekran

21HQ513D-B

Diyagnostik Medikal Monitör 21,3 İnç 3MP Patoloji  Odak Görünümü Modu IPS Ekran

21HQ513D-B
LG 21,3'' 3MP IPS Tanılama Monitörü
21,3 inç 3MP IPS Ekran

Tanılama İncelemesi için Net Görüntü Kalitesi

Doğruluk

21,3 inç 3MP IPS Ekran
Ön Sensör ile Kolay Kalibrasyon

Verimlilik

Odak Görünümü
5 Kısayol Tuşu ve Aydınlatma

Konforlu

Odak Görünümü
5 Kısayol Tuşu ve Aydınlatma

Doğru Görüntüleme

Ön Sensör ile Kolay Kalibrasyon

Zahmetsiz Kalite Kontrol Yönetimi

Entegre Ön Sensör, ek ölçüm ekipmanına ihtiyaç duymadankolay kalibrasyon sağlar. Doğru değerleri koruyarak, gösterilen tıbbi görüntülerin kalitesini ve tutarlılığını artırır.
kullanıcıların 3 mp ve 2 mp girişleri arasında çözünürlük seçmesini sağlayan çoklu çözünürlük modu
Çoklu Çözünürlük Modu

Çeşitli Cihazlarla Uyumlu

Tanılama monitörlerinin genellikle hepsi farklı çözünürlüklere sahip çeşitli modalitelere bağlanması gerekir. 21HQ513D'nin Çoklu Çözünürlük Modu sayesinde, bağlı cihaza göre optimize etmek için monitörün çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.
mikroskop altında görüldüğü kadar detaylı ve doğru renkte görüntüleme sonuçları sunan patoloji modu.
Patoloji Modu

Gerçeğe Uygun Renk Üretimi

Patoloji Modunda, 21HQ513D, doğrudan mikroskop altında görüldüğü gibi aynı düzeyde detay ve renk doğruluğu üreterek sağlık uzmanlarının daha doğru teşhisler yapmasına yardımcı olur.

Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı

kullanıcıların görüntülemenin belirli bir bölümünü gözden geçirmesini öneren odak görünümü.

Varlık Sensörü

Sorunsuz Tasarruf ve Daha Güçlü Güvenlik

Hiçbir hareket algılanmadığında ekranı otomatik olarak kapatan 21HQ513D Varlık Sensörü sayesinde, enerji tasarrufu yapabilir, hasta bilgilerinin ve diğer hassas verilerin açığa çıkmasına karşı daha fazla güvenliğe sahip olabilirsiniz.

kullanıcıların görüntülemenin belirli bir bölümünü gözden geçirmesini öneren odak görünümü.
Odak Görünümü

Sadece İlgi Alanına Odaklanın

LG 21HQ513D, tıbbi görüntünün belirli bir bölümünü daha yakından incelemenizi sağlayan Odak Görüntüleme Modunu içerir. Bu, profesyonellerin daha doğru ve verimli bir teşhis için görüntünün önemli kısmına tamamen odaklanmasına olanak tanır.
Tavan Aydınlatması ve Duvar Aydınlatması

İdeal Tanılama Çalışma Alanı

Tavan ve Duvar Aydınlatması Modları, monitör parlaklığı ile ortam aydınlatma koşulları arasındaki kontrastı azaltarak karanlık odada kağıt belgeleri görüntülemek için aydınlatmayı ayarlamanıza gerek kalmadan rahatça çalışmanıza olanak tanır.
5 Kısayol Tuşu

Sezgisel Kontrol

21HQ513D'nin 5 Kısayol Tuşu, ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. İş akışınızı kesintiye uğratmadan modu ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 5 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.

Kullanıcının tavan ışığı, duvar ışığı, varlık sensörü, ışık kutusu modu ve resim modundan oluşan sezgisel kontrolleri kullanmasını sağlayan 5 kısayol tuşu

Ergonomik ve Rahat Çalışma Alanı

ortam aydınlatma koşullarında optimum seviyede ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan otomatik parlaklık sensörü.
Otomatik Parlaklık Sensörü

Göz Yorgunluğunu Azaltın

LG 21HQ513D, ekran parlaklığını ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan bir Otomatik Parlaklık Sensörüne sahiptir. Sonuç olarak, ekran parlaklığının her zaman optimum düzeye ayarlanması sağlanarak göz yorgunluğu azaltılır.
Papatya Zinciri

Masanızdaki Dağınıklığı Azaltma ve Kablo Yönetimini Basitleştirme

2 USB 3.0 Yukarı Akış Bağlantı Noktası ve DisplayPort içeren 21HQ513D, Papatya Zinciri kurulumunu destekler. Böylece iki tanılama monitörünü ve bir PC'yi birbirine bağlayarak üretken bir iş istasyonu oluşturabilirsiniz.

iki tanılama monitörünü ve bir PC'yi birbirine bağlayarak üretken bir iş istasyonu oluşturabilirsiniz.

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat Çalışma Alanı

21HQ513D, sağlık profesyonellerinin görüntüleri inceleyebilmek için sağlamaları gereken duruş için ayarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece, uzun çalışma saatlerinin neden olduğu kronik ağrıları azaltarak tıbbi görüntüleri daha rahat incelemeye yardımcı olur.

simge

Eksen

İki yönlü

simge

Yükseltme

0~110 mm

simge

Eğim

-5~20°

Yazdır

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    10.5

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    EVET

  • Ön Sensör

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • Odak Görünümü

    EVET

  • Işık Kutusu Modu

    EVET

  • Aydınlatma

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    HAYIR

  • BİP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    HAYIR

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    EVET(1 adet)

  • HDMI

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    HAYIR

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 6.32A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    120W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    HAYIR

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    HAYIR

  • saldırılara dayanıklı

    HAYIR

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    Sınıf II

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    EVET

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    21.3

  • Çözünürlük

    1536x2048

  • En Boy Oranı

    `3:4

  • Piksel Aralığı [mm]

    0.2115 x 0.2115

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    1100

  • Renk Gamı (Tip.)

    NTSC %72 (CIE1931)

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    75.0006944444444

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    EVET

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    Normal

  • Mekanik Güç Anahtarı

    EVET

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.