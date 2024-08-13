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LG Full HD Cerrahi Monitör

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

LG Full HD Cerrahi Monitör

27HK510S-W

LG Full HD Cerrahi Monitör

Uyumluluk için Optimize Edilmiş Ekran

LG cerrahi monitörünün detaylı resim kalitesi ameliyathane gereksinimlerini karşılar. 27 inç Full HD IPS Ekranıyla LG cerrahi monitör çalışma verimliliğini artırır.

Full HD IPS

İdeal Resim Kalitesi
sRGB %115 (Derin Kırmızı)1

sRGB %115 (Derin Kırmızı)

SRGB %115 (Derin Kırmızı) özellikli Full HD IPS ekran, diğer Full HD cerrahi cihazlarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Cerrahların özellikle kırmızı renk tayfında doğru, gerçekçi görüntüler görmesini sağlar.

Parlaklık Dengeleme1

Parlaklık Dengeleme

LG cerrahi monitör, DICOM Bölüm 14 ile uyumlu bir monitör oluşturmak için her gri tonunu dikkatli bir şekilde ölçer ve ayarlar. Ayrıca, LG'nin cerrahi monitörleri dengelenmiş parlaklık ayarları sunar.

* DICOM (Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim): Tıp alanında kullanılan monitörlerin gri tonlama özelliklerine uygulanan standarttır.

Ameliyathane için tasarlanmıştır1

Ameliyathane için tasarlanmıştır

Toz ve Su Geçirmez1

Toz ve Su Geçirmez

Kan veya vücut sıvıları gibi nesnelerle temasa karşı koruma sağlamak için, LG cerrahi monitörler temiz ve dayanıklıdır, ön kısımda IP35 ve arka kısımda IP32 sınıfı her açıdan güvenlidir.

Koruyucu Cam

Koruyucu cama sahip LG cerrahi monitör, monitörü sudan ve vücut sıvılarından koruyarak ve temizlenmesini kolaylaştırarak daha dayanıklı bir ekran sağlar.
Görme Yorgunluğunu Azaltır1
Titreşim Önleme

Görme Yorgunluğunu Azaltır

Titreşim Önleme özelliği ekrandaki titreme seviyesini neredeyse sıfıra indirerek göz yorgunluğunu en aza indirmeye yardımcı olur. Titreşim Önleme özelliği ile IPS teknolojisi bir araya getirilerek, kullanıcılar gün boyunca rahat çalışabilirler.
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Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    HAYIR

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    7.7

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    11.3

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    HAYIR

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    HAYIR

  • Ön Sensör

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    HAYIR

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    HAYIR

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    EVET

  • Odak Görünümü

    HAYIR

  • Işık Kutusu Modu

    HAYIR

  • Aydınlatma

    HAYIR

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    EVET

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    EVET

  • RS-232

    EVET

  • D-Sub

    EVET

  • DVI-D

    EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    HAYIR

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 6.32A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    120W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    HAYIR

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    IP35/IP32

  • saldırılara dayanıklı

    IK06

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    1. sınıf

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    HAYIR

  • D-Sub

    EVET

  • Ekran Bağlantı Noktası

    HAYIR

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,3114 x 0,3114

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    1000

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %99 (CIE1931)

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.6673611111111

  • Yüzey İşlem

    Protection Glass(1.6t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint)

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    HAYIR

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    HAYIR

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    Normal

  • Mekanik Güç Anahtarı

    EVET

  • OneClick Standı

    HAYIR

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    HAYIR

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    200x100 & 100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.