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27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör

27HQ710S-W

27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör

27-inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör
27HQ710S

27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Teknik özellikler bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Mini-LED ile Yüksek Görüntü Kalitesi

Edge LED Piktogramı.

Edge LED

Mini-LED Piktogramı.

Mini-LED

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

sRGB ?9 (Alan) ve DCI-P3 � (CIE1976).

sRGB %139 (Alan) ve DCI-P3 %98 (CIE1976)

*sRGB %115 (Alan) %98 (Kapsam) destekleyen önceki LG 27HJ710S modeli (siyah olarak belirtilen üçgen) ile kıyaslama. 27HQ710S (sarı olarak belirtilen üçgen) sRGB 139 (Alan) ve DCI-P3 %98 (CIE1976) renk gamını destekler.
**Tüm görüntüler sadece temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
***Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Dayanıklı Tasarım

Toz Geçirmez ve Suya Dayanıklı

Yük Devretme Giriş Anahtarı

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

4 PBP'ye kadar ve PIP

Ayna ve Döndürme Modu

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    HAYIR

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    8

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    11.9

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    EVET

  • HDR Etkisi

    EVET

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    HAYIR

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    HAYIR

  • Ön Sensör

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    HAYIR

  • Color Temperature

    6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    HAYIR

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    EVET

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    EVET

  • Odak Görünümü

    HAYIR

  • Işık Kutusu Modu

    HAYIR

  • Aydınlatma

    HAYIR

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    2PBP/3PBP/4PBP

  • BİP

    EVET

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    EVET

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    EVET

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    HAYIR

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 6.32A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    120W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    EVET

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    IP45/IP32

  • saldırılara dayanıklı

    IK06

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    1. sınıf

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    27

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    800

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.6673611111111

  • Yüzey İşlem

    Protection Glass(1.3t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint, Optical Bonding)

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    HAYIR

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    HAYIR

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    Normal

  • Mekanik Güç Anahtarı

    EVET

  • OneClick Standı

    HAYIR

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    HAYIR

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    200x100 & 100x100

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.