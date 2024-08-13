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27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör
27 inç 4K Mini-LED Cerrahi Monitör
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
*Teknik özellikler bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Mini-LED ile Yüksek Görüntü Kalitesi
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
*sRGB %115 (Alan) %98 (Kapsam) destekleyen önceki LG 27HJ710S modeli (siyah olarak belirtilen üçgen) ile kıyaslama. 27HQ710S (sarı olarak belirtilen üçgen) sRGB 139 (Alan) ve DCI-P3 %98 (CIE1976) renk gamını destekler.
**Tüm görüntüler sadece temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
***Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Dayanıklı Tasarım
Toz Geçirmez ve Suya Dayanıklı
Yük Devretme Giriş Anahtarı
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
4 PBP'ye kadar ve PIP
Ayna ve Döndürme Modu
*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.
**Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.
Tüm Özellikler
BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR
-
Ayaklı Ağırlık [kg]
HAYIR
-
Ayaksız Ağırlık [kg]
8
-
Nakliye Ağırlığı [kg]
11.9
ÖZELLIKLER
-
HDR10
EVET
-
HDR Etkisi
EVET
-
DICOM Uyumlu
EVET
-
Hot Key
EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)
-
Donanım Kalibrasyonu
Donanım Kalibrasyonu Hazır
-
Parlaklık stabilizasyonu
EVET
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
HAYIR
-
Titreşimsiz Güvenli
EVET
-
Varlık Sensörü
HAYIR
-
Ön Sensör
HAYIR
-
Okuyucu Modu
HAYIR
-
Color Temperature
6500K/8500K/9300K/Manual(5000K~10000K)
-
Patoloji Modu
HAYIR
-
Süper Çözünürlük+
EVET
-
Döndürme ve Aynalama Modu
EVET
-
Yük Devretme Giriş Anahtarı
EVET
-
Odak Görünümü
HAYIR
-
Işık Kutusu Modu
HAYIR
-
Aydınlatma
HAYIR
-
Siyah Sabitleyici
EVET
-
PBP
2PBP/3PBP/4PBP
-
BİP
EVET
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
EVET
BAĞLANTI
-
3G-SDI
EVET
-
12G-SDI
HAYIR
-
Bileşik (Çözünürlük)
HAYIR
-
S-Video
HAYIR
-
Bileşen (Çözünürlük)
HAYIR
-
RS-232
EVET
-
D-Sub
HAYIR
-
DVI-D
EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)
-
HDMI
EVET(1 adet)
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET(Giriş 1 / Çıkış 1 adet)
-
Yıldırım
HAYIR
-
Papatya zinciri
HAYIR
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET(1ea/ver3.0)
-
kulaklık çıkışı
HAYIR
GÜÇ
-
Tip
Harici Güç(Adaptör)
-
DC Output
19V, 6.32A
-
AC girişi
100~240V (50/60Hz)
-
Güç Tüketimi (Maks.)
120W
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
0,3 W'tan az
STANDART
-
KGMP
EVET
-
KC (Kore Cumhuriyeti için)
EVET
-
RoHS
EVET
-
ULAŞMAK
EVET
-
AEEE
EVET
-
MFDS
EVET
-
IP(Front/Except for front)
IP45/IP32
-
saldırılara dayanıklı
IK06
-
UL (cUL)
EVET
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
EVET
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
EVET
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)
EVET
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)
EVET
-
CE
EVET
-
FDA
1. sınıf
-
ISO13485
EVET
-
GMP
EVET
AKSESUAR
-
Güç kablosu
EVET
-
Adaptör
EVET
-
Kalibrasyon Raporu (Kağıt)
EVET
-
DVI-D (Renkli/Uzunluk)
HAYIR
-
HDMI (Renkli/Uzunluk)
EVET
-
USB3.0 Yukarı Akış Kablosu
HAYIR
-
D-Sub
HAYIR
-
Ekran Bağlantı Noktası
EVET
EKRAN
-
Boyut [İnç]
27
-
Çözünürlük
3840x2160
-
En Boy Oranı
0.672916666666667
-
Piksel Aralığı [mm]
0,1554 x 0,1554
-
Parlaklık (Tip.) [cd/m²]
800
-
Renk Gamı (Tip.)
DCI-P3 %98 (CIE1976)
-
Renk Biti
10bit
-
Kontrast Oranı (Tip.)
41.6673611111111
-
Yüzey İşlem
Protection Glass(1.3t, Anti-Reflection, Anti-fingerprint, Optical Bonding)
-
Tepki Süresi
5ms (Daha Hızlı GtG)
-
Görüş Açısı (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
YAZILIM UYGULAMASI
-
Kubyx
HAYIR
-
LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)
EVET
-
Çift Denetleyici
HAYIR
MEKANIK
-
Sınırsız Tasarım
Normal
-
Mekanik Güç Anahtarı
EVET
-
OneClick Standı
HAYIR
-
Konum Ayarlamalarını Görüntüle
HAYIR
-
Duvara Monte Edilebilir [mm]
200x100 & 100x100
-
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