*sRGB %115 (Alan) %98 (Kapsam) destekleyen önceki LG 27HJ710S modeli (siyah olarak belirtilen üçgen) ile kıyaslama. 27HQ710S (sarı olarak belirtilen üçgen) sRGB 139 (Alan) ve DCI-P3 %98 (CIE1976) renk gamını destekler.

**Tüm görüntüler sadece temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

***Spesifikasyonlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Tüm özellikler, standartlar ve ürünün diğer teknik özellikleri önceden bildirilmeden değiştirilebilir.