Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

LG DXD, 16 bit görüntü işleme özelliğiyle görüntü bozulması olmadan yüksek çözünürlük ve net görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüler için ideal olan 140㎛ piksel sıklığını da destekler.