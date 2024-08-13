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Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

17HK700G-WA

Dijital Röntgen Dedektörü (DXD)

Üstün Görüntü Kalitesi3
Doğru Teşhisi Garantileyin

Üstün Görüntü Kalitesi

LG DXD, 16 bit görüntü işleme özelliğiyle görüntü bozulması olmadan yüksek çözünürlük ve net görüntü kalitesi elde etmenizi sağlar. Ayrıca yüksek çözünürlüklü görüntüler için ideal olan 140㎛ piksel sıklığını da destekler.

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Hafif Ama Dayanıklı

IP41: Suya ve toza dayanıklılık

IP*41 direnç derecesi, LG DXD'nin en az 1 mm büyüklüğündeki nesnelere, ayrıca kan ve vücut sıvıları gibi damlayan akışkanlara karşı korunmasını sağlar.

*IP: Ingress protection.

Magnezyum ve karbon fiber gövde

Karbon fiberi magnezyum ile birleştiren süper güçlü bir gövdeye sahip olan LG DXD, sadece hafif değil, aynı zamanda son derece güçlüdür.

*Maksimum yük ağırlığı: homojen yük 150 kg (331 lb), nokta yük 100 kg (220 lb).

Çalışma Verimliliğini Artırın

Hızlı Görüntü Alma Özelliği

LG DXD, hızlı işleme özelliğiyle üretkenliği artırır. Ham görüntü almak yalnızca 3 saniye sürer.
LG DXD için LG AWS 

MLP ile Geliştirilmiş Detaylar 

AWS'de (Acquisition Workstation Yazılımı) bulunan Çok Katmanlı Görüntü İşleme (MLP) özelliği, bir görüntüdeki doku görünürlüğünü artıran kontrast geliştirme işlemiyle her frekans düzeyinde iyi dengelenmiş görselleştirme sağlar. 
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Boyut

    17” x 17” x 0,61”

  • Panel Tipi

    Genel Radyografi

  • Sintilatör

    Csl

  • Piksel Boyutu

    140µm

  • Röntgene Duyarlı Alan (piksel)

    3.072 x 3.072

  • Röntgene Duyarlı Alan (inç)

    16,9” x 16,9”

  • MTF @ 0,5 lp/mm

    %89 (Tip)

  • DQE @ 0,1 lp/mm

    %72 (Tip)

İLETİŞİM

  • A/D Dönüştürme

    16 bit

  • Veri Çıkışı

    16 bit

  • İletişim Yöntemi

    Kablolu

  • Toplam Döngü Süresi

    8 saniye

  • AED (Otomatik Etki Tespiti)

    Destekli

  • Tam Görüntü Süresi

    3 saniye

DAYANIKLILIK

  • Direnç Derecesi

    IP41 (toz/sıvı)

  • Sensör Koruma Plakası

    Karbon Fiber

  • Maksimum Yük Ağırlığı

    331 lbs. (Tam Homojen Yük)/220 lbs. (Yerel Nokta Yük)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.