LG 3MP Teşhis Monitörü

Uzaktan ve Kendi Kendine Kalibrasyon

Yerleşik Uzaktan ve Kendiliğinden Kalibrasyon özellikleri, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Kesin tanı koymak için tıbbi görüntüleri otomatik olarak daha uygun görüntülere dönüştürür.