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LG 3MP Teşhis Monitörü
LG 3MP Teşhis Monitörü
Teşhis İncelemesi için Optimize Edilmiş Görüntü Kalitesi
Teşhis için Güvenilir Görüntü
Üretken, Verimli Çalışma
Tüm Özellikler
EKRAN
-
Boyut (inç)
21,3 inç
-
Boyut (cm)
54,102 cm
-
Çözünürlük
2048x1536
-
Panel Tipi
IPS
-
Arka Işık Teknolojisi
LED
-
Arka Işık Türü
Kenar
-
En Boy Oranı
4:03
-
Piksel Sıklığı
0,2115 (H) x 0,2115 (V)
-
Parlaklık (Tip.)
1000 cd/m²
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 G
-
Renk Biti
10 bit
-
Kontrast Oranı_Min.
1100:01:00
-
Kontrast Oranı_Tip.
1400:01:00
-
DFC ile Kontrast Oranı
Mega
-
Tepki Süresi
30 mS
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178º (Sağ/Sol), 178º (Yukarı/Aşağı)
-
Yüzey İşleme
Yansıma Önleyici
ÖZELLIKLER
-
Donanım Kalibrasyonu
VAR
-
Otomatik Parlaklık
VAR
-
OSD Dili
18 ülke İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Geleneksel Çince, Hintçe
BAĞLANTI
-
DVI
VAR
-
DVI (V Frekansı)
60
-
DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük)
2048 X 1536 @60 HZ
-
DisplayPort
EVET (1 adet)
-
DP (V Frekansı)
60
-
DP (Hz için Maks. Çözünürlük)
2048 x 1536 @60 HZ
-
USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası
EVET (1 adet)
-
USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası
EVET (2 adet)
-
[Konum]
Alt
GÜÇ
-
Tip
Dahili Güç (LIPS)
-
AC Girişi
100-240 Vac, 50/60 Hz
-
DC Çıkışı
24V, 4,17A
-
Güç Tüketimi (Tip.)
85 W
-
Güç Tüketimi (Maks.)
100 W
-
Güç Tüketimi (Uyku Modu)
6,5 W’tan az
-
Güç Tüketimi (DC Kapalı)
6,5 W’tan az
MEKANIK
-
Çerçevesiz Tasarım
Normal
-
Renk (Ön Kabin)
Siyah
-
Renk (Arka Kapak)
Siyah
-
Renk (Stand Gövdesi)
Siyah
-
Renk (Stand Tabanı)
Siyah
-
Ekran Konum Ayarlamaları
Eğim/Yükseklik/Dönüş
-
Eğim
-5 ~ +35 º(±3)
-
Dönüş
0~355±5 / 90 º
-
Yükseklik Aralığı
0 ~ 130 mm
-
Aşağı Doğru Yükseklik
71,3
-
Duvara Asılabilir
100 x 100 mm
-
Ayrılabilir Taban
VAR
-
OneClick Stand
VAR
BOYUTLAR/AĞIRLIK
-
Standlı Boyut (G x Y x D)
553,8 X 512,9 X 240
-
Standsız Boyut (G x Y x D)
553,8 X 333,1 X 67,6
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
626 X 474 X 194
-
Standlı Ağırlık
6,1
-
Standsız Ağırlık
4
-
Sevkiyat Ağırlığı
TBD
-
Palet Doldurma (20ft/40ft/40ft HC)
440/928/1008
STANDART
-
UL (cUL)
VAR
-
CB
VAR
-
FCC-B
VAR
-
CE
VAR
-
CCC (Çin için)
VAR
-
MFDS (Kore Cum. için)
VAR
-
Erp
VAR
-
Windows
VAR
-
ROHS, REACH
VAR
-
PVC’siz
VAR
-
VCCI (Japonya için)
VAR
AKSESUAR
-
Adaptör (Renk)
Siyah
-
Güç Kablosu (Renk/Uzunluk)
Siyah/3 m
-
DVI-D
VAR
-
DVI-D (Renk/Uzunluk)
Siyah/3 m
-
Ekran Bağlantı Noktası
VAR
-
Ekran Bağlantı Noktası (Renk/Uzunluk)
Siyah/3 m
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