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LG 3MP Teşhis Monitörü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

LG 3MP Teşhis Monitörü

21HK512D-B

LG 3MP Teşhis Monitörü

Teşhis İncelemesi için Optimize Edilmiş Görüntü Kalitesi

21,3 IPS 3MP

Doğru Görüntü Kalitesi

1000 nit (Tip.) parlaklığa sahip 21,3 inç 3MP IPS ekran, CT ve Anjiyografiden elde edilen tıbbi görüntülerden kesin teşhisler koyulmasını sağlayarak tıp uzmanlarının en hassas ayrıntıları bile kolayca ayırt etmesine olanak tanır.

Teşhis için Güvenilir Görüntü

DICOM Bölüm 14

Kararlı Gri Tonlamalı Görüntüler

Standart DICOM Part 14 Gama, farklı görüntü yakalama cihazlarından alınan tıbbi görüntülerin gri tonlama düzeylerini ayarladığı için doğru teşhise olanak tanır. Ayrıca, 18 bit LUT, LUT değerleri arasındaki geçişi yumuşatarak gelişmiş, doğru gri tonlamalı görüntü oluşturur.
Otomatik Parlaklık Sensörü

Otomatik Parlaklık Dengeleme

Otomatik Parlaklık sensörü, arka ışık parlaklık dengesini ölçer ve ekranın kullanım ömrü boyunca sürekli tutarlılığa sahip olması için eskime ile oluşan parlaklık değişimlerini otomatik olarak dengeler.

Üretken, Verimli Çalışma

Uzaktan ve Kendi Kendine Kalibrasyon

Daha Fazla Üretkenlik

Yerleşik Uzaktan ve Kendiliğinden Kalibrasyon özellikleri, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Kesin tanı koymak için tıbbi görüntüleri otomatik olarak daha uygun görüntülere dönüştürür.
Dönüş

Ergonomik Tasarım

Dönüş ayarlı Ergonomik Stand, iki monitör arasındaki alt kapak sayesinde rahatsız edici ekran içeriğini engelleyerek teşhis için optimize bir çalışma alanı oluşturmasını sağlar.
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Boyut (inç)

    21,3 inç

  • Boyut (cm)

    54,102 cm

  • Çözünürlük

    2048x1536

  • Panel Tipi

    IPS

  • Arka Işık Teknolojisi

    LED

  • Arka Işık Türü

    Kenar

  • En Boy Oranı

    4:03

  • Piksel Sıklığı

    0,2115 (H) x 0,2115 (V)

  • Parlaklık (Tip.)

    1000 cd/m²

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 G

  • Renk Biti

    10 bit

  • Kontrast Oranı_Min.

    1100:01:00

  • Kontrast Oranı_Tip.

    1400:01:00

  • DFC ile Kontrast Oranı

    Mega

  • Tepki Süresi

    30 mS

  • İzleme Açısı (CR≥10)

    178º (Sağ/Sol), 178º (Yukarı/Aşağı)

  • Yüzey İşleme

    Yansıma Önleyici

ÖZELLIKLER

  • Donanım Kalibrasyonu

    VAR

  • Otomatik Parlaklık

    VAR

  • OSD Dili

    18 ülke İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, İsveççe, Fince, Portekizce, Lehçe, Rusça, Yunanca, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Portekizce (Brezilya), Geleneksel Çince, Hintçe

BAĞLANTI

  • DVI

    VAR

  • DVI (V Frekansı)

    60

  • DVI (Hz için Maksimum Çözünürlük)

    2048 X 1536 @60 HZ

  • DisplayPort

    EVET (1 adet)

  • DP (V Frekansı)

    60

  • DP (Hz için Maks. Çözünürlük)

    2048 x 1536 @60 HZ

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (1 adet)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (2 adet)

  • [Konum]

    Alt

GÜÇ

  • Tip

    Dahili Güç (LIPS)

  • AC Girişi

    100-240 Vac, 50/60 Hz

  • DC Çıkışı

    24V, 4,17A

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    85 W

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    100 W

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    6,5 W’tan az

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    6,5 W’tan az

MEKANIK

  • Çerçevesiz Tasarım

    Normal

  • Renk (Ön Kabin)

    Siyah

  • Renk (Arka Kapak)

    Siyah

  • Renk (Stand Gövdesi)

    Siyah

  • Renk (Stand Tabanı)

    Siyah

  • Ekran Konum Ayarlamaları

    Eğim/Yükseklik/Dönüş

  • Eğim

    -5 ~ +35 º(±3)

  • Dönüş

    0~355±5 / 90 º

  • Yükseklik Aralığı

    0 ~ 130 mm

  • Aşağı Doğru Yükseklik

    71,3

  • Duvara Asılabilir

    100 x 100 mm

  • Ayrılabilir Taban

    VAR

  • OneClick Stand

    VAR

BOYUTLAR/AĞIRLIK

  • Standlı Boyut (G x Y x D)

    553,8 X 512,9 X 240

  • Standsız Boyut (G x Y x D)

    553,8 X 333,1 X 67,6

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    626 X 474 X 194

  • Standlı Ağırlık

    6,1

  • Standsız Ağırlık

    4

  • Sevkiyat Ağırlığı

    TBD

  • Palet Doldurma (20ft/40ft/40ft HC)

    440/928/1008

STANDART

  • UL (cUL)

    VAR

  • CB

    VAR

  • FCC-B

    VAR

  • CE

    VAR

  • CCC (Çin için)

    VAR

  • MFDS (Kore Cum. için)

    VAR

  • Erp

    VAR

  • Windows

    VAR

  • ROHS, REACH

    VAR

  • PVC’siz

    VAR

  • VCCI (Japonya için)

    VAR

AKSESUAR

  • Adaptör (Renk)

    Siyah

  • Güç Kablosu (Renk/Uzunluk)

    Siyah/3 m

  • DVI-D

    VAR

  • DVI-D (Renk/Uzunluk)

    Siyah/3 m

  • Ekran Bağlantı Noktası

    VAR

  • Ekran Bağlantı Noktası (Renk/Uzunluk)

    Siyah/3 m

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.