31HN713D'nin 6 Kısayol Tuşu, ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. İş akışınızı kesintiye uğratmadan modu, ekran çözünürlüğünü ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 6 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.