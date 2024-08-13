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Mamografi Teşhis Monitörü 31 İnç 12 MP 4200x2800 Patoloji Odak Görünümü Modu IPS Ekran

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Mamografi Teşhis Monitörü 31 İnç 12 MP 4200x2800 Patoloji Odak Görünümü Modu IPS Ekran

31HN713D-B

Mamografi Teşhis Monitörü 31 İnç 12 MP 4200x2800 Patoloji Odak Görünümü Modu IPS Ekran

göğüs görüntüleme için tasarlanmış, kolaylaştırılmış iş akışı ve yüksek konfor sunan lg 31 inç 12 MP ips ekran
31 inç 12 MP IPS Ekran

Mamografi için tasarlandı

Doğruluk

31 inç 12 MP IPS Ekran
Ön Sensör ile kendi kendine kalibrasyon

Verimlilik

Odak Görünümü
PBP ve Çift Kumanda

Kolaylık

6 Kısayol Tuşu
Ergonomik Tasarım

Doğru Görüntüleme

kullanıcıların 12 mp ve 6 mp girişleri arasında çözünürlük seçmesini sağlayan çoklu çözünürlük modu

Çoklu Çözünürlük Modu

Her Cihazla Uyumlu

Teşhis monitörlerinin genellikle hepsi farklı çözünürlüklere sahip çeşitli modalitelere bağlanması gerekir. 31HN73D'nin Çoklu Çözünürlük Modu sayesinde, bağlı cihaza göre optimize etmek için monitörün çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.

mikroskop altında görüldüğü kadar detaylı ve doğru renkte görüntüleme sonuçları sunan patoloji modu

Patoloji Modu

Gerçeğe Uygun Renk Üretimi

Patoloji Modunda, 31HN713D, doğrudan mikroskop altında görüldüğü gibi aynı düzeyde detay ve renk doğruluğu üreterek sağlık uzmanlarının daha doğru teşhisler yapmasına yardımcı olur.

otomatik kendi kendine kalibrasyon için ön algılama sunan monitör
Kendi kendine kalibrasyon

Tıbbi Görüntülerde Tutarlılık

Ön sensör, ek ölçüm ekipmanına ihtiyaç duymadan kendi kendine otomatik kalibrasyona izin verir. Doğru değerleri koruyarak, gösterilen tıbbi görüntülerin kalitesini ve tutarlılığını artırır.

Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı

kullanıcının hareketini algılayan ve hareket olmadığında ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlayan varlık sensörü

Varlık Sensörü

Sorunsuz Tasarruf ve Daha Güçlü Güvenlik

Hiçbir hareket algılanmadığında ekranı otomatik olarak kapatan 31HN713D Varlık Sensörü sayesinde, enerji tasarrufu yapabilir, hasta bilgilerinin ve diğer hassas verilerin açığa çıkmasına karşı daha fazla güvenliğe sahip olabilirsiniz.

ortam aydınlatma koşullarında optimum seviyede ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan otomatik parlaklık sensörü

Otomatik Parlaklık Sensörü

Göz Yorgunluğunu Azaltın

LG 31HN713D, ekran parlaklığını ortam aydınlatma koşullarına göre otomatik olarak ayarlayan bir Otomatik Parlaklık Sensörüne sahiptir. Sonuç olarak, ekran parlaklığının her zaman optimum düzeye ayarlanması sağlanarak göz yorgunluğu azaltılır.

kullanıcıların görüntülemenin belirli bir bölümünü gözden geçirmesini öneren odak görünümü
Odak Görünümü

Sizin İçin Önemli Olan Kısma Odaklanın

LG 31HN713D, tıbbi görüntünün belirli bir bölümünü daha yakından incelemenizi sağlayan Odak Görüntüleme Modunu içerir. Bu, profesyonellerin daha doğru ve verimli bir teşhis için görüntünün önemli kısmına tamamen odaklanmasına olanak tanır.

Daha Ergonomik ve Rahat İnceleme

Tavan Aydınlatması ve Duvar Aydınlatması

İdeal Okuma Koşulları

Tavan ve Duvar Aydınlatması Modları, monitör parlaklığı ile ortam aydınlatma koşulları arasındaki kontrastı azaltarak karanlık odada kağıt belgeleri görüntülemek için aydınlatmayı ayarlamanıza gerek kalmadan rahatça çalışmanıza olanak tanır.

tavan ve duvar aydınlatması, kullanıcılara karanlık odada görüntüleme sonuçlarını rahatça ekranda görüntüleme imkanı sunar

6 Kısayol Tuşu

Sezgisel Kontrol

31HN713D'nin 6 Kısayol Tuşu, ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. İş akışınızı kesintiye uğratmadan modu, ekran çözünürlüğünü ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 6 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.

Kullanıcının tavan ışığı, duvar ışığı, seçilen çözünürlük, varlık sensörü, ışık kutusu modu ve resim modundan oluşan sezgisel kontrolleri kullanmasını sağlayan 6 kısayol tuşu

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat

Tek Tıkla Stant özelliği ve ultra hafif gövdesi, 31HN713D'nin kurulumunu daha da kolay hale getirir. Ergonomik tasarımlı stant, kullanıcıların eğmeyi, yükseltmeyi ve döndürmeyi diledikleri gibi ayarlamasına olanak tanıyarak uzun çalışma saatlerinin neden olduğu kronik ağrıyı azaltır.

kurulumu kolaylaştıran ultra hafif gövdeli tek tıklamalı stant ve eğme, yükseltme ve döndürme ayarı sunan stant

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    14

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    10.7

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    21.5

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    EVET

  • Ön Sensör

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • Odak Görünümü

    EVET

  • Işık Kutusu Modu

    EVET

  • Aydınlatma

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    HAYIR

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    HAYIR

  • HDMI

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(3ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    24V, 7.5A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    180W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    HAYIR

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    HAYIR

  • saldırılara dayanıklı

    HAYIR

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    Sınıf II

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    EVET

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31

  • Çözünürlük

    4200x2800

  • En Boy Oranı

    `3:2

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,1554 x 0,1554

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    1200

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %97 (CIE1931)

  • Renk Biti

    10bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    62.5006944444444

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    EVET

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    Normal

  • Mekanik Güç Anahtarı

    EVET

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.