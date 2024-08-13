About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
31,5'' 8MP (3840x2160) IPS Teşhis Monitörü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

31,5'' 8MP (3840x2160) IPS Teşhis Monitörü

32HL512D-B

31,5'' 8MP (3840x2160) IPS Teşhis Monitörü

31,5&quot; 8MP Teşhis Monitörü3
LG Medikal Ekran

31,5" 8MP Teşhis Monitörü

Teşhis İncelemesi için Optimize Edilmiş
Görüntü Kalitesi

31,5" 8MP IPS Ekran

Her Açıdan Doğru Görüntü

31,5 inç 8MP IPS ekran, tıbbi görüntülerin kesin teşhisini kolaylaştırır. 178 ° geniş izleme açısı, hastaların ve doktorların doğru görüntüleri minimum bozulma ile görmelerini sağlar.
Çoklu Çözünürlük Modu

Her Cihazla Uyumlu

Teşhis monitörü için çeşitli cihaz türlerine bağlantı şarttır. 32HL512D'nin çoklu çözünürlük modu sayesinde, bağlı cihaza göre optimize etmek için monitörün çözünürlüğünü ayarlayabilirsiniz.
Klinik Patoloji Modu

Gerçekçi Renk Üretimi

LG 32HL512D monitör, gelişmiş renk üretimi ile klinik patoloji modundan faydalandığı için, renk bozulması olmadan mikroskoptan canlı görüntüler verebilir.
Otomatik Parlaklık Kalibrasyonu

Sürekli Görüntü Kalitesi

Yerleşik Otomatik Parlaklık Kalibrasyonu özelliği, üretkenliği ve verimliliği artırmaya yardımcı olur. Kesin tanı koymak için tıbbi görüntüleri otomatik olarak daha uygun görüntülere dönüştürür.

Verimliliği ve Kolaylığı
Artırmak İçin

PBP ve Çift Kumanda

Tek Ekranda Çoklu Sinyaller

Tek bir ekrana bir klavye veya fare ile bağlı çoklu cihazları kontrol eden çift kumandalı PBP (Picture By Picture), inceleme sırasında daha fazla kolaylık sağlar. Birden fazla bilgiyi tek bir ekranda paralel olarak inceleyebilirsiniz.
Konfor ve Yoğun İnceleme için Tasarlandı1
Ergonomik Tasarım

Konfor ve Yoğun İnceleme için Tasarlandı

Ergonomik standı, iki yönlü dönüş ayarı ve dar çerçevesi ile optimize edilmiş bir teşhis alanı sunar. İki monitörü dikey olarak döndürün ve mükemmel görüntüleme deneyimi için bu monitörleri yan yana kullanın.
Yazdır

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    7

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    5.6

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    11.4

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    HAYIR

  • Donanım Kalibrasyonu

    Donanım Kalibrasyonu Hazır

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    HAYIR

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    HAYIR

  • Ön Sensör

    HAYIR

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • Odak Görünümü

    EVET

  • Işık Kutusu Modu

    HAYIR

  • Aydınlatma

    HAYIR

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    HAYIR

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    HAYIR

  • HDMI

    EVET(1 adet)

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(1ea/ver2.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver2.0)

  • kulaklık çıkışı

    HAYIR

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 3.42A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    65W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    HAYIR

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    HAYIR

  • saldırılara dayanıklı

    HAYIR

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    Sınıf II

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    EVET

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    450

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %98 (CIE1976)

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    54.1673611111111

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    5ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    EVET

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    4 Taraflı Neredeyse Kenarlıksız Tasarım

  • Mekanik Güç Anahtarı

    HAYIR

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.