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31,5 inç 8MP IPS Siyah Tanılama Monitörü

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

31,5 inç 8MP IPS Siyah Tanılama Monitörü

32HQ713D-B

31,5 inç 8MP IPS Siyah Tanılama Monitörü

önden görünüm
Keskin Görüntüler İçin Tasarlandı
31,5 inç 8MP IPS Siyah Ekran

Keskin Görüntüler İçin Tasarlandı

Net Görüntüleme
31,5 inç 8MP IPS Siyah Ekran
Ön Sensör ile Kendi Kendine Kalibrasyon
Verimlilik
6 Kısayol Tuşu
Varlık Sensörü
Konforlu
Ergonomik Stant
Tavan Işığı / Duvar Işığı

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Net Görüntüleme

Kritik Değerlendirmeler için Güvenilir Görüntüleme
IPS Siyah Panel

Kritik Değerlendirmeler için Güvenilir Görüntüleme

32HQ713D’nin IPS siyah paneli keskin görüntüler için derin siyah seviyeleri sunar. 2000:1 oldukça yüksek kontrast oranı ile 32HQ713D detaylı düşük gri renk ifadesi sayesinde oldukça net görüntüler sunar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

İhtiyacınız Varsa Çözünürlük Modunu Açın
Çoklu Çözünürlük Modu (8/6/4 MP)

İhtiyacınız Varsa Çözünürlük Modunu Açın

Çoklu çözünürlük modu (8/6/4) sayesinde monitörün çözünürlüğünü ihtiyacınıza göre ayarlayın.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Aynen Mikroskopa Bakmak Gibi
Patoloji Modu

Aynen Mikroskopa Bakmak Gibi

Patoloji modu ile 32HQ713D, aynen bir mikroskopa bakar gibi görüntü netliği ve hassasiyeti sağlar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Tıbbi Görüntülerde Tutarlılık
Dahili Ön Kalibrasyon Sensörü

Tıbbi Görüntülerde Tutarlılık

Ön sensör, ilave ölçüm ekipmanına gerek olmadan otomatik kendi kendine kalibrasyon olanağı sunar. Ön sensör görüntü kalitesinin sabit kalmasını sağlar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Sadece İlgi Alanına Odaklanın
Odak Görünümü

Sadece İlgi Alanına Odaklanın

LG 32HQ713D, tıbbi görüntünün belirli bölümlerinin detaylı incelemesini sağlayan Odak Görünümü Moduna sahiptir. Kullanıcılar etraftaki ekranın rengini daha iyi odak için kısan ilgi alanını kolaylıkla seçebilir ve zoom yapabilir.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Kolaylaştırılmış ve Verimli İş Akışı

Rahat Güç Yönetimi
Varlık Sensörü

Rahat Güç Yönetimi

Varlık Sensörü herhangi bir hareket tespit edilmediğinde ekranı kapatır. Ekranı açıp kapama zahmetini ortadan kaldırdığı gibi rahat güç yönetimine imkan tanır.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

6 Kısayol Tuşu

Sezgisel Kontrol

32HQ713D'nin 6 Kısayol Tuşu ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. Modu, ekran çözünürlüğünü ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 6 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.

Hafif Ve Aşırı Sağlam

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Ergonomik ve Rahat Çalışma Alanı

Ekran Parlaklığı Sağlar
Otomatik Parlaklık Sensörü

Ekran Parlaklığı Sağlar

LG 32HQ713D, ekran parlaklığını ortam ışığına uygun şekilde ayarlayan Otomatik Parlaklık Sensörüne sahiptir.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Tavan Işığı / Duvar Işığı

İdeal Tanılama Çalışma Alanı

Tavan Işığı / Duvar Işığı Modu, düşük ışıklı ortamlar da bile monitörün altındaki belgelerin okunabilir olmasını sağlar.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

Ergonomik Tasarım

Kolay ve Rahat

32HQ713D kullanıcıların görüntülerinin incelenmesi amacıyla doğru duruş için ayarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Tek Tıkla Takılan Ayak kurulum sürecini basitleştirir. Ergonomik tasarımlı stant kullanıcıların eğim, yükseklik ve dönüşü kolaylıkla ayarlamalarını sağlar.
0 m ila 110 mm aralığında yüksekliği ayarlanabilir stant

Yükseklik

0 ~ 110 mm
-5 derece ile 15 derece aralığında eğimi ayarlanabilir stant

Eğim

-5 ~ 15°
Ayarlanabilir dönüş

Dönüş

±15°
Tek Tıkla Takılan Ayak ile hızlı ve kolay kurulum

Tek Tıkla Takılan Ayak

Kurulum

Yükseklik, eğim ve dönüş ayarı özelliklerine sahip ergonomik tasarım.

*Tüm görüntüler yalnızca temsilidir ve gerçek ürün/kullanımdan farklılık gösterebilir.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    13

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    9.7

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    20

ÖZELLIKLER

  • HDR10

    HAYIR

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • DICOM Uyumlu

    EVET

  • Hot Key

    EVET(Giriş 2 / Çıkış 1 adet)

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Parlaklık stabilizasyonu

    EVET

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    EVET

  • Titreşimsiz Güvenli

    EVET

  • Varlık Sensörü

    EVET

  • Ön Sensör

    EVET

  • Okuyucu Modu

    EVET

  • Color Temperature

    6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

  • Patoloji Modu

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    EVET

  • Döndürme ve Aynalama Modu

    HAYIR

  • Yük Devretme Giriş Anahtarı

    HAYIR

  • Odak Görünümü

    EVET

  • Işık Kutusu Modu

    EVET

  • Aydınlatma

    EVET

  • Siyah Sabitleyici

    EVET

  • PBP

    2PBP

  • BİP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

BAĞLANTI

  • 3G-SDI

    HAYIR

  • 12G-SDI

    HAYIR

  • Bileşik (Çözünürlük)

    HAYIR

  • S-Video

    HAYIR

  • Bileşen (Çözünürlük)

    HAYIR

  • RS-232

    HAYIR

  • D-Sub

    HAYIR

  • DVI-D

    HAYIR

  • HDMI

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET(2 adet)

  • Yıldırım

    HAYIR

  • Papatya zinciri

    HAYIR

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET(2ea/ver3.0)

  • kulaklık çıkışı

    EVET

GÜÇ

  • Tip

    Harici Güç(Adaptör)

  • DC Output

    19V, 6.32A

  • AC girişi

    100~240V (50/60Hz)

  • Güç Tüketimi (Maks.)

    120W

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    0,3 W'tan az

STANDART

  • KGMP

    EVET

  • KC (Kore Cumhuriyeti için)

    HAYIR

  • RoHS

    EVET

  • ULAŞMAK

    EVET

  • AEEE

    EVET

  • MFDS

    EVET

  • IP(Front/Except for front)

    HAYIR

  • saldırılara dayanıklı

    HAYIR

  • UL (cUL)

    EVET

  • IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

    EVET

  • EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

    EVET

  • IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

    EVET

  • EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

    EVET

  • CE

    EVET

  • FDA

    Sınıf II

  • ISO13485

    EVET

  • GMP

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    EVET

  • Adaptör

    EVET

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    EVET

  • DVI-D (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • HDMI (Renkli/Uzunluk)

    HAYIR

  • USB3.0 Yukarı Akış Kablosu

    EVET

  • D-Sub

    HAYIR

  • Ekran Bağlantı Noktası

    EVET

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • En Boy Oranı

    0.672916666666667

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    1000

  • Renk Gamı (Tip.)

    sRGB %100 (CIE1931)

  • Renk Biti

    10bit (8bit+FRC)

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    83.3340277777778

  • Yüzey İşlem

    Parlama önleyici

  • Tepki Süresi

    14ms (GtG, OD'yi Desteklemez)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

YAZILIM UYGULAMASI

  • Kubyx

    EVET

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    HAYIR

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Sınırsız Tasarım

    Normal

  • Mekanik Güç Anahtarı

    EVET

  • OneClick Standı

    EVET

  • Konum Ayarlamalarını Görüntüle

    Eğme/Yükseklik/Döndürme

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    100x100

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.