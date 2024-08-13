32HQ713D'nin 6 Kısayol Tuşu ekran modları arasında geçişi bir Ekran Menüsü aracılığıyla kullanıma göre daha kolay ve sezgisel hale getirir. Modu, ekran çözünürlüğünü ve aydınlatma ayarlarını değiştirmenize izin veren 6 Kısayol Tuşu, çalışırken çok daha hızlı ve kullanımı kolaydır.

