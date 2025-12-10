About Cookies on This Site

Swing 32 inç 4K UHD IPS Dokunmatik, Smart Monitör, Tekerlekli Standlı
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Swing 32 inç 4K UHD IPS Dokunmatik, Smart Monitör, Tekerlekli Standlı

Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Swing 32 inç 4K UHD IPS Dokunmatik, Smart Monitör, Tekerlekli Standlı

32U889SA-W
Önden görünüm
Ekseninde 90 derece dönen ekranın önden görünümü
Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün önden görünümü
-Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün 30 derece yandan görünümü
-Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün -25 derece eğik 30 derece yandan görünüm
Arkadan görünüm
+15 derece arkadan görünüm
+15 derece yandan görünüm
Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün +15 derece yandan görünümü
Soldan görünüm
Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün yandan görünümü
Yüksekliği aşağı doğru ayarlanmış monitörün +45 derece eğik yandan görünüm
Üstten görünüm
Temel Özellikler

  • 31.5" 4K UHD (3840x2160) IPS Dokunmatik ekran
  • Eğim, Yükseklik, Dönüş ve Dikey Mod ayarlanabilir tekerlekli stant
  • webOS
  • AirPlay 2, Ekran Paylaşımı, Bluetooth
  • 3xUSB-C (1up/2dn, PD 65W), 2xHDMI
  • Magic Remote
Daha fazla

Mükemmelliğiyle Ödül Kazandı

CES 2025 Innovation Awards logosu

CES 2025 Innovation Awards

Onur ödülü

Bilgisayar Çevre Birimleri ve Aksesuarlar

CES 2025 Onur Ödülü logosunun görseli

CES Innovation Awards - Honoree

webOS Re:New Program

Siber Güvenlik dalında

Av forumları logosunun görseli

AVForums Editor's Choice 2024/25

webOS 24

“webOS 24, aynı zamanda yepyeni ve düzenli olan şık, hızlı ve kullanımı kolay bir akıllı deneyim sunar”

if tasarım ödülü görseli

iF Design Award – Kazanan

webOS 24 UX

LG Smart Monitor Swing logosu.

İş ve eğlence için kusursuz esneklik

Çeşitli açılara ve konumlara ideal olarak ayarlamak üzere tasarlanmış tekerlekli bir stant içeren Dokunmatik Ekranlı LG Akıllı Monitör ile güçlü esnekliği deneyimleyin. Kusursuz dokunmatik ekran kontrolü, 31,5 inç geniş ekran ve iş ve eğlence için çarpıcı 4K görüntü kalitesinin keyfini çıkarın.

Görselde, bir çocukla birlikte LG Smart Monitor Swing kullanan bir kadın, bir masayı paylaşan ve LG Smart Monitor Swing'e bakan üç kişi, köpeğiyle birlikte LG Smart Monitor Swing ekranını izleyen bir adam ve LG Smart Monitor Swing üzerinde işini yapan bir başka adam görülmektedir.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Görselde LG Smart Monitor Swing kullanarak çalışan bir kadın yer alıyor.

Esneklik Üretkenliği Artırır

Bu görselde LG Smart Monitor Swing kullanan, oyun oynayan bir kadın ve üç çocuk görünüyor.

Dokunmatik Ekranlı 31,5" 4K UHD IPS

Soldaki görselde, bir ofisteki bir LG Smart Monitor Swing çeşitli grafikleri gösterirken sağdaki görselde LG Smart Monitor Swing evde bir film oynatıyor.
Biri ana ekranı yataya, diğeri ise dikey yönde sosyal medya arayüzüne sahip dikey bir video görüntüleyen webOS özellikli iki LG Smart Monitor Swing ekranının önden görünümü.

Tekerlekli Esnek Stant

LG Smart Monitor Swing, her ihtiyaca uygun sahne kullanımı

31.5 inç 4K UHD IPS dokunmatik ekran

Elinizin altında gerçekçi görüntüler

31.5 inç 4K UHD IPS ekranımızla kendinizi canlı renklere ve ayrıntılara bırakın. Sezgisel dokunmatik ekran, ayarlara hızlı erişim sağlayarak zahmetsiz kontrol sunar. Geniş %95 DCI-P3 renk gamı ve 350 nit parlaklık seviyesi sayesinde net görüntülerin ve doğru renklerin keyfini çıkarın. İçeriğinizi hayata geçiren çarpıcı netlik ve gerçekçi görüntülerin keyfini çıkarın.

Bu görselde LG Smart Monitor Swing kullanan, oyun oynayan bir kadın ve üç çocuk görünüyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Parlaklık: 350 nit (Tip.), Renk Gamı: DCI-P3 %95 (Tip.).

Her görünüme uyarlanabilen zahmetsiz ayarlar

Akıllı monitörümüz, burulma yayı menteşesi bulunan esnek bir standa sahiptir ve zahmetsiz açı özelleştirme için eğim, dönüş, yükseklik ve Dikey Mod ayarları sunar. Kalın kare şekilli taban denge sağlar ve şık gri-beyaz ton her ev veya iş yerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Bu stant, 4 kg~6,5 kg arasındaki başlık ağırlıklarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır ve bu sınırın aşılmasından kaynaklanan hasar garanti kapsamında değildir.

Gizli adaptörlü tekerlekli stant

Sağlam tekerlekleri sayesinde sorunsuz ve sabit hareketin keyfini çıkarırken istediğiniz yere zahmetsizce taşıyın. Ayrıca, gizli adaptör, kabloları düzgün bir şekilde gizleyerek temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Dahili adaptör ülkeye göre değişebilir.

Esneklik üretkenliği artırır

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

USB-C

Kolay bağlantılı üretim merkezi

Üç adet USB-C bağlantı noktası, tek bir kabloyla aynı anda ekran çıkışı, veri aktarımı ve (65 W'a kadar) cihaz şarjı imkanı sunarak dizüstü bilgisayarınızı destekler.

USB-C aracılığıyla LG Smart Monitor Swing'e bir dizüstü bilgisayar bağlı. Aynı ekranı görüntülerken USB-C üzerinden şarj oluyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için pakette bulunan USB-C kablosunun USB-C bağlantı noktasını monitöre bağlaması gerekir. Lütfen kablonun dahil edilip edilmeyeceğinin ülkeye göre değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

LG Switch uygulaması

LG Switch ile zahmetsizce optimize edilmesi kolaydır.

LG Switch uygulaması monitörü hem iş hem yaşamınız için optimize etmeye yardımcı olur. Kısayol tuşlarını kullanarak PC ve webOS'unuz arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yaparken klavye ve fare ile akıllı işlevler arasında hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz. Ayrıca, tüm ekranı kolaylıkla 6 parçaya bölebilir, tema tasarımını değiştirebilir veya eşlenmiş bir kısayol tuşuyla bir görüntülü arama platformunu başlatabilirsiniz.

Hızlı Kontrol

Klavye ve fare ile basit işlemlerle menülere kolay erişim sağlayan LG Smart Monitor Swing üzerinde Hızlı Kontrolün rahatlığını keşfedin. Ayrıca klavye kısayollarını kullanarak PC ve webOS arasında sorunsuz geçiş sağlar.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*LG Switch uygulaması PC’ye özel bir uygulamadır.

*LG Switch uygulamasının en son sürümünü indirmek için LG.com adresini ziyaret edin.

AirPlay 2 + Ekran Paylaşımı + Bluetooth

Doğrudan cihazlarınızdan yansıtın

AirPlay 2* (Apple cihazlarda) veya Screen Share** (Android cihazlarda) ile içerikleri akıllı cihazınızdan monitörümüze kolayca paylaşın. Anında bağlanın ve yalnızca birkaç dokunuşla daha büyük bir ekranda sorunsuz bir izleme ve ses deneyiminin keyfini çıkarın.

Aynı ekran AirPlay 2 ve Ekran Paylaşımı kullanılarak LG Smart Monitor Swing, dizüstü bilgisayar, tablet ve akıllı telefonda paylaşılıyor.

*Apple ve ilgili işaret ve logolar, Apple Inc.’in ticari markalarıdır. Desteklenen özellikler ülke ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

*Bu monitörle AirPlay ve HomeKit’i kullanmak için iOS, iPadOS veya macOS’un en son sürümü önerilir. Apple, AirPlay ve HomeKit; Apple Inc.’in ABD ve diğer ülke ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. Works with Apple Home rozeti, Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır.

*Ekran Paylaşımı : Android ya da Windows 10 ve üstü ile desteklenir.

*Cihazınızı monitörünüzün bağlı olduğu aynı Wi-Fi ağına bağlayın.

webOS

Ev Ofisi bilgisayarsız hazır

webOS enables you to remotely access your PC and Cloud PC via Remote PC. This functionality lets you utilize various home office services, including video conferencing and cloud-based applications, all without a PC.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare, kulaklık ve web kamerası (Pogo tipi) gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır)."

*Remote PC, yalnızca Windows 10 Pro veya üzeri işletim sistemine sahip PC’lerde kullanılabilir.

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Remote PC özelliği Windows 10 Pro veya sonraki sürümlerde desteklenir ve gram dahil uzaktan PC bağlantısını destekleyen üçüncü taraf PC'lerle uyumludur.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

ödüllü webOS Re:New Program ile
5 yılda bir her yıl yeni bir yükseltme

Yıllık yükseltmelerle en son özelliklerden ve yazılımdan beş yıl içinde dört kata kadar yararlanın. Siber güvenlik kategorisinde CES Innovation Awards adayı webOS, her yükseltmeyle özel hayatınızı ve verilerinizi güvende tutar.

*webOS Re:New Program, 2025 yılında piyasaya sürülecek LG Smart Monitor modelleri için geçerlidir ve webOS 24 sürümüne sahip olacaktır.

*LG Smart Monitor modelleri, webOS 25 sürümünü değil, webOS 26’yı güncellemeyi planlamaktadır.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

*webOS yükseltmeleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden itibaren beş yıllık bir süre boyunca dört kez kullanılabilir. Özelliklerin ve güncelleme programlarının kullanılabilirliği modele ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir..

webOS

Kanallar arasında sorunsuz geçiş

WebOS sayesinde Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ve ücretsiz LG Channels gibi uygulamalar aracılığıyla çeşitli içeriklere sorunsuz erişimin keyfini çıkarın. Kişiselleştirilmiş öneriler alın, Sports, Game ve LG Fitness gibi uygulamaları keşfedin ve her şeyi uzaktan veya dokunmatik kumanda ile kolayca kontrol edin. İnce beyaz gövdenin 3 taraflı çerçevesiz tasarımın sürükleyiciliği artırırken 5Wx2 stereo hoparlörler oldukça net ses sunarak en üstün düzey izleme deneyimi sunar.

WebOS sayesinde Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV ve ücretsiz LG Channels gibi uygulamalar aracılığıyla çeşitli içeriklere sorunsuz erişimin keyfini çıkarın. Kişiselleştirilmiş öneriler alın, Sports, Game ve LG Fitness gibi uygulamaları keşfedin ve her şeyi uzaktan veya dokunmatik kumanda ile kolayca kontrol edin.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Dahili akış hizmetleri ve uygulamalar ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

*İnternet bağlantısı ve akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Dahil olmadıkları ve ayrı abonelikler gerektirdiği için bazı hizmetler için ek ücretler uygulanabilir.

*Her kayıtlı hesap için müzik, spor, ev ofisi ve bulut oyunları dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilmiş uygulama ve hizmet sunar.

Oyun

Hemen oyuna dalın

Oyun konsoluna gerek yok - LG Smart Monitor ile oyun oynayın. Ana Sayfadan doğrudan bulut oyunlara erişin ve oyun içerikleri için anında akış uygulamalarına bağlanın.

Müzik

Müzik zevkinize göre tasarlandı

5W x 2 stereo hoparlörlerle kişiselleştirilmiş müziğin keyfini çıkarın. Akış hizmetlerinizden müziklerinizi kolayca aratabilir, dilediğiniz şarkılara erişebilirsiniz. Tercihlerinize göre sevilen şarkı önerilerinde bulunur.

Spor

Spor takımlarınızı takip edin

Kişiselleştirilmiş hizmetle takımınızı destekleyin. Profilinize göre sevdiğiniz spor takımı ile ilgili en güncel bilgileri gösterir.

LG Fitness

Evde kişiselleştirilmiş fitness

LG Fitness ile oturma odanızı kişisel bir spor salonuna dönüştürün. Kanepenizden kalkmanıza gerek kalmadan geniş bir egzersiz yelpazesinin keyfini çıkarın, ilerlemenizi takip edin ve hedeflerinize ulaşın.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yukarıdaki kumanda, klavye, fare ve kulaklık gibi oyun aksamı pakete dahil değildir (ayrı satılır).

*İnternet bağlantısı ve ilgili akış hizmetlerine üyelik gereklidir. Ayrı akış hizmetleri üyelik için ödeme gerektirebilir ve pakete dahil değildir (ayrı olarak satın alınır).

*Oyun Portalı kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Desteklenmeyen bölgelerde kullanıcılar mevcut Oyun Merkezine yönlendirilecektir.

*Desteklenen hizmetler ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

Parlaklık Kontrolü

Her ışıkta parlayan zeka

Parlaklık Kontrolü, mekanınızdaki ışık kaynaklarını algılar ve ister gündüz ister gece olsun net ve canlı görseller için ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar.

The left image shows the daytime appearance with the brightness adjustment feature, while the right image shows the nighttime appearance with the same feature.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Dinamik Ton Eşleştirme

Parlaklık ve kontrastla canlanın

İdeal ayrıntı ve gerçekçilik için parlaklığı ve kontrastı ayarlayan Dinamik Ton Eşleme özelliği ile görsellerin olması gerektiği gibi keyfini çıkarın. Filmler ve oyunlar, tüm içeriklerde zengin sürükleyicilik ve tutarlı kalite ile hayat buluyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

*Yalnızca HDR video sinyali girdiğinde kullanılabilir.

LG Smart Monitor Swing ekranı ThinQ AnaSayfa Kontrol Paneli arayüzünü gösteriyor.

ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneli

Ev aletlerinizi kolayca kontrol edin

ThinQ Ana Sayfa Kontrol Paneli hayatı kolaylaştırır. LG ev aletlerinizin ve cihazlarınızın durumunu uzaktan kumanda ile tek bir ekrandan kolayca kontrol edin ve yönetin.

*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı kullanım talimatları için uygulamanın yardım kısmına bakın.

*Cihazları LG ThinQ uygulamasına kaydetmek için evde kablosuz internet gereklidir.

*LG ThinQ uygulamasının gerçek özellikleri ürüne ve modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

*Bu ürün LG ThinQ uygulamasında TV olarak kayıtlıdır. LG ThinQ uygulamasında kayıtlı cihaz adını değiştirebilirsiniz.

*LG ThinQ uygulaması aracılığıyla ses seviyesi kontrolü, işaretçi ve güç işlevlerini kullanabilirsiniz.

Magic Remote ile ses kontrolü

ThinQ uygulaması ile Alexa aracılığıyla sesli komutlar kullanarak uzaktan kolayca kontrol edilebilir ve akıllı monitörün bir ekrandan daha fazlası olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm eğlence ve üretkenlik ihtiyaçlarınız için bir merkez haline gelerek genel multimedya deneyiminizi zenginleştirir. Tüm bunlar için yalnızca Magic Remote gereklidir.

Bir kadın, Magic Remote kullanarak LG Smart Monitor Swing’in ses seviyesini yükseltiyor.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanımdan farklılık gösterebilir.

*Düzgün çalışması için, LG Smart Monitor ThinQ uygulamasına bağlamanız gerekir.

*Ekranda gösterilen görseller ev aletlerinin gerçek görüntüsünden farklı olabilir. Hizmetler bölge/ülke veya uygulama sürümüne göre değişiklik gösterebilir.

*Dil ve bölge ayarlarını 146 ülke için 22 dilde değiştirebilirsiniz: İngilizce / Korece / İspanyolca / Fransızca / Almanca / İtalyanca / Portekizce / Rusça / Lehçe / Türkçe / Japonca / Arapça (Suudi/BAE) / Viyetnamca / Tayca / İsveççe / Tayvanca / Endonezyaca / Danca / Flemenkçe / Norveççe / Yunanca / İbranice (ör., ABD/İngilizce).

**Uzaktan kumanda pakete dahildir.

**Magic Remote ayrıca satılır ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

**Alexa fonksiyonu mevcuttur. Ayrıntılar için lütfen ürün özelliklerine bakın.

Çalışma alanlarında verimlilik

Çok yönlü bir monitörle iş verimliliğini artırın

İşletmenizi tasarlama özgürlüğünü deneyimleyin. Çok yönlü özellikleri, ayarlanabilir standı ve genişletilmiş bağlantısı, onu, her türlü çalışma ortamında ihtiyaçlarınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan mükemmel bir yardımcıya dönüştürür. İster ofisten, ister müşteri tesisinden veya uzaktan çalışın, bu çözüm daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli çalışmanızı sağlar.

Masanın etrafında oturan dört kişi, LG Smart Monitor Swing kullanarak toplantı yapıyor.

Kişisel ofis: Akıllı monitörümüz, kişisel ofisinizde küçük ölçekli sunumlar ve toplantılar için çok yönlü bir çözümü destekler.

Bir adam elinde bir ceket tutarken bir kadın ceket bilgilerini görüntülemek için LG Smart Monitor Swing ekranına dokunuyor.

Küçük işletme: Akıllı monitörümüz, basit bir dokunuşla kolay, etkili iş ve fikir birliği sağlar.

Bir hasta hastane yatağında yatıyor ve yanında iki tıp uzmanı duruyor. Doktorun yanında bir LG Smart Monitor Swing bulunuyor.

Hastane: Akıllı monitörümüz, hastaların hareket etmek zorunda kalmadan test sonuçlarını rahatça görüntülemelerine olanak tanıyacak şekilde ayarlanabilir.

Bir adam kapalı ekran golf tesisinde golf oynuyor ve yanında veri gösteren LG Smart Monitor Swing bulunuyor.

 

Ekran golf serisi: Kendi golf uygulama alanınızı zahmetsizce oluşturmak için akıllı monitörümüzü istediğiniz iç mekan alanına yerleştirin.
Bir kadın, kafede LG Smart Monitor Swing üzerinde görüntülenen bir etkinlik afişine bakıyor.

Mağaza: Akıllı monitörümüz, tanıtım videolarını veya etkinlik afişlerini görüntüleyerek iş tanıtımı için etkili bir araç olduğunu gösterir.

VIP dinlenme salonundaki bir adam LG Smart Monitor Swing’de haberleri okuyor.

VIP Dinlenme Salonu: Akıllı monitörümüz, VIP dinlenme salonunda haberleri veya inceleme belgelerini sunarak dinlenme salonlarında bekleyen müşteriler için özel bir ekran görevi görür.

Bir kadın, bir otel odasında LG Smart Monitor Swing'in grafiğini kontrol ediyor.

Otel odası: Akıllı monitörümüz, kesintisiz çalışmanızı sağlamak için favori üretkenlik uygulamalarınızı ve hizmetlerinizi sunan dahili webOS ile üretken kalmanıza yardımcı olur.

Bir çocuk, odada LG Smart Monitor Swing ile çevrimiçi bir ders izliyor.

Uzaktan öğrenme: Akıllı monitörümüz büyük, yüksek çözünürlüklü bir ekran ve esnek bir stant sunarak evde çalışma odağınızı ve üretkenliğinizi en üst düzeye çıkarır.

*Görseller, özelliğin daha iyi anlaşılması için temsili olarak verilmiştir. Asıl kullanım deneyiminden farklılık gösterebilir.

Yazdır

Ana Özellikler

  • EKRAN - Boyut [İnç]

    31.5

  • EKRAN - Çözünürlük

    3840 x 2160

  • EKRAN - Pano Tipi

    IPS

  • EKRAN - En Boy Oranı

    16:9

  • EKRAN - Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95

  • EKRAN - Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    350

  • EKRAN - Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

Tüm Özellikler

BOYUTLAR/AĞIRLIKLAR

  • Ayaklı Ağırlık [kg]

    21.2kg

  • Ayaksız Ağırlık [kg]

    6.1kg

  • Nakliye Ağırlığı [kg]

    28.8Kg

  • Nakliye Boyutu (G x Y x D) [mm]

    900 x 617 x 337

  • Ayaksız Boyut (G x Y x D) [mm]

    727.4 x 437.4 x 27.8

  • Ayaklı Boyut (G x Y x D) [mm]

    727.4 x 1302.3 x 420

ÖZELLIKLER

  • HDR Etkisi

    HAYIR

  • Donanım Kalibrasyonu

    EVET

  • Süper Çözünürlük+

    YOK

  • Siyah Sabitleyici

    HAYIR

  • PBP

    HAYIR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    EVET

  • AMD FreeSync™

    YOK

  • Otomatik parlaklık

    EVET

  • Otomatik Giriş Anahtarı

    54

  • Kamera

    EVET

  • Renk Zayıflığı

    HAYIR

  • FPS Sayacı

    HAYIR

  • mikrofon

    EVET

  • Nano IPS™ Teknolojisi

    HAYIR

  • NVIDIA G-Sync™

    HAYIR

  • Hız Aşırtma

    HAYIR

  • RGB LED Aydınlatma

    HAYIR

  • VESA DisplayHDR™

    HAYIR

BAĞLANTI

  • D-Sub

  • DVI-D

    YOK

  • HDMI

    EVET (2 adet)

  • USB Yukarı Akış Bağlantı Noktası

  • USB Aşağı Akış Bağlantı Noktası

    EVET (USB-C, 2 adet)

  • kulaklık çıkışı

    HAYIR

  • Ses girişi

    HAYIR

  • Dahili KVM

    HAYIR

  • DP Sürümü

  • LAN (RJ-45)

    HAYIR

  • SPDIF çıkışı (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    HAYIR

  • Thunderbolt (Veri İletimi)

    YOK

  • Thunderbolt (Güç Dağıtımı)

    YOK

  • USB-C

    EVET (3 adet)

  • USB-C (Veri İletimi)

    EVET

  • USB-C (Güç Dağıtımı)

    65W

GÜÇ

  • Tip

    100~240Vac, 50/60Hz

  • AC girişi

    20V, 9A

  • Güç Tüketimi (DC Kapalı)

    3 Taraflı Neredeyse Çerçevesiz Tasarım

  • Güç Tüketimi (Uyku Modu)

    0,5W'tan az

STANDART

  • UL (cUL)

    HAYIR

  • CE

    EVET

AKSESUAR

  • Güç kablosu

    YOK

  • Adaptör

    Beyaz / 1,5 m

  • Kalibrasyon Raporu (Kağıt)

    Beyaz / 1,5 m

  • D-Sub

    HAYIR

  • HDMI

  • Diğerleri (Aksesuar)

    YOK

  • Uzaktan kumanda

    EVET

  • USB-C

EKRAN

  • Boyut [İnç]

    31.5

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Piksel Aralığı [mm]

    0,18159 x 0,18159

  • Parlaklık (Tip.) [cd/m²]

    350

  • Renk Gamı (Tip.)

    DCI-P3 %95

  • Renk Biti

    10 bit

  • Kontrast Oranı (Tip.)

    41.66736111

  • Tepki Süresi

    5 ms (Daha Hızlı GtG)

  • Görüş Açısı (CR≥10)

    178º(S/S), 178º(Y/A)

  • Parlaklık (Min.) [cd/m²]

    280

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07B

  • Renk Gamı (Min.)

    DCI-P3 %90

  • Kontrast Oranı (Min.)

    29.16736111

  • eğrilik

    YOK

  • Pano Tipi

    IPS

  • Boyut [cm]

    80

YAZILIM UYGULAMASI

  • LG Kalibrasyon Stüdyosu (True Color Pro)

    EVET

  • Çift Denetleyici

    EVET

MEKANIK

  • Duvara Monte Edilebilir [mm]

    EVET

BILGI

  • Ürün adı

    Akıllı

  • Yıl

    2025

SES

  • Bluetooth Bağlantısı

    YOK

  • DTS HP:X

  • Zengin Bas

    Harici Güç (Adaptör)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.