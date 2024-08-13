5.000 ANSI Lümen Parlaklık, HDR10, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam WUXGA (1.920x1.200) Lazer Projektör

Lens Kaydırma ve Yakınlaştırma x1,6 işlevi ile, bu lazer projektörü dilediğiniz yere kurabilir, ekranı tam boyut ve konuma ayarlayabilirsiniz. HDBaseT™ uyumluluğuna sahip ProBeam; ultra yüksek kaliteye sahip video ve ses, Ethernet, kontroller, USB ve hatta 100 W'a kadar güç aktarımı için beş farklı sinyali taşımak için tek bir uzun mesafe kablosu kullanabilir.

