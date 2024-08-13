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5.000 ANSI Lümen Parlaklık, HDR10, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam WUXGA (1.920x1.200) Lazer Projektör
5.000 ANSI Lümen Parlaklık, HDR10, 20.000 saat kullanım ömrü, webOS 4.5, Kablosuz ve Bluetooth Bağlantısı içeren ProBeam WUXGA (1.920x1.200) Lazer Projektör
*Görüntüler temsilidir.
*Görüntüler temsilidir.
*Görüntüler temsilidir.
İşletmelere Yönelik ProBeam Lazer Projektör
Her Boyuttan İşletmeye Uygundur
Hastane ve Tıbbi Ofisler
Eğitim: Etkili Görsel-İşitsel Sınıflar
*DICOM (Tıp Alanında Dijital Görüntüleme ve İletişim): BU50NST, tıbbi dijital görüntüleme ve iletişim standartlarına uygundur ve tıbbi uygulamalarda kullanılan görsel sunumlar için uygun performans sağlar.
*Görüntüler temsilidir.
Esnek ve Kolay Kurulum
*Görüntüler temsilidir.
Kompakt Tasarım
En Küçük 4K 5.000 ANSI Projektör: Mükemmel Kompakt Boyut
*Görüntüler temsilidir.
Akıllı Kablosuz Bağlantı
Yansıtma, Miracast ve Bluetooth eşleştirme yoluyla diğer cihazlara bağlanarak projektörde canlı TV izleyebilirsiniz.
*Görüntüler temsilidir.
20.000 saat Kullanım Ömrü
20.000 saat Kullanım Ömrü
*Görüntüler temsilidir.
Ana Özellikler
-
Yerel Çözünürlük
WUXGA (1920x1200)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
5000
-
Tip
Lazer (LD + P/W)
-
Kontrast Oranı
3.000.000:1 ↑
-
Dijital Keystone Düzeltme
4 köşeli Çarpıklık (Y/D)
-
Çıktı
10W (5W+5W)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
yakınlaştır
1,6x
-
Lens Kaydırma
YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )
Tüm Özellikler
EN BOY ORANI
-
En Boy Oranı Kontrolü
16:9/16:10/Orijinal/4:3/Dikey Yakınlaştırma/Her Yöne Yakınlaştırma
PARLAKLIK (ANSI LÜMEN)
-
Parlaklık (ANSI Lümen)
5000
KONTRAST ORANI
-
Kontrast Oranı
3.000.000:1 ↑
TASARIM
-
Kabin Rengi
Üst/Alt - Beyaz Ön/Arka - Siyah
-
Tavan montaj deliği (braket için)
YES
-
Kensington kilidi
YES
-
Bacak Standı
YES (4 Ayak)
-
Yerel Anahtar
Oyun kolu
DEĞIŞTIRILEBILIR F#
-
Değiştirilebilir F#
YES
GIRIŞ SINYALI UYUMLULUĞU
-
Dijital(HDMI)
4K'ya kadar (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
GIRIŞ/ÇIKIŞ TERMINALLERI
-
Ses çıkışı
YES
-
HDMI
2
-
RJ45
1
-
USB A Tipi
2 (USB2.0)
-
RS-232C
YES
-
IP kontrolü
YES
-
HDBaseT
1
IŞIK KAYNAĞI
-
Yaşam Saatleri
20.000 Saat
-
Tip
Lazer (LD + P/W)
LENS KAYDIRMA
-
Lens Kaydırma
YES ( Yatay ± %20 / Dikey ± %50 )
YEREL ÇÖZÜNÜRLÜK
-
Yerel Çözünürlük
WUXGA (1920x1200)
GÜRÜLTÜ
-
Enerji Tasarrufu Maks. (Eko)
26 dB(A)
-
Enerji Tasarrufu Orta.
27 dB(A)
-
Enerji Tasarrufu Min. (Parlak)
29 dB(A)
-
Enerji Tasarrufu Kapalı (Maks)
29 dB(A)
PROJEKSIYON GÖRÜNTÜSÜ
-
Ekran boyutu
40" ~ 300"
-
Standart (lensten duvara)
Geniş 2880 /Tele 4630 (@ 100")
-
Atma oranı
1.30 - 2.08
PROJEKSIYON LENSI
-
Odak (Otomatik / Manuel)
Manuel
-
yakınlaştır
1,6x
PROJEKSIYON OFSETI
-
Projeksiyon Ofseti
1
PROJEKSIYON SISTEMI
-
Projeksiyon Sistemi
Veri Kaybını Önleme
BOYUT
-
Net Boyut (mm) (G x D x Y)
370x290x155,7 370 x 290 x 143,7 (Ayaksız)
-
Brüt boyut (mm) (G x D x Y)
580x441x273
AKSESUAR
-
Kılavuz (Tam veya Basit Kitap)
YES
-
Hızlı Kullanım Kılavuzu (Hızlı Kurulum Kılavuzu)
YES
-
Garanti belgesi
YES
-
Uzaktan Kumanda - Normal
YES
-
Uygunluklar(Yönetmelik)
FCC/ETL/CE/CB/CCC/PSE/BIS
SES
-
Temiz ses
YES (Net Ses vb.)
-
Çıktı
10W (5W+5W)
-
Dolby Surround Ses
YES
-
DTS-HD
YES
SICAKLIK
-
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40 ℃
TEKDÜZELIK
-
Tekdüzelik (JBMMA 9 Nokta)
0.85
GÜÇ
-
Güç Tüketimi (Maks.)
380W
-
Güç kaynağı
100V – 240V @ 50~60 Hz (PSU Yerleşik)
-
Hazırda bekleme gücü
0,5W↓
ÖZELLIKLER
-
Siyah Seviye Kontrolü
YES
-
Bluetooth AV Senk Kontrolü
YES
-
Bluetooth Ses çıkışı
YES
-
Renk Sıcaklığı Ayarı
YES
-
İçerik Paylaşımı (DLNA destekli cihaz ile)
YES
-
İçindekiler Önerisi
Ev
-
Dijital Keystone Düzeltme
4 köşeli Çarpıklık (Y/D)
-
Eko İşlevi - Otomatik Kapanma / Otomatik Uyku
YES
-
Eko İşlevi - Otomatik Bekleme / Otomatik Kapanma
YES
-
Eko İşlevi - Enerji Tasarrufu Modu
YES (Min/Orta/Maks)
-
Eko İşlevi - HDD Eko Modu
YES
-
Eko İşlevi - Uyku Zamanlayıcısı
YES
-
Eko İşlevi - Güç Açma/Kapatma Süresi
YES (Açık / Kapalı)
-
Dosya(Office) Görüntüleyici
YES
-
Gama Düzeltme (Uzman kontrolü)
YES
-
HDMI ARC(Ses Dönüş Kanalı)
YES
-
HDMI basit bağlantı(CEC)
YES
-
HID (USB Üzerinden Klavye/Fare/GamePad Bağlantısı)
YES
-
Görüntü Döndürme
YES (Yatay/Dikey)
-
İnternet tarayıcısı
YES
-
LG Sound Sync(Ses Çubuğu ile)
YES
-
Gürültü Azaltma
YES
-
Platform (OS, Kullanıcı Arayüzü)
webOS 4.5 (Akıllı)
-
Tak ve Çalıştır(RGB/DVI/HDMI Otomatik Kaynak Algılama)
YES
-
Hızlı (Anında) Güç açma/kapama
YES (açık 12 Saniye kapalı 2 Saniye)
-
Ekran Paylaşımı (MiraCast destekli cihazla Kablosuz Yansıtma)
YES
-
Kendi Kendine Teşhis
YES
-
Ayar Kılavuzu
YES (Fasulye Kuşu)
-
Mağaza Modu
YES
-
USB Host (Film, Müzik, Fotoğraf)
YES
-
Kablosuz İçerik Paylaşımı (Android, iOS ile)
YES (TV Plus Uygulaması Aracılığıyla)
-
Home Dashboard (Giriş, OFC cihazı ile IoT)
YES
-
Arka plan görüntüsü
YES
-
HDCP
HDCP2.2
-
HDR
HDR10
-
HDR Etkisi
YES
-
DICOM
YES
-
Brilliant Color™ (Örtüşme Görevi)
YES
-
Boşluk
YES
-
Uzman kontrolüvADJ
YES
AĞIRLIK
-
Net Ağırlık (kg veya g)
9.2
-
Brüt Ağırlık (kg veya g)
11
-
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