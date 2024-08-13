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İnteraktif Dijital Pano

Teknik Özellikler

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Kaynak

İnteraktif Dijital Pano

86TR3E-B

İnteraktif Dijital Pano

(1)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Skärmstorlek

    86"

  • Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)

    410

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0

  • Çıkış

    Dokunmatik USB 2.0 (2)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Genişliği

    50,7 mm (Üst/Sol/Sağ), 62,2 mm (Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    2.026,9 x 1.180,3 x 79,5 mm (Kolsuz)

  • Ağırlık (Kafa)

    85,8 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    2.190 × 1.470 × 371 mm

  • Paket Ağırlığı

    114,6 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 x 400 mm

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign Premium

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Link

LG IDB DUO IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER

  • İşletim Sistemi (Windows 32bit veya 64bit)

    Windows 7, Windows 10

  • İşletim Sistemi (macOS)

    macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra

  • İşlemci (Windows)

    2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü

  • İşlemci (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci

  • Bellek

    4GB RAM

  • Sabit Sürücü

    1GB boş alan

  • Grafik Donanımı (Windows)

    Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI

  • Grafik Donanımı (macOS)

    Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Delikli cıvata (2 adet)

  • Opsiyonel

    OPS Kiti (KT-OPSA)

DOKUNMA

  • Dokunmatik tip

    InGlass™

  • Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu

    Ø 3 mm'den fazla

  • Hassasiyet

    2 mm

  • Arabirim

    USB 2.0

  • Koruyucu Cam Kalınlığı

    4T (Parlama Önleme)

  • Çoklu dokunma noktası

    En fazla 20 nokta

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.