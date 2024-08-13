İnteraktif Dijital Pano

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Tüm Özellikler
PANEL
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Skärmstorlek
86"
-
Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)
410
BAĞLANTI
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Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, RGB, Audio, USB 3.0, USB 2.0, OPS USB 2.0
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Çıkış
Dokunmatik USB 2.0 (2)
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Genişliği
50,7 mm (Üst/Sol/Sağ), 62,2 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
2.026,9 x 1.180,3 x 79,5 mm (Kolsuz)
-
Ağırlık (Kafa)
85,8 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
2.190 × 1.470 × 371 mm
-
Paket Ağırlığı
114,6 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 x 400 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
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Çalışma Nemi
%10 - %80
YAZILIM UYUMLULUĞU
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İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign Premium
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
LG IDB DUO IÇIN MINIMUM GEREKSINIMLER
-
İşletim Sistemi (Windows 32bit veya 64bit)
Windows 7, Windows 10
-
İşletim Sistemi (macOS)
macOS 10.12 Sierra, MacOS 10.13 High Sierra
-
İşlemci (Windows)
2.7GHz+ Dual Core Broadwell veya üstü
-
İşlemci (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir işlemci
-
Bellek
4GB RAM
-
Sabit Sürücü
1GB boş alan
-
Grafik Donanımı (Windows)
Intel Iris veya üstü, Nvidia, ATI
-
Grafik Donanımı (macOS)
Sierra veya High Sierra’yı destekleyen herhangi bir GPU
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI (3M), Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü, Dokunmatik Kalem (2 adet), Delikli cıvata (2 adet)
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Opsiyonel
OPS Kiti (KT-OPSA)
DOKUNMA
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Dokunmatik tip
InGlass™
-
Dokunma için kullanılabilir nesne boyutu
Ø 3 mm'den fazla
-
Hassasiyet
2 mm
-
Arabirim
USB 2.0
-
Koruyucu Cam Kalınlığı
4T (Parlama Önleme)
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Çoklu dokunma noktası
En fazla 20 nokta
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