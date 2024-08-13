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In-Glass OLED Wallpaper
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55" (54,64" köşeden köşeye)
-
Panel Teknolojisi
OLED
-
En-Boy Oranı
0.672916667
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık
100/400 cd/m2 (APL %100/%25) *Ortalama Resim Seviyesi
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Tepki Süresi
1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT)
-
Çalışma Saatleri
18 saat / 7 gün (sadece hareketli video)
-
Yön
Dikey
BAĞLANABİLİRLİK
-
Giriş
HDMI (1+1), DP (1+1)
-
Çıkış
DP (1+1), Ses, IR çıkışı (RS232C ÇIKIŞ Port Share ile)
-
Harici Kontrol
RS232C girişi/çıkışı (1+1), RJ45 girişi/çıkışı (1+1), IR alıcı (1+1), USB 3.0 (1+1)
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
(Çerçeve dışı, Cam ile) 101,3 / 81,3 / 81,3 / 81,3 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) (Çerçeve içi, Cam ile) 107,9 / 87,9 / 88,5 / 91,6 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) (Çerçeve içi, Cam hariç, Sadece Panel) 6,6 / 6,6 / 7,2 / 10,3 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ)
-
Boyutlar (G x Y x D)
(Kafa) 861,3 x 1.406,2 x 13 mm (Askı aksesuarı hariç) (T-Con Box) 312,2 x 213,4 x 16 mm (Tabela Sistemi) 412,6 x 222,4 x 64,3 mm
-
Ağırlık
(Kafa) 31,2 kg (T-Con Box) 1,6 kg (Tabela Sistemi) 4,3 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
1.880 x 1.015 x 363 mm
-
Paket Ağırlığı
71,4 kg (1 adet Cam Modül, 2 adet T-Con Box, 2 adet Tabela Sistemi)
ÖZELLIKLER
-
Evet
Sıcaklık sensörü, Soğutucu FAN, ISM yöntemi, DPM seçimi, DPM uyandır, Enerji tasarrufu, Göz koruma, USB’den dosya oynatma, Dahili hafıza (64 GB), USB kopyalama, Kalibrasyon modu, PM modu, Yük devretme, DP papatya zinciri
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100–240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tipik
190 W
-
DPM
3 W altında
-
Kapalı
0,5 W’dan az
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Evet / Yok
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Media player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign OLED
Evet
-
SuperSign C
Evet
AKSESUARLAR
-
Temel
Uzaktan kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu (1m x 2 adet, T-Con box ve tabela sistemi arasında bağlantı için, 1,5m x 2 adet), Güç Kablosu Demeti (1m x 2 adet, T-Con box ve tabela sistemi arasında bağlantı için), R alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C konnektörü, Jak kapağı, Tabela sistemi askı aparatı, T-Con box askı aparatı, FFC kablo kapağı, Askı Desteği ön, Askı desteği arka, Askı desteği arka kapak, FFC kablosu destek düzeneği, Tavan braketi
-
Opsiyonel
OPS kiti (KT-OPSA)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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