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In-Glass OLED Wallpaper

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

In-Glass OLED Wallpaper

55EG5CD-C

In-Glass OLED Wallpaper

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55" (54,64" köşeden köşeye)

  • Panel Teknolojisi

    OLED

  • En-Boy Oranı

    0.672916667

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık

    100/400 cd/m2 (APL %100/%25) *Ortalama Resim Seviyesi

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Tepki Süresi

    1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT)

  • Çalışma Saatleri

    18 saat / 7 gün (sadece hareketli video)

  • Yön

    Dikey

BAĞLANABİLİRLİK

  • Giriş

    HDMI (1+1), DP (1+1)

  • Çıkış

    DP (1+1), Ses, IR çıkışı (RS232C ÇIKIŞ Port Share ile)

  • Harici Kontrol

    RS232C girişi/çıkışı (1+1), RJ45 girişi/çıkışı (1+1), IR alıcı (1+1), USB 3.0 (1+1)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    (Çerçeve dışı, Cam ile) 101,3 / 81,3 / 81,3 / 81,3 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) (Çerçeve içi, Cam ile) 107,9 / 87,9 / 88,5 / 91,6 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ) (Çerçeve içi, Cam hariç, Sadece Panel) 6,6 / 6,6 / 7,2 / 10,3 mm (Üst/Alt/Sol/Sağ)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    (Kafa) 861,3 x 1.406,2 x 13 mm (Askı aksesuarı hariç) (T-Con Box) 312,2 x 213,4 x 16 mm (Tabela Sistemi) 412,6 x 222,4 x 64,3 mm

  • Ağırlık

    (Kafa) 31,2 kg (T-Con Box) 1,6 kg (Tabela Sistemi) 4,3 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    1.880 x 1.015 x 363 mm

  • Paket Ağırlığı

    71,4 kg (1 adet Cam Modül, 2 adet T-Con Box, 2 adet Tabela Sistemi)

ÖZELLIKLER

  • Evet

    Sıcaklık sensörü, Soğutucu FAN, ISM yöntemi, DPM seçimi, DPM uyandır, Enerji tasarrufu, Göz koruma, USB’den dosya oynatma, Dahili hafıza (64 GB), USB kopyalama, Kalibrasyon modu, PM modu, Yük devretme, DP papatya zinciri

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100–240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik

    190 W

  • DPM

    3 W altında

  • Kapalı

    0,5 W’dan az

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign OLED

    Evet

  • SuperSign C

    Evet

AKSESUARLAR

  • Temel

    Uzaktan kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu (1m x 2 adet, T-Con box ve tabela sistemi arasında bağlantı için, 1,5m x 2 adet), Güç Kablosu Demeti (1m x 2 adet, T-Con box ve tabela sistemi arasında bağlantı için), R alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C konnektörü, Jak kapağı, Tabela sistemi askı aparatı, T-Con box askı aparatı, FFC kablo kapağı, Askı Desteği ön, Askı desteği arka, Askı desteği arka kapak, FFC kablosu destek düzeneği, Tavan braketi

  • Opsiyonel

    OPS kiti (KT-OPSA)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.