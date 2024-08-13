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Çift Taraflı Düz OLED Tabela

Teknik Özellikler

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Çift Taraflı Düz OLED Tabela

55EH5C-S

Çift Taraflı Düz OLED Tabela

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    400

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (1+1), DP (1+1), DVI-D (1+1)

  • Çıkış

    Ses (1+1)

  • Harici Kontrol

    RS232C (1+1), RJ45 (1+1), IR Alıcı, USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Genişliği

    2, 2, 2, 2 mm (Üst, Alt, Sol, Sağ *Çerçeve dışı)

  • Boyutlar (G x Y x D)

    Ünite: 1.227,6 x 702,7 x 7,94 mm (Kenar derinliği: 8,94 mm), Tabela Sistemi: 470,1 x 402,8 x 75 mm

  • Ağırlık (Ünite)

    21 kg

ÇEVRESEL KOŞULLAR

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40 °C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tipik

    375 W

  • DPM

    3 W

  • Kapalı

    0,5 W

STANDART(SERTİFİKASYON)

  • Güvenlik

    UL / cUL / CB / TUV / KC

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Yok

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS tipi uyumluluğu

    Evet

  • Harici Media Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign-w lite

    Evet

  • SuperSign-c

    Evet

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, Mini HDMI Kablosu (3M x 2 adet, ünite ve tabela sistemi arasındaki bağlantı için), Güç Kablosu Demeti (3M x 2 adet, ünite ve tabela sistemi arasındaki bağlantı için), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Jak Kapağı, Tabela Sistemi Askı Aparatı

  • Opsiyonel

    OPS Kiti (KT-OPSA), Sabit Duvar Askı Kiti (ACC-CF-EH5C), Döner Tavan Askı Kiti (ACC-CR-EH5C), Duvar Askı Kiti (ACC-W-EH5C), Ayak Kiti 1 (ACC-S-EH5C), Ayak Kiti 2 (ACC-S1-EH5C), Tabela Sistemi Kapağı (ACC-C-EH5C)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.