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Çift Taraflı Düz OLED Tabela
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
400
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (1+1), DP (1+1), DVI-D (1+1)
-
Çıkış
Ses (1+1)
-
Harici Kontrol
RS232C (1+1), RJ45 (1+1), IR Alıcı, USB 2.0 (2), USB 3.0 (2)
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Genişliği
2, 2, 2, 2 mm (Üst, Alt, Sol, Sağ *Çerçeve dışı)
-
Boyutlar (G x Y x D)
Ünite: 1.227,6 x 702,7 x 7,94 mm (Kenar derinliği: 8,94 mm), Tabela Sistemi: 470,1 x 402,8 x 75 mm
-
Ağırlık (Ünite)
21 kg
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40 °C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tipik
375 W
-
DPM
3 W
-
Kapalı
0,5 W
STANDART(SERTİFİKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Evet / Yok
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS tipi uyumluluğu
Evet
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign-w lite
Evet
-
SuperSign-c
Evet
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, Mini HDMI Kablosu (3M x 2 adet, ünite ve tabela sistemi arasındaki bağlantı için), Güç Kablosu Demeti (3M x 2 adet, ünite ve tabela sistemi arasındaki bağlantı için), Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, Jak Kapağı, Tabela Sistemi Askı Aparatı
-
Opsiyonel
OPS Kiti (KT-OPSA), Sabit Duvar Askı Kiti (ACC-CF-EH5C), Döner Tavan Askı Kiti (ACC-CR-EH5C), Duvar Askı Kiti (ACC-W-EH5C), Ayak Kiti 1 (ACC-S-EH5C), Ayak Kiti 2 (ACC-S1-EH5C), Tabela Sistemi Kapağı (ACC-C-EH5C)
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