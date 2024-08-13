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One:Quick Share
Basit ve Kolay Bağlantı ile Çalışmaya Başlayın
USB tipi donanım kilidi cihazını dizüstü bilgisayara bağlayan çalışanlar, duvardaki büyük bir bilgi ekranını paylaşarak toplantı yapıyor.
* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
* One:Quick Share bazı ürünlerde bulunmayabilir.
** Hacim, Resim Modu, Otomatik Parlaklık, Sunum Zamanlayıcı, Gündem/Not, LG One:Quick Share PC Uygulamasında ayarlanabilir.
* Bir bilgi ekranı, toplam 4 USB tipi donanım kilidi cihazına bağlanabilir.
* İlk seferde, PC'nin donanım kilidi cihazına bağlanarak One:Quick Share izleme yazılımını yüklemesi gerekir.
* LG Bilgi Ekranı, Ayarlar uygulamasındaki Ağ Menüsü'nde Soft AP'yi etkinleştirmelidir.
Uzaktan Kumanda Olmadan Ayarlama
One:Quick Share PC uygulaması, bilgi ekranı ayarlarının uzaktan kumanda olmadan yapılmasını sağlar. Duvardaki bilgi ekranında, kullanıcıların uygulamadan ayarlayabileceği Office Toplantı Modu'nun bir örneği gösterilmektedir.
* USB Dongle, LG Signage ile eşleştirildiğinde ve PC'ye bağlandığında, uzaktan kumanda işlevi olmadan ayar etkinleştirilir.
** Kullanıcılar, Signage'ın EZ Ayar menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.
Ekran Yöneticisi
Toplantı düzenleyici, bilgi ekranında paylaşılan birkaç ekranı kontrol edebilir. Bu resimde, LG Bilgi Ekranı'ndaki görüntünün yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcının One:Quick Share Uygulamasında ayarladığı bölünmüş ekran görüntüsüyle aynı sırada olduğu gösterilmektedir.
* USB Dongle, LG Signage ile eşleştirildiğinde ve PC'ye bağlandığında, uzaktan kumanda işlevi olmadan ayar etkinleştirilir.
** Kullanıcılar, Signage'ın EZ Ayar menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.
Tüm Özellikler
UYUMLU MODEL LİSTESİ(OCAK 2021 ITIBARIYLA)
-
Standart Bilgi Ekranı
65” / 55” / 49” UH7F 65” / 55” / 49” / 43” UH5F (-H) 65” / 55” / 49” / 43” UM3DG86” / 75” / 65” / 55” / 50” / 43” UL3G
ONE:QUICK SHARE
-
Kullanıcı Değiştirme
Var
-
Bölünmüş Görünüm
Var (Maks. 4 Ekran)
-
Yönetici Modu
Var
-
Bilgi Ekranı Denetimi
Var
-
Ses
Sadece Windows
USB TIPI DONANIM KILIDI(SC-00DA)
-
Yerleşik İşletim Sistemi
Linux
-
İşlemci
Quad-core CortexTM-A7
-
Dahili Bellek
eMMC (4 GB), DDR3 (512 MB)
-
Wi-Fi
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Maks. 30 m)
-
Video
H.264
-
Bağlantı
USB 2.0 Type A (1)
-
Boyut (G × Y × D)
63,8 × 63,8 × 13,5 mm / USB kablosu (85,5 mm)
-
Ağırlık
46 g
-
Güç Tüketimi
2,0 W (Tip.), 2,5 W (Maks.)
-
Çalışma Sıcaklığı / Nem
0℃ ila 40℃ / %0 ila %85
ÖNERILEN PC ÖZELLIKLERI
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 64 bitmacOS 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 64 bit
-
İşlemci
Intel Sandy Bridge i3 (veya Sonraki Sürüm) Skylake i3 / i5 / i6 (veya Sonraki Sürüm) AMD Rygen 1. Nesil (veya Sonraki Sürüm)
-
Bellek
8 GB↑
-
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