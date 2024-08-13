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One:Quick Share

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

One:Quick Share

SC-00DA

One:Quick Share

SC-00DA
LG One:Quick Share for your Wireless Screen Sharing

LG One: Kablosuz Ekran Paylaşımınız için Hızlı Paylaşım

Uyumlu LG dijital tabela modelleriyle kablosuz ekran paylaşımını deneyimleyin.

Basit ve Kolay Bağlantı ile Çalışmaya Başlayın

LG webOS Bilgi Ekranı*, PC için USB tipi aktarım birimi (SC-00DA) ve uygulaması aracılığıyla kullanılabilen LG One:Quick Share, kablosuz bir ekran paylaşım çözümüdür. One:Quick Share sayesinde, ilk kurulumu kolayca yapıp PC ekranını LG Bilgi Ekranı ile paylaşarak LG Bilgi Ekranı'nın temel işlevlerini kullanabilir ve yönetebilirsiniz*.

USB tipi donanım kilidi cihazını dizüstü bilgisayara bağlayan çalışanlar, duvardaki büyük bir bilgi ekranını paylaşarak toplantı yapıyor.

* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.
* One:Quick Share bazı ürünlerde bulunmayabilir.
** Hacim, Resim Modu, Otomatik Parlaklık, Sunum Zamanlayıcı, Gündem/Not, LG One:Quick Share PC Uygulamasında ayarlanabilir.

USB tipi donanım kilidi cihazını bir cihaza takıp çıkarmanız eşlemeye hazır hale getirmek için yeterlidir.
BAŞLAMASI KOLAY

Kolay Eşleme

Otomatik eşleme için USB tipi donanım kilidi cihazlarını LG Bilgi Ekranına bağlayın ve bağlantılarını kesin. Bunu yaparak, bu iki cihazı birbirine bağlanmaya hazır hale getirmiş olursunuz.

* Bir bilgi ekranı, toplam 4 USB tipi donanım kilidi cihazına bağlanabilir.

Eşlemeden sonra, PC'nize USB tipi donanım kilidi cihazı takarak LG Bilgi Ekranı ile bir ekranı paylaşabilirsiniz. Bu resimde, bir kişinin USB tipi donanım kilidini tutarak PC'ye bağlamayı denediği gösterilmektedir.
BAŞLAMASI KOLAY

Tak ve Çalıştır

Bilgi Ekranı ile eşlendikten sonra USB tipi donanım kilidi cihazını PC'ye bağlayarak kişisel PC ekranınızı LG Bilgi Ekranı ile paylaşın.

* İlk seferde, PC'nin donanım kilidi cihazına bağlanarak One:Quick Share izleme yazılımını yüklemesi gerekir.

6 kişi toplantı yapıyor ve duvarda asılı büyük bilgi ekranlarında PC'lere bağlanan USB tipi donanım kilidi cihazı ile 4 PC ekranı aynı anda paylaşılıyor.

KULLANIMI KOLAY

Tek Tıkla Kablosuz Ekran Paylaşımı

USB tipi donanım kilidi düğmesine farklı şekillerde basarak, sadece PC ekranını paylaşabilir, başka birinin ekranına geçebilir ve aynı anda 4 adede kadar PC ekranını Bilgi Ekranı üzerinde gösterebilirsiniz.

SoftAP işlevi, USB tipi donanım kilidi cihazının ve bilgi ekranının ek alıcı-verici olmadan bağlanmasını kolaylaştırır.
KULLANIMI KOLAY

Yerleşik Wi-Fi

LG Bilgi Ekranı'ndaki SoftAP işlevi sayesinde, USB tipi donanım kilidi cihazı ve Bilgi Ekranı, ek bir alıcı-verici olmadan kolayca bağlanabilir ve kullanılabilir.

* LG Bilgi Ekranı, Ayarlar uygulamasındaki Ağ Menüsü'nde Soft AP'yi etkinleştirmelidir.

KATMA DEĞERLİ ÖZELLİKLER

Uzaktan Kumanda Olmadan Ayarlama

Uzaktan kumanda olmadan, One:Quick Share PC uygulamasında bilgi ekranının varsayılan ayar değerlerini (ses seviyesi, resim modu, otomatik parlaklık vb.) ayarlayabilir ve Ofis Toplantı Modu'nda görüntülenen gündem/not ve sunum ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

One:Quick Share PC uygulaması, bilgi ekranı ayarlarının uzaktan kumanda olmadan yapılmasını sağlar. Duvardaki bilgi ekranında, kullanıcıların uygulamadan ayarlayabileceği Office Toplantı Modu'nun bir örneği gösterilmektedir.

* USB Dongle, LG Signage ile eşleştirildiğinde ve PC'ye bağlandığında, uzaktan kumanda işlevi olmadan ayar etkinleştirilir.
** Kullanıcılar, Signage'ın EZ Ayar menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.

KATMA DEĞERLİ ÖZELLİKLER

Ekran Yöneticisi

Yönetici ayrıcalıklarına sahip toplantı düzenleyici, Bilgi Ekranı'nda paylaşılan ekranları yönetebilir. Bölünmüş ekranların sırasını değiştirebilir, ekran paylaşımını durdurabilir ve hatta bağlı diğer ekranlar arasından ekran seçimi yapabilirsiniz.

Toplantı düzenleyici, bilgi ekranında paylaşılan birkaç ekranı kontrol edebilir. Bu resimde, LG Bilgi Ekranı'ndaki görüntünün yönetici ayrıcalıklarına sahip kullanıcının One:Quick Share Uygulamasında ayarladığı bölünmüş ekran görüntüsüyle aynı sırada olduğu gösterilmektedir.

* USB Dongle, LG Signage ile eşleştirildiğinde ve PC'ye bağlandığında, uzaktan kumanda işlevi olmadan ayar etkinleştirilir.
** Kullanıcılar, Signage'ın EZ Ayar menüsünden Ofis Toplantı Modunu etkinleştirebilir.

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Tüm Özellikler

UYUMLU MODEL LİSTESİ(OCAK 2021 ITIBARIYLA)

  • Standart Bilgi Ekranı

    65” / 55” / 49” UH7F 65” / 55” / 49” / 43” UH5F (-H) 65” / 55” / 49” / 43” UM3DG86” / 75” / 65” / 55” / 50” / 43” UL3G

ONE:QUICK SHARE

  • Kullanıcı Değiştirme

    Var

  • Bölünmüş Görünüm

    Var (Maks. 4 Ekran)

  • Yönetici Modu

    Var

  • Bilgi Ekranı Denetimi

    Var

  • Ses

    Sadece Windows

USB TIPI DONANIM KILIDI(SC-00DA)

  • Yerleşik İşletim Sistemi

    Linux

  • İşlemci

    Quad-core CortexTM-A7

  • Dahili Bellek

    eMMC (4 GB), DDR3 (512 MB)

  • Wi-Fi

    IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (Maks. 30 m)

  • Video

    H.264

  • Bağlantı

    USB 2.0 Type A (1)

  • Boyut (G × Y × D)

    63,8 × 63,8 × 13,5 mm / USB kablosu (85,5 mm)

  • Ağırlık

    46 g

  • Güç Tüketimi

    2,0 W (Tip.), 2,5 W (Maks.)

  • Çalışma Sıcaklığı / Nem

    0℃ ila 40℃ / %0 ila %85

ÖNERILEN PC ÖZELLIKLERI

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 64 bitmacOS 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 64 bit

  • İşlemci

    Intel Sandy Bridge i3 (veya Sonraki Sürüm) Skylake i3 / i5 / i6 (veya Sonraki Sürüm) AMD Rygen 1. Nesil (veya Sonraki Sürüm)

  • Bellek

    8 GB↑

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.