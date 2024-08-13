Basit ve Kolay Bağlantı ile Çalışmaya Başlayın

LG webOS Bilgi Ekranı*, PC için USB tipi aktarım birimi (SC-00DA) ve uygulaması aracılığıyla kullanılabilen LG One:Quick Share, kablosuz bir ekran paylaşım çözümüdür. One:Quick Share sayesinde, ilk kurulumu kolayca yapıp PC ekranını LG Bilgi Ekranı ile paylaşarak LG Bilgi Ekranı'nın temel işlevlerini kullanabilir ve yönetebilirsiniz*.

