22" Standart Bilgi Ekranı

Entegre web izleme çözümü olan Kontrol Yöneticisi aracılığıyla, farklı konumlardaki birden çok 22SM3G ekranının durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. İnternete bağlı cihazlarda mevcut olan bu özellik, acil durumlara her yerde esnek ve hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.

