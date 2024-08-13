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22" Standart Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

22" Standart Bilgi Ekranı

22SM3G-B

22" Standart Bilgi Ekranı

ekranın önden görünümü
Ticari Alanlar İçin Daha Fazla Olanak Sunan 22" Bilgi Ekranı

Ticari Alanlar İçin Daha Fazla Olanak Sunan 22" Bilgi Ekranı

Çeşitli ticari alanlarda daha etkili yollarla bilgi ve rehberlik sunan 22SM3G, yükseltilmiş webOS platformu sayesinde daha uygun bir çözüm sağlar.
WebOS ile Yüksek Performanslı SoC
Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

WebOS ile Yüksek Performanslı SoC

Entegre Dört Çekirdekli SoC, medya oynatıcısına gerek olmadan sorunsuz içerik oynatma sağlarken aynı anda birkaç görevi yürütebilir. Ayrıca LG webOS akıllı ekran platformu, sezgisel GUI ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.
Çeşitli Sensör Uygulamaları.
Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

Çeşitli Sensör Uygulamaları.

LG webOS akıllı bilgi ekranı platformu, USB eklentisi aracılığıyla GPIO, NFC/RFID, sıcaklık sensörleri gibi harici sensörlerle bağlantıları kolayca destekler. Ek yazılım veya medya oynatıcı satın almaya gerek olmadığından, genel bakım maliyeti düşüktür.
Birçok Farklı Arayüz
Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

Birçok Farklı Arayüz

Çeşitli arayüzleri sayesinde kullanıcılar, optimum kullanım için ekrana çeşitli kaynaklar bağlayabilir. Ayrıca, yük devretme işlevi, beklenmedik bir hata meydana gelmesi durumunda kullanıcıların yedekleme kaynaklarını hazırlamasını destekler.
USB Tak ve Çalıştır
Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

USB Tak ve Çalıştır

USB Tak ve Çalıştır özelliğini destekleyen 22SM3G, kullanıcıların USB kullanarak içerikleri kolayca oynatmasını sağlar.

Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

Akıllı Bilgi Ekranı Platformu

İçerik Paylaşma

 

 

Cihazlar arasında İçerik Yansıtma, Wi-Fi ağı üzerinden daha rahat kullanılır.

 

 

Gerçek Zamanlı Promosyon

Mağaza yöneticileri, Beacon ve BLE (Bluetooth Low Energy) sayesinde kuponları ve bilgileri gerçek zamanlı olarak sunabilir.

Kablosuz Çözüm

 

 

22SM3G, mobil cihazlar için kablosuz erişim noktası olabilecek bir sanal yönlendirici olarak çalışır.

Uzaktan İzleme ve Kontrol
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ

Uzaktan İzleme ve Kontrol

Entegre web izleme çözümü olan Kontrol Yöneticisi aracılığıyla, farklı konumlardaki birden çok 22SM3G ekranının durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve izleyebilirsiniz. İnternete bağlı cihazlarda mevcut olan bu özellik, acil durumlara her yerde esnek ve hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar.
LG Signage365Care ile Gerçek Zamanlı Bakım Hizmeti
ÇALIŞMA VERİMLİLİĞİ

LG Signage365Care ile Gerçek Zamanlı Bakım Hizmeti

LG servisi tarafından sağlanan isteğe bağlı bulut hizmeti çözümü Signage365Care*, bakımı daha kolay ve hızlı hale getirir. Hata teşhisi ve uzaktan kontrol hizmetleri için müşteri iş yerlerindeki ekranların durumunu uzaktan yöneten bu çözüm, müşteri işletmesinin düzenli işleyişini sağlar.

* "Signage365Care" hizmetinin kullanılırlığı bölgeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişime geçin.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    21.5

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Kenar

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    1920 x 1080 (FHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    250nit (Typ.)

  • Kontrast Oranı

    1,000:1

  • Dinamik CR

    400,000:1

  • Renk Gamı

    BT709 95%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon renk

  • Tepki Süresi

    14ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 25%

  • Kullanım ömrü

    30.000 sa (Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

  • Dikey / Yatay

    VAR / VAR

  • Saydamlık

    Mevcut Değil

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Mevcut Değil

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (2 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2

  • DP Girişi

    YOK

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    VAR

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    VAR

  • USB Girişi

    USB2.0 Type A (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    YOK

  • DP Çıkışı

    YOK

  • Ses Çıkışı

    YOK

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    YOK

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

  • IR Çıkışı

    YOK

  • Papatya Zinciri

    YOK

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    Even bezel : 16.3mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    3.34Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    4.74Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    510.3 x 302.1 x 53.8mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    Mevcut Değil

  • Kulp

    YOK

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    100 x 100 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    565.0 x 357.0 x 103.0mm

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    Mevcut Değil

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    8 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    YOK

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    YOK

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    YOK

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

  • FAN (Dahili)

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • İşletim Sistemi Ver. (webOS)

    webOS 4.1

  • Yerel İçerik Programlama

    VAR

  • Grup Yöneticisi

    VAR

  • USB Tak ve Çalıştır

    VAR

  • Yük Devretme

    VAR

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    VAR

  • Sinyal Yok Görüntüsü

    VAR

  • RS232C Sync

    YOK

  • Yerel Ağ Senkronizasyonu

    YOK

  • Arka Işık Senkronizasyonu

    YOK

  • PIP

    VAR

  • PBP

    VAR (2PBP)

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Video Etiketi

    VAR (2 Video Etiketi)

  • URL ile Oynatma

    VAR

  • Ekran Döndürme

    VAR

  • Harici Giriş Dönüşü

    VAR

  • Boşluksuz Oynatma

    VAR

  • Döşeme Modu Ayarı

    YOK

  • Ayar Verisi Klonlama

    VAR

  • SNMP

    VAR

  • ISM Yöntemi

    VAR

  • Otomatik ID

    YOK

  • Durum Postalama

    VAR

  • Kontrol Yöneticisi

    VAR

  • Cisco Sertifikası

    YOK

  • Crestron Connected

    VAR

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • PM modu

    VAR

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    VAR

  • Beacon

    VAR

  • HDMI-CEC

    VAR

  • SI Sunucu Ayarı

    VAR

  • webRTC

    VAR

  • Pro:Idiom

    VAR

  • Parlaklık Dengeleme

    YOK

  • Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama

    YOK

  • Tarama Çevirme

    YOK

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    30W

  • Maks.

    33W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    15W±5%

  • DPM

    0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    VAR (1G x 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ERP / Energy Star

    YOK / YOK

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    YOK

  • Yerleşik OPS Gücü

    YOK

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    VAR

  • SuperSign Control+

    VAR

  • SuperSign WB

    VAR

  • SuperSign Cloud

    YOK

  • Promota

    YOK

  • Mobile CMS

    YOK

  • Connected Care

    VAR

DİL

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

AKSESUAR

  • Temel

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

  • Opsiyonel

    YOK

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Akıllı Kalibrasyon

    Mevcut Değil

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Mevcut Değil

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Mevcut Değil

  • IP Sınıfı

    Mevcut Değil

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Mevcut Değil

  • Güç Koruması

    Mevcut Değil

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Mevcut Değil

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.