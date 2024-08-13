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One:Quick Flex
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
43
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Arka Işık Tipi
Kenar
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
350nit (Typ.)
-
Kontrast Oranı
1,000:1
-
Dinamik CR
YOK
-
Renk Gamı
NTSC 72%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
9ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 12%
-
Kullanım ömrü
50.000 sa (Min.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
7/24
-
Dikey / Yatay
VAR / VAR
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (2 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2/1.4
-
DP Girişi
VAR (USB Type C)
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
YOK
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
YOK
-
USB Girişi
USB3.1 Type A (2 adet), USB Type C (1 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
VAR (USB Type C)
-
Ses Çıkışı
YOK
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
YOK
-
RJ45(LAN) Çıkışı
YOK
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
12.7Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
15.1Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
973.2 x 605.8 x 49.4mm
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
200 x 200 mm
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1056 x 690 x 152mm (without Stand)
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)
ÖZELLİK - DONANIM
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
VAR
-
Piksel Sensörü
YOK
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
YOK
-
Nem Sensörü
YOK
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
YOK
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
ÖZELLİK - YAZILIM
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
Wake-on-LAN
VAR
-
HDMI-CEC
VAR
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
75W
-
Maks.
190W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
30±10% (for HDMI1/2)
-
DPM
0.5W
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
VAR (10G x 2)
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
YOK
-
Yerleşik OPS Gücü
YOK
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
Connected Care
YOK
DİL
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
AKSESUAR
-
Temel
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
Opsiyonel
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Akıllı Kalibrasyon
Mevcut Değil
-
Eğim (Yukarı bakan)
Mevcut Değil
-
Eğim (Aşağı bakan)
Mevcut Değil
-
IP Sınıfı
Mevcut Değil
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
Mevcut Değil
-
Güç Koruması
Mevcut Değil
-
Doğrudan Güneş Işığı
Mevcut Değil
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
-
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Ø8 mm
-
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
35ms ↓
-
Doğruluk (Tip.)
3.5mm
-
Arayüz
USB1.1
-
Koruma Camı Kalınlığı
Mevcut Değil
-
Koruma Camı İletimi
Mevcut Değil
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 10 or higher
-
Çoklu Dokunmatik Noktası
Maks. 10 Nokta
ÖZELLİK - ONE:QUICK
-
İşlemci
AMD Ryzen R1505G
-
Bellek (RAM)
8 GB
-
Depolama
128 GB
-
Grafik
AMD Radeon Vega
-
İşletim Sistemi ver.
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
Wi-Fi
802.11ac
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
Başlatma Çubuğu
VAR
-
Ana Sayfa Kontrol Paneli
VAR
-
Bölünmüş Görünüm_Tam / Yarım
VAR
-
Bölünmüş Görünüm_Özelleştirilmiş Şablon
YOK
-
Klonlama
YOK
-
Ekran Görüntüsü Yakalama
VAR
-
Toplantı (Ses) Kaydı
VAR
-
Dosya Paylaşımı
VAR
-
One:Quick Share ile Uyumluluk
VAR
-
One:Quick Remote Meeting
VAR
-
Okuyucu Modu (Mavi Işık)
VAR
-
Yerleşik Uygulamalar
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
Kamera_Çözünürlük
1920 x 1080 (FHD)
-
Kamera_Görüş Alanı (FoV)
88°
-
Kamera_Yakınlaştırma (ePTZ)
Mevcut Değil
-
Kamera_Video Çerçeveleme
Mevcut Değil
-
MIC_Array
2ea
-
MIC_Beamforming
Mevcut Değil
-
MIC_Alım Menzili
3m
-
Garanti
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
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