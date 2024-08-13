IP5x Toz Geçirmez Ultra HD Serisi

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Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
43
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Arka Işık Tipi
Kenar
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
350nit (Typ.)
-
Kontrast Oranı
1,200:1
-
Dinamik CR
500,000:1
-
Renk Gamı
BT709 95%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
8ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 1%
-
Kullanım ömrü
50.000 sa (Min.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
18/7
-
Dikey / Yatay
VAR / VAR
-
Saydamlık
Mevcut Değil
-
QWP (Quarter Wave Plate)
Mevcut Değil
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (3 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2/1.4
-
DP Girişi
YOK
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
YOK
-
Ses Girişi
YOK
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
VAR
-
USB Girişi
USB2.0 Type A (1 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
YOK
-
Ses Çıkışı
VAR
-
Dokunmatik USB
YOK
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
VAR
-
RJ45(LAN) Çıkışı
YOK
-
IR Çıkışı
YOK
-
Papatya Zinciri
YOK
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L: 8.4mm, B: 14.4mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
11.2Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
13.7Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
962.5 x 556.8 x 39.9mm (without LG Logo)
-
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)
962.5 x 613.1 x 290.0mm
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
200 x 200 mm
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1060.0 x 660.0 x 152.0mm
-
Ağırlık (Ana Ünite + Stant)
11.8Kg
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
8 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
VAR
-
Sıcaklık Sensörü
VAR
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
VAR
-
Piksel Sensörü
YOK
-
Yakınlık Sensörü
YOK
-
Akım Sensörü
YOK
-
BLU Sensörü
YOK
-
Nem Sensörü
YOK
-
Hızlanma (Gyro) Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
YOK
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
-
FAN (Dahili)
YOK
ÖZELLİK - YAZILIM
-
İşletim Sistemi Ver. (webOS)
webOS 4.1
-
Yerel İçerik Programlama
VAR
-
Grup Yöneticisi
VAR
-
USB Tak ve Çalıştır
VAR
-
Yük Devretme
VAR
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
VAR
-
Sinyal Yok Görüntüsü
VAR
-
RS232C Sync
VAR
-
Yerel Ağ Senkronizasyonu
VAR
-
Arka Işık Senkronizasyonu
YOK
-
PIP
YOK
-
PBP
YOK
-
Ekran Paylaşımı
VAR
-
Video Etiketi
VAR (4 Video Etiketi)
-
URL ile Oynatma
VAR
-
Ekran Döndürme
VAR
-
Harici Giriş Dönüşü
VAR
-
Boşluksuz Oynatma
VAR
-
Döşeme Modu Ayarı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
VAR
-
SNMP
VAR
-
ISM Yöntemi
VAR
-
Otomatik ID
VAR
-
Durum Postalama
VAR
-
Kontrol Yöneticisi
VAR
-
Cisco Sertifikası
VAR
-
Crestron Connected
VAR
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
PM modu
VAR
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
VAR
-
Beacon
VAR
-
HDMI-CEC
VAR
-
SI Sunucu Ayarı
VAR
-
webRTC
VAR
-
Pro:Idiom
VAR
-
Parlaklık Dengeleme
YOK
-
Gri Ölçekleme ile Siyah/Beyaz Ayarlama
YOK
-
Tarama Çevirme
YOK
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
70W
-
Maks.
105W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
239 BTU/Hr(Typ.), 359 BTU/Hr(Max.)
-
Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)
50W
-
DPM
0.5W
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
VAR (10G x 2)
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ERP / Energy Star
YES(NewErP) / YES
-
ePEAT (Sadece ABD)
YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
YOK
-
Yerleşik OPS Gücü
YOK
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
VAR
-
SuperSign Control+
VAR
-
SuperSign WB
VAR
-
SuperSign Cloud
YOK
-
Promota
VAR
-
Mobile CMS
VAR
-
Connected Care
VAR
DİL
-
OSD
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
AKSESUAR
-
Temel
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender
-
Opsiyonel
Stand(ST-653T), Wall bracket(LSW240B)
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Dokunmatik Katman Uyumluluğu
Mevcut Değil
-
Akıllı Kalibrasyon
Mevcut Değil
-
Eğim (Yukarı bakan)
Mevcut Değil
-
Eğim (Aşağı bakan)
Max. 15 degree
-
IP Sınıfı
IP5X
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
VAR
-
Güç Koruması
Mevcut Değil
-
Doğrudan Güneş Işığı
Mevcut Değil
-
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