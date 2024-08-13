49" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

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Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
49"
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Çerçeve Oranı
16: 9
-
Doğal Çözünürlük
3.840 x 2.160 (UHD, RGB)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
350
-
Kontrast Oranı
1.100:1
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Tepki Süresi
8 ms (GtoG)
-
Yüzey İşlemi (Pusluluk)
Haze %3
-
Kullanım Ömrü (Tipik)
50.000 saat
-
Çalışma Saatleri
18 saat
-
Yön
Portre ve Manzara
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0
-
Çıkış
DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi, IR Girişi
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
9,9 mm (Üst/Sağ/Sol), 14,4 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm
-
Ağırlık (Kafa)
15,4 kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.197 mm x 775 mm x 162 mm
-
Paket Ağırlığı
18,8 kg
-
Kol
hiçbir
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300
ÖZGÜN ÖZELLIKLER
-
Eğim (Yüzüstü)
Maks. 30° *30°C sıcaklık, %50 nem koşullarında
-
IP Sınıfı
IP5x
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
85W/120W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
65 W
SERTIFIKASYON
-
Güvenlik
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
Evet / Evet (Energy Star 7.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
Evet
-
Harici Medya Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control / Control+
-
Signage365Care
Evet
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü
-
Opsiyonel
Ayak (ST-653T), Medya Oynatıcı, Duvar Desteği (LSW350B), VESA Adaptör (AM-B330S), OPS Kiti (KT-OPSH)
-
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