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49" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

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Kaynak

49" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

49UM3DF-B

49" 350 nit UHD Bilgi Ekranı

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    49"

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Çerçeve Oranı

    16: 9

  • Doğal Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (UHD, RGB)

  • Parlaklık (Tipik cd/m²)

    350

  • Kontrast Oranı

    1.100:1

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Tepki Süresi

    8 ms (GtoG)

  • Yüzey İşlemi (Pusluluk)

    Haze %3

  • Kullanım Ömrü (Tipik)

    50.000 saat

  • Çalışma Saatleri

    18 saat

  • Yön

    Portre ve Manzara

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0

  • Çıkış

    DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi, IR Girişi

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    9,9 mm (Üst/Sağ/Sol), 14,4 mm (Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1.098,6 mm x 644,5 mm x 39,9 mm

  • Ağırlık (Kafa)

    15,4 kg

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1.197 mm x 775 mm x 162 mm

  • Paket Ağırlığı

    18,8 kg

  • Kol

    hiçbir

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    300 x 300

ÖZGÜN ÖZELLIKLER

  • Eğim (Yüzüstü)

    Maks. 30° *30°C sıcaklık, %50 nem koşullarında

  • IP Sınıfı

    IP5x

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik / Maks.

    85W/120W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    65 W

SERTIFIKASYON

  • Güvenlik

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet / Evet (Energy Star 7.0)

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Evet

  • Harici Medya Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

  • Signage365Care

    Evet

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü

  • Opsiyonel

    Ayak (ST-653T), Medya Oynatıcı, Duvar Desteği (LSW350B), VESA Adaptör (AM-B330S), OPS Kiti (KT-OPSH)

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.