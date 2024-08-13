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One:Quick Works
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Teknik Özellikler

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Kaynak

One:Quick Works

Ürün Bilgi Formu
55CT5WJ-B

One:Quick Works

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    55

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Kenar

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    450nit (Typ.)

  • Kontrast Oranı

    1,000:1

  • Dinamik CR

    YOK

  • Renk Gamı

    NTSC 72%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    1,07 milyar renk

  • Tepki Süresi

    9ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 12%

  • Kullanım ömrü

    50.000 sa (Min.)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    7/24

  • Dikey / Yatay

    YOK / VAR

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (2 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2/1.4

  • DP Girişi

    VAR (USB Type C)

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    YOK

  • Ses Girişi

    YOK

  • RS232C Girişi

    YOK

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    YOK

  • USB Girişi

    USB3.1 Type A (2 adet), USB Type C (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    YOK

  • DP Çıkışı

    VAR (USB Type C)

  • Ses Çıkışı

    YOK

  • Dokunmatik USB

    YOK

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    YOK

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    YOK

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Silver

  • Çerçeve Genişliği

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    26Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    31Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1265 x 815 x 290mm

  • Kulp

    YOK

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    300 x 300 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • Ağırlık (Ana Ünite + Stant)

    26.6Kg

ÖZELLİK - DONANIM

  • Sıcaklık Sensörü

    VAR

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    VAR

  • Piksel Sensörü

    YOK

  • Yakınlık Sensörü

    YOK

  • Akım Sensörü

    YOK

  • BLU Sensörü

    YOK

  • Nem Sensörü

    YOK

  • Hızlanma (Gyro) Sensörü

    YOK

  • Güç Göstergesi

    YOK

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    VAR

ÖZELLİK - YAZILIM

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • HDMI-CEC

    VAR

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 80 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    127W

  • Maks.

    245W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu (%70)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    VAR (10G x 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ERP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (Sadece ABD)

    YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    YOK

  • Yerleşik OPS Gücü

    YOK

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • Connected Care

    YOK

DİL

  • OSD

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

AKSESUAR

  • Temel

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • Opsiyonel

    2 pole Stand(ST-653TW)

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Dokunmatik Katman Uyumluluğu

    Mevcut Değil

  • Akıllı Kalibrasyon

    Mevcut Değil

  • Eğim (Yukarı bakan)

    Mevcut Değil

  • Eğim (Aşağı bakan)

    Mevcut Değil

  • IP Sınıfı

    Mevcut Değil

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    Mevcut Değil

  • Güç Koruması

    Mevcut Değil

  • Doğrudan Güneş Işığı

    Mevcut Değil

ÖZELLİK - DOKUNMATİK

  • Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu

    Ø8 mm

  • Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)

    35ms ↓

  • Doğruluk (Tip.)

    3.5mm

  • Arayüz

    USB1.1

  • Koruma Camı Kalınlığı

    Mevcut Değil

  • Koruma Camı İletimi

    Mevcut Değil

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 10 or higher

  • Çoklu Dokunmatik Noktası

    Maks. 10 Nokta

ÖZELLİK - ONE:QUICK

  • İşlemci

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • Bellek (RAM)

    8 GB

  • Depolama

    128 GB

  • Grafik

    AMD Radeon Vega

  • İşletim Sistemi ver.

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • Wi-Fi

    802.11ac

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • Başlatma Çubuğu

    VAR

  • Ana Sayfa Kontrol Paneli

    YOK

  • Bölünmüş Görünüm_Tam / Yarım

    VAR

  • Bölünmüş Görünüm_Özelleştirilmiş Şablon

    YOK

  • Klonlama

    YOK

  • Ekran Görüntüsü Yakalama

    VAR

  • Toplantı (Ses) Kaydı

    VAR

  • Dosya Paylaşımı

    VAR

  • One:Quick Share ile Uyumluluk

    VAR

  • One:Quick Remote Meeting

    VAR

  • Okuyucu Modu (Mavi Işık)

    VAR

  • Yerleşik Uygulamalar

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • Kamera_Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Kamera_Görüş Alanı (FoV)

    120°

  • Kamera_Yakınlaştırma (ePTZ)

    4x Zoom

  • Kamera_Video Çerçeveleme

    VAR

  • MIC_Array

    10ea

  • MIC_Beamforming

    VAR

  • MIC_Alım Menzili

    6m

  • Garanti

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.