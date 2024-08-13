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55" 700 nit FHD 2,7G Hz Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Tipik cd/m²)
700
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 3.0
-
Çıkış
DP, Ses
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
11,9 mm (Üst/Sağ/Sol), 18 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.238 x 714,9 x 54 mm
-
Ağırlık (Kafa)
17,5 kg
-
Paket Boyutları (G x Y x D)
1.330 x 807 x 170 mm
-
Paket Ağırlığı
21,7kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300 mm
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
10% - 80%
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
130W/150W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
91W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
-
EMC
FCC Class "A" /CE/KC
-
ErP / Energy Star
Bilgi Yok / Evet (Energy Star 8.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS tipi uyumluluğu
Evet
-
Harici Media Player Takılabilir
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Link
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Kurallar Kitabı, Telefon - RS232C Konnektörü
-
Opsiyonel
Ayak (ST-492T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW350B), VESA Adaptörü (AM-B330S), OPS Kiti (KT-OPSA), HDBaseT (EB-B100), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T55E)
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