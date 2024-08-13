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98" 350 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı
98" 350 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
98"
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
En Boy Oranı
16:09
-
Doğal Çözünürlük
3.840 × 2.160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
120 Hz
-
Parlaklık (Tip., cd/m²)
350
-
Kontrast Oranı
1.300:1
-
İzleme Açısı (Y × D)
178 × 178
-
Tepki Süresi
8 ms (GtoG)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze %1
-
Kullanım Ömrü (Tip.)
50.000 saat
-
Çalışma Süresi
24 saat
-
Yönlendirme
Portre ve Manzara
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)
-
Çıkış
DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)
-
Harici Kontrol
RS232C Girişi/Çıkışı (4 Pimli Telefon Fişi), RJ45 (LAN) Girişi, Kızılötesi Girişi
MEKANIK ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Rengi
Siyah
-
Çerçeve Genişliği
14,9 mm (Düz) * Çerçeveden
-
Monitör Boyutları (G × Y × D)
2.191,8 x 1.246,8 x 83,8 mm (Tutma yeri hariç, LG logolu)
-
Ağırlık (Ana Ünite)
81,1 kg
-
Kutu Boyutları (G × Y × D)
2.362 x 1.386 x 420 mm
-
Ambalajlı Ağırlık
119 kg
-
Tutma Yeri
Var
-
VESA™ Standart Montaj Arayüzü
800 x 400 mm
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tip./Maks.
315 W / 415 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
221 W
SES
-
Hoparlör
Entegre (10 W × 2)
SERTIFIKA
-
Güvenlik
IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1
-
EMC
FCC “A” Sınıfı/CE/KC
-
ErP/Energy Star
Var (Sadece AB) / Yok
MEDYA OYNATICI UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
Yok
-
Bağlanabilir Harici Medya Oynatıcı
Var
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetimi Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve İzleme Yazılımı
SuperSign Control/Control+
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, Kızılötesi/Işık Sensörü Alıcısı, DP Kablo (1,8 M), Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, Delikli Cıvata
-
Opsiyonel
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
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