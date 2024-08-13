About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
98" 350 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

98" 350 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

98UM3F-B

98" 350 nit 120 Hz UHD Bilgi Ekranı

Yazdır

Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    98"

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • En Boy Oranı

    16:09

  • Doğal Çözünürlük

    3.840 × 2.160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    120 Hz

  • Parlaklık (Tip., cd/m²)

    350

  • Kontrast Oranı

    1.300:1

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178 × 178

  • Tepki Süresi

    8 ms (GtoG)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze %1

  • Kullanım Ömrü (Tip.)

    50.000 saat

  • Çalışma Süresi

    24 saat

  • Yönlendirme

    Portre ve Manzara

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI (3), DP, DVI-D, Audio, USB 2.0 (2)

  • Çıkış

    DP, Audio (Kapalı/Sabit/Değişken)

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/Çıkışı (4 Pimli Telefon Fişi), RJ45 (LAN) Girişi, Kızılötesi Girişi

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Siyah

  • Çerçeve Genişliği

    14,9 mm (Düz) * Çerçeveden

  • Monitör Boyutları (G × Y × D)

    2.191,8 x 1.246,8 x 83,8 mm (Tutma yeri hariç, LG logolu)

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    81,1 kg

  • Kutu Boyutları (G × Y × D)

    2.362 x 1.386 x 420 mm

  • Ambalajlı Ağırlık

    119 kg

  • Tutma Yeri

    Var

  • VESA™ Standart Montaj Arayüzü

    800 x 400 mm

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tip./Maks.

    315 W / 415 W

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    221 W

SES

  • Hoparlör

    Entegre (10 W × 2)

SERTIFIKA

  • Güvenlik

    IEC 60950-1/EN 60950-1/UL 60950-1

  • EMC

    FCC “A” Sınıfı/CE/KC

  • ErP/Energy Star

    Var (Sadece AB) / Yok

MEDYA OYNATICI UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    Yok

  • Bağlanabilir Harici Medya Oynatıcı

    Var

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetimi Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve İzleme Yazılımı

    SuperSign Control/Control+

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, Kızılötesi/Işık Sensörü Alıcısı, DP Kablo (1,8 M), Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, Delikli Cıvata

  • Opsiyonel

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.