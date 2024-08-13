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47" Full HD LED LCD Monitör
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
47"
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Aspect Ratio
16 : 9
-
Çözünürlük
1920x1080 (FHD)
-
Parlaklık
500cd/m2
-
Kontrast
1400:1
-
Dinamik Kontrast
500000:1
-
İzleme Açısı (H x V)
178 x 178
-
Tepki Hızı
12ms(Typ.)
-
Piksel(H x V x 3)
6,220,800
-
Renk Derinliği
1.06 Milyar (10-bit)
-
Yüzey İyileştirme
Hard coating(3H), Anti-reflection treatment of the front polarizer (Reflectance)
-
Ömür
60.000 saat
-
Oryantasyon
Portre & Manzara
BAĞLANTI
-
Dijital Girişler - Arka
DVI-D(1), HDMI(1) tüm girişler için HDCP desteği, Display Port(1)
-
Analog Girişler - Arka
RGB(1), Component(RGB Paylaşımlı), AV(BNC, 1)
-
Ses Girişleri - Arka
PC Audio In(1), AV/ Component Audio(RCA,1)
-
Harici Kontrol Girişleri - Arka
1xRS232C, 1xRJ45, 1xIR Receiver
-
USB Girişleri - Arka
Var (X1)
-
Dijital Çıkışlar - Arka
1xDVI-D
-
Analog Çıkışlar - Arka
1xRGB
-
Ses Çıkışları - Arka
1xHarici Hoparlör
-
Harici Kontrol Çıkışları - Arka
RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)
-
Ses - Balance
Var
-
Ses - Çıkış Gücü
2x10W
-
Ses - Speaker On / Off
Var
-
Ses - Clear Voice II
Var
-
Ses - Ses Modları
Standart, Muzik, Sinema, Spor, Oyun
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Genişliği
3.2(sol/üst) / 1.7(sağ/alt) mm
-
Monitör Ölçüleri (W x H x D) (cm)
1044.9mmx590mmx89.9mm
-
Ağırlık (kg)
18.5
-
Kutu Ölçüleri (W x H x D) (cm)
1180mmx165mmx770mm
-
Paketlenmiş Ağırlık (kg)
23.5
-
VESATM Standard Mount Arayüzü (mm)
600 x 400
-
Renk
Siyah
DİĞER ÖZELLİKLER
-
Isı Sensörü
Var
-
Tile Modu
Var, 15x15'e kadar
-
USD'den dosya oynatma
Var
-
Hard coating (3H)
Var
-
Kaynak Seçimi
Digital(HDMI / DVI/Display Port) / Analog(RGB) / Component / USB / AV
-
Parlaklık/Kontrast/Arka ışık
Var
-
Dil (OSD)
Korece, Çince, Japonca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, İsveçce, Fince, Norveçce, Danimarkaca, Flemenkçe, Çekce, Yunanca
-
Dil (USB Playback)
Korece, Çince, Japonca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, İsveçce, Fince, Norveçce, Danimarkaca, Flemenkçe, Çekce, Yunanca
-
Dil Manüel
İngilizce , Fransızca, Italyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Hungarian, Greek, Rusça, Dutch, Kazakh, Ukrainian, Polish, Arabic, Indonesian, Korece, Japonca, Turkish, zech, Çince, Slovak
-
ISM Methodu
Normal, White wash, Orbiter, InVersiyon
-
İleri
Clear White, Dynamic Contrast, Dynamic Color, Noise Reduction, Gamma, Black Level, Skin color, Digital Noise Reduction
-
Bilgi
Model/Type, Serial Number, S/W Version, IP Address, Homepage
-
Input Label
Var
-
DPM Seçimi
Var
-
Enerji Tasarrufu
Var, Oilematik / Minimum / Medium / Maxium
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Isısı
0 °C ile 40 °C
-
Faaliyet Nemi
10% ~ 90%
ENERJİ
-
Güç Tedariği
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tüketimi
150W
-
Güç Tüketimi - DPM
0.7W
-
Güç Tipi
Dahili Güç
SERTİFİKASYON
-
Güvenlik
UL, c-UL, CB, TUV, KC
-
EMC
FCC Class "B" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Var / Var (Energy Star 6.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
Harici Medya Oynatıcısı Takılabilir
Var
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign Elite-c
Var
AKSESUAR
-
Dahil
Remote Controller, Power cable, DVI Cable, Manual, IR Receiver, RS-232C Cable, Guide Bracket, Screw
-
Opsiyonel
Wall Mount ( Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V) Frame Kit ( Horisontal : FK-47V10 , Vertical: FK-47V20)
VIDEO(PC)
-
Maks Girdi Çözünürlüğü
1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDM, DVI, DP)
-
Önerilen Çözünürlük
1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI, DP)
-
H-Tarama Frekansı
30 ~ 83kHz (RGB, HDMI, DVI, DP)
-
V-Tarama Frekansı
56~75Hz(RGB) / 56~60 Hz(HDMI, DVI-D, Display Port)
-
Piksel Frekansı
148.5 MHz (RGB, HDM, DVI, DP)
-
Senkronizasyon Uyumluluğu
Ayrı, Komposit, Dijital
-
Video Girişi
RGB, HDMI, DVI-D, AV, Component, Display Port
-
Resim Modu
Parlak, Standard, Sinema, Spor, Oyun
-
Renk Isısı
Sıcak, Ilık , Soğuk
SES
-
Denge
Var
-
Ses Gücü
20W (10W x 2)
-
Hoparlör Aç/Kapa
Var
-
Clear Voice II
Var
-
Ses Modu
Standard , Müzik, Sinema , Spor , Oyun
-
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