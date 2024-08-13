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47" Full HD LED LCD Monitör

Teknik Özellikler

Destek

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47" Full HD LED LCD Monitör

47WV50B

47" Full HD LED LCD Monitör

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    47"

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Aspect Ratio

    16 : 9

  • Çözünürlük

    1920x1080 (FHD)

  • Parlaklık

    500cd/m2

  • Kontrast

    1400:1

  • Dinamik Kontrast

    500000:1

  • İzleme Açısı (H x V)

    178 x 178

  • Tepki Hızı

    12ms(Typ.)

  • Piksel(H x V x 3)

    6,220,800

  • Renk Derinliği

    1.06 Milyar (10-bit)

  • Yüzey İyileştirme

    Hard coating(3H), Anti-reflection treatment of the front polarizer (Reflectance)

  • Ömür

    60.000 saat

  • Oryantasyon

    Portre & Manzara

BAĞLANTI

  • Dijital Girişler - Arka

    DVI-D(1), HDMI(1) tüm girişler için HDCP desteği, Display Port(1)

  • Analog Girişler - Arka

    RGB(1), Component(RGB Paylaşımlı), AV(BNC, 1)

  • Ses Girişleri - Arka

    PC Audio In(1), AV/ Component Audio(RCA,1)

  • Harici Kontrol Girişleri - Arka

    1xRS232C, 1xRJ45, 1xIR Receiver

  • USB Girişleri - Arka

    Var (X1)

  • Dijital Çıkışlar - Arka

    1xDVI-D

  • Analog Çıkışlar - Arka

    1xRGB

  • Ses Çıkışları - Arka

    1xHarici Hoparlör

  • Harici Kontrol Çıkışları - Arka

    RS232C(1), RJ45(1), IR Receiver(1)

  • Ses - Balance

    Var

  • Ses - Çıkış Gücü

    2x10W

  • Ses - Speaker On / Off

    Var

  • Ses - Clear Voice II

    Var

  • Ses - Ses Modları

    Standart, Muzik, Sinema, Spor, Oyun

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Genişliği

    3.2(sol/üst) / 1.7(sağ/alt) mm

  • Monitör Ölçüleri (W x H x D) (cm)

    1044.9mmx590mmx89.9mm

  • Ağırlık (kg)

    18.5

  • Kutu Ölçüleri (W x H x D) (cm)

    1180mmx165mmx770mm

  • Paketlenmiş Ağırlık (kg)

    23.5

  • VESATM Standard Mount Arayüzü (mm)

    600 x 400

  • Renk

    Siyah

DİĞER ÖZELLİKLER

  • Isı Sensörü

    Var

  • Tile Modu

    Var, 15x15'e kadar

  • USD'den dosya oynatma

    Var

  • Hard coating (3H)

    Var

  • Kaynak Seçimi

    Digital(HDMI / DVI/Display Port) / Analog(RGB) / Component / USB / AV

  • Parlaklık/Kontrast/Arka ışık

    Var

  • Dil (OSD)

    Korece, Çince, Japonca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, İsveçce, Fince, Norveçce, Danimarkaca, Flemenkçe, Çekce, Yunanca

  • Dil (USB Playback)

    Korece, Çince, Japonca, Almanca, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, İsveçce, Fince, Norveçce, Danimarkaca, Flemenkçe, Çekce, Yunanca

  • Dil Manüel

    İngilizce , Fransızca, Italyanca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Hungarian, Greek, Rusça, Dutch, Kazakh, Ukrainian, Polish, Arabic, Indonesian, Korece, Japonca, Turkish, zech, Çince, Slovak

  • ISM Methodu

    Normal, White wash, Orbiter, InVersiyon

  • İleri

    Clear White, Dynamic Contrast, Dynamic Color, Noise Reduction, Gamma, Black Level, Skin color, Digital Noise Reduction

  • Bilgi

    Model/Type, Serial Number, S/W Version, IP Address, Homepage

  • Input Label

    Var

  • DPM Seçimi

    Var

  • Enerji Tasarrufu

    Var, Oilematik / Minimum / Medium / Maxium

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Isısı

    0 °C ile 40 °C

  • Faaliyet Nemi

    10% ~ 90%

ENERJİ

  • Güç Tedariği

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tüketimi

    150W

  • Güç Tüketimi - DPM

    0.7W

  • Güç Tipi

    Dahili Güç

SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    UL, c-UL, CB, TUV, KC

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KCC

  • ErP / Energy Star

    Var / Var (Energy Star 6.0)

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • Harici Medya Oynatıcısı Takılabilir

    Var

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign Elite-c

    Var

AKSESUAR

  • Dahil

    Remote Controller, Power cable, DVI Cable, Manual, IR Receiver, RS-232C Cable, Guide Bracket, Screw

  • Opsiyonel

    Wall Mount ( Landscape : WM-L640V, Portrait : WM-P640V) Frame Kit ( Horisontal : FK-47V10 , Vertical: FK-47V20)

VIDEO(PC)

  • Maks Girdi Çözünürlüğü

    1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDM, DVI, DP)

  • Önerilen Çözünürlük

    1920 X 1080@ 60Hz(RGB, HDMI, DVI, DP)

  • H-Tarama Frekansı

    30 ~ 83kHz (RGB, HDMI, DVI, DP)

  • V-Tarama Frekansı

    56~75Hz(RGB) / 56~60 Hz(HDMI, DVI-D, Display Port)

  • Piksel Frekansı

    148.5 MHz (RGB, HDM, DVI, DP)

  • Senkronizasyon Uyumluluğu

    Ayrı, Komposit, Dijital

  • Video Girişi

    RGB, HDMI, DVI-D, AV, Component, Display Port

  • Resim Modu

    Parlak, Standard, Sinema, Spor, Oyun

  • Renk Isısı

    Sıcak, Ilık , Soğuk

SES

  • Denge

    Var

  • Ses Gücü

    20W (10W x 2)

  • Hoparlör Aç/Kapa

    Var

  • Clear Voice II

    Var

  • Ses Modu

    Standard , Müzik, Sinema , Spor , Oyun

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