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ARUN040GSS0

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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Kaynak

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ARUN040GSS0

ARUN040GSS0

ARUN040GSS0

En Yüksek Verimlilik

Multi V S, işletme maliyetlerini en aza indirirken en yüksek enerji verimliliği sağlar

LG'nin 4. Nesil Inverter Kompresörü

Multi V S, 15Hz ~ 150Hz frekans aralığında yüksek verimlilikte inverter scroll kompresöre sahiptir.

Optimal Eşanjör Devresi

Değişken Eşanjör Devresi, verimliliği artırmak için en uygun sayıda ısı transferi yolunu akıllıca seçer.

Akıllı Yük Kontrolü

İç mekan tahliye havasını dış ve iç sıcaklığa göre ayarlar. Bu, enerji verimliliğini optimize eder ve soğutma/ısıtma modlarında iç mekan konfor seviyesini en üst düzeye çıkarır.

En Uygun Rahatlık

Multi V S'nin kompakt boyutu ve esnek tasarımı, sınırlı alanlar için uygun çözümler sunar

Yan Tahliye ve Yüksek Harici Statik Basınç

Yan tahliye ve E.S.P. kontrolü balkonlar ve yüksek katlı binalar gibi sınırlı alanlarda, ek kanal kurulumu veya hava türbülansı olmaksızın kurulum sağlar

Gece Sessiz Modu

Geceleri, sistem standart moda kıyasla ?'e kadar daha düşük çalışma sesi sunabilir.

Kompakt boyutlu ve Hafif

Az yer kaplaması ve hafif yapısı sayesinde Multi V S'nin yüksek katlı binalarda kurulumuna olanak sağlar.

Genişletilmiş Boru Tesisatı

Toplam 300 m boru uzunluğu, 4 yöne boru ve dikkat çeken yükseklik farkıyla Multi V S çeşitli bina uygulamalarına uyarlanabilir.

Çok Yönlü Çözüm

20'den fazla iç ünite seçeneği ve çözümü, Multi V S'yi farklı amaç ve taleplere uyarlamaktadır.

Çeşitli İç Üniteler

20'den fazla iç ünite seçeneği, her amaca ve her ortama uygundur.

Isıtma ve Havalandırma

Hydro Kit ve AHU ile bir araya getirilen Multi B S kullanıcıların hak ettiği geniş bir çözüm yelpazesi sunabilir.

Hata Tespiti ve Teşhisi

Yepyeni FDD sistem hatalarını hızlı bir şekilde tespit eder ve bakım için en uygun çözümü sunar.

Multi V S, işletme maliyetlerini en aza indirirken en yüksek enerji verimliliği sağlar. Özel konutlar ve küçük ofisler için kompakt boyutlu ve güçlü VRF.

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Tüm Özellikler

KAPASITE

  • Soğutma-kW

    12.1

  • Isıtma-kW

    12.5

GÜÇ TÜKETIMI1)

  • Soğutma-kW

    3.57

  • Isıtma-kW

    2.91

EER

  • EER

    3.39

COP

  • COP

    4.3

KOMPRESÖR

  • Tip

    BLDC Inverter Twin Rotary

  • Piston Hacmi (cm3/rev)

    44.2

  • Motor Güç Tüketimi-W

    4,000

  • Çalıştırma Metodu

    DC Inverter Starting

FAN

  • Tip

    Aksiyel Fan

  • Motor Güç Tüketimi x Adet-W

    124 x 1

  • Hava Debisi (Yüksek)-m3/min

    60

  • Hava Debisi (Yüksek)-ft3/min

    2,119

  • Sürücü

    DC INVERTER

  • Hava Atışı-Side / Top

    Önden Atışlı

BORU BAĞLANTISI

  • Likit Hattı-mm (inch)

    Ø 9.52(3/8)

  • Gaz Hattı-mm (inch)

    Ø 15.88(5/8)

BOYUTLAR

  • Boyutlar-mm

    950 × 834 × 330

NET AĞIRLIK

  • Net Ağırlık-kg

    69

SES BASINCI

  • Soğutma-dB(A)

    50

  • Isıtma-dB(A)

    52

SES GÜCÜ

  • Ses Gücü-dB(A)

    66

HABERLEŞME KABLOSU (VCTF-SB)

  • Haberleşme Kablosu (VCTF-SB)-No. x mm²-(VCTF-SB)

    2C x 1.0 ~ 1.5

SOĞUTUCU AKIŞKAN

  • Adı

    R410A

  • Şarj Miktarı-kg

    1.8

  • Şarj Miktarı-lbs

    4.0

  • GWP

    2,087.5

  • t-CO₂eq

    3.8

  • Kontrol

    Elektronik Genleşme Valfi

KOMPRESÖR YAĞI

  • Tip

    FVC68D(PVE)

  • Şarj Miktarı-cc

    1,300

GÜÇ KAYNAĞI

  • Güç Kaynağı - V, Ø, Hz

    220-240 , 1 , 50
    220, 1, 60

BAĞLANABILIR İÇ ÜNITE SAYISI3)

  • Bağlanabilir İç Ünite Sayısı3)

    8

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.