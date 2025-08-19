About Cookies on This Site

43" Pro:Centric UHD Otel TV

43UV761H
Temel Özellikler

  • Pro:Centric® Smart
  • Pro:Centric® Direct Ready
  • Ultra HD
  • YeniDolby Vision™, HDR10 desteği
  • Pro:Idiom®
Daha fazla

Akıllı Özelleştirme

LG'nin akıllı özelleştirme araçları ve içerik yönetimi yazılımıyla kendi çözümünüzü oluşturun.

Gelişmiş Misafir Deneyimi

webOS 3.5 ve uygulamalardaki eğlenceli özellikler ve resim kalitesiyle misafirlerinizi memnun edin.

Akıllı Bağlantı

LG Smart ile TV ve akıllı cihazlar arasında aynalama ve içerik paylaşımı kolay ve kullanıcı dostudur

Kademeli Ayak (43", 49", 55")

Ticari nitelikli ayak ile misafirlerinizin konforunu artırın her açıdan TV izleyin.

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın.

Anında Açılma

Anında açılma fonksiyonunun hızlı sistemi TV'yi açar açmaz içeriklerin bulunmasını sağlar.

Pro:Idiom®

DRM(Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekildekopyalanmasını önleyin.


Multi IR

Multi IR fonksiyonu farklı odalardaki TV'ler arasında kumanda sinyal parazitlerini ortadan kaldırır.

SoftAP

SoftAP "sanal" Wi-Fi özelliği, kablosuz erişim noktası oluşturmak için cihaz yazılımı ile yürütülür.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

LG Pro:Centric SMART genişletilmiş özelleştirilebilir araçlar sunar; HTML5, Java ve Flash. Bunlarla birlikte, iş ortakları, Ticari TV'leri kendi gelişmiş hizmet tasarımlarını düzenlemek ve geliştirmek için optimize edebilir. Ayrıca, kullanıcılar üzerinde görsel bir etki bırakır ve istenilen mesajları iletir.

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.

Pro:Centric Direct Hazırlığı

LG'nin içerik yönetim yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi şablonlarınızı oluşturun ve IP ağına bağlı TV'leri uzaktan yönetin. Marka bilincini artırmak ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebilir widget'lar üç tip (Sinematik tip, Izgara tipi, Bar tipi) tema şablonu ile birlikte ücretsiz tasarım şablonu sunmaktadır.
ULTRA HD TV

Gelişmiş HDR Dolby Vision™

Dolby Vision™ ekranda yoğun vurgular, canlı renkler ve derin siyah renk sunan bir teknolojidir. UV761H serisi, Dolby Vision™ tarafından kullanılan premium HDR (Yüksek Dinamik Aralık)'ı destekler, böylece içerik üreticisinin maksadına uygun şekilde misafirlere eğlence imkanı sunulur.
ULTRA HD TV

4K Upscaler

4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. 4K Upscaler, altı kademeli çözünürlük yükseltme işlemiyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükseltir.
ULTRA HD TV

4K IPS Geniş İzleme Açısı

LG TV'lerin olağanüstü izleme deneyiminin ardındaki sır, özel tasarlanan TV panelidir. 4K IPS, Full HD'den 4 kat daha fazla çözünürlükle, her açıdan gerçek renkler sunar. 4K IPS sayesinde her koltuk, içeriği izlemeniz için en iyi konumdur.
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

SmartShare

SmartShare özelliği, kullanıcıların içerikleri daha kolay ve hızlı bir şekilde paylaşmalarına olanak tanır. Ayrıca, daha kolay ve doğru bir şekilde paylaşmak için istedikleri içeriği arar, böylece çeşitli cihazlar arasında paylaşım işlemini basitleştirir.
Akıllı Bağlantı ve Kullanışlılık

Bluetooth Ses Senkronizasyonu (Bluetooth 3.0)

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.
*Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
Akıllı Bağlantı

LG Ses Senk.

Misafirler kablosuz bağlantı sayesinde, Bluetooth Hoparlör ve kulaklık gibi Bluetooth cihazlarını kullanarak LG Smart otelcilik TV'lerinin seslerini dinleyebilirler. Misafirlerin diğer misafirleri rahatsız etmeden kendi alanlarına sahip olmalarına yardımcı olur.
Gelişmiş Kullanışlılık

Önceden Yüklenmiş Uygulamalar

Misafirlere, Accuweather, Web Tarayıcısı ve YouTube da dahil olmak üzere, bant genişliği endişesi yaratmayan önceden yüklenmiş uygulamalar sunulabilir (lisans koşullarına tabi olarak, ileride başka uygulamalar eklenebilir.).
Gelişmiş Kullanışlılık

SoftAP

SoftAP Yazılımla Etkinleştirilen Erişim Noktası anlamına gelir. Bu "Sanal" Wi-Fi özelliği, bir kablosuz erişim noktası oluşturmak için cihaz üzerinde çalışan yazılım tarafından yürütülür.
*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Aynalama) aynı anda çalıştırılamaz.
Gelişmiş Kullanışlılık

Magic Remote Hazırlığı

Yeni kumanda sayesinde eğlence deneyiminizi kontrol altına alın. Aramak için daha az, eğlence için daha çok zaman ayırın.
Yazdır

Tüm Özellikler

ARABIRIM

  • Yan

    HDMI Girişi, USB 2.0, USB 3.0, CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi, Video Komponent Girişi (Telefon Jak Tipi), Dijital Audio Çıkışı (Optik), HDMI Girişi, RS-232C, Kulaklık Çıkışı, Saat Arayüzü, RJ45 (2), Harici Hoparlör Çıkışı (2)

EKRAN

  • Tip

    Kenar LED’i

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (4K UHD)

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

SES

  • Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi

    10W + 10W / 2.0 ch

  • Ses Modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

SMART ÖZELLIKLERI

  • Smart UX

    webOS 3.5, Commercial Smart Home, Web Tarayıcısı, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar, SDP (Hizmet Sağlama Platformu) uyumluluğu, Magic Remote Kumanda Hazırlığı

  • Bağlantı

    SoftAP, WiFi (ac), ScreenShare (Miracast), SmartShare, DIAL, Bluetooth Ses Senkronizasyonu, LG Ses Senkronizasyonu

VIDEO

  • Görüntü Motoru

    XD İşlemci

  • Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)

  • En-Boy Oranı

    • 6 mod ( 16:9, Orijinal, Tam genişlik, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

ÇÖZÜM

  • Tip

    Pro:Centric® Smart, V, Direct

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

  • RF

    • (1 Tuner)

  • HCAP (SDK)

    GEM / Flash /HTML5

  • Pro:Centric Uygulama

    PCA 3.7

  • Dijital Hak Yönetimi

    Pro:Idiom

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 X 200

  • G x Y x D / ağırlık (ayak ile)

    967,6 x 617,2 x 303 / 13,4kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.180 x 660 x 190 / 15,4kg

ÖZELLIK

  • Kurulum

    EzManager, USB Kopyalama

  • Yönetim

    RF üzerinden uyandır, WOL, SNMP, Uzaktan Tanılama, TVLing Etkileşimi, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı, Görüntü Ekle, Harici Hoparlör Çıkışı, Anında Açılış, Tek Kanal Harita, Harici Güç, RJP Uyumluluğu, Harici Saat Uyumluluğu, RTC (Gerçek Zaman Saati), webRTC Hazırlığı

UYUMLULUK BİLGİLERİ

The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.