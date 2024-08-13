Su deposu içeren duvara monte veya zemin tipi iç ünitesi ile yerden tasarruf edin. Çok çeşitli evlere monte edilebilen boruları 50 metreye kadar uzanır, esnek ve düzgün bir şekilde bağlanabilir. Split, daha karmaşık kurulumlar için evinizden daha uzağa da kurulabilir. Ayrıca, dış ünitesi Monobloktan daha küçüktür ve iç ünitesinde bulunan entegre hidronik bileşenlerle kurulumu daha kolay ve daha kısa hale getirir.

