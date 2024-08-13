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Her Alana Uygun: THERMA V Split
Therma V Split ile enerji faturalarınızı ve fosil yakıt kullanımını azaltın. Ayrı su deposu olan iç ünitesine veya su deposu entegre olan bir iç ünitesine bağlanır. Esnektir ve her tür evde kurulumu kolaydır. Bu sürdürülebilir ısı pompası sistemi için bizimle iletişime geçin.
Her Alana Uygun, Kolay ve Esnek Kurulum
Su deposu içeren duvara monte veya zemin tipi iç ünitesi ile yerden tasarruf edin. Çok çeşitli evlere monte edilebilen boruları 50 metreye kadar uzanır, esnek ve düzgün bir şekilde bağlanabilir. Split, daha karmaşık kurulumlar için evinizden daha uzağa da kurulabilir. Ayrıca, dış ünitesi Monobloktan daha küçüktür ve iç ünitesinde bulunan entegre hidronik bileşenlerle kurulumu daha kolay ve daha kısa hale getirir.
Tüm Evinizi Sıcak Tutacak Güvenilir Isıtma
LG Therma V Split, A+++ sınıfı enerji verimliliği ile ısıtma maliyetini düşürürken ısıtma ve sıcak su sağlayabilir. Split, açıkta kalan su borulardan kaynaklı oluşabilecek donma riski olmadan kışı huzurla geçirmenizi sağlar. İki ünitesi yalnızca soğutucu borularıyla birbirine bağlıdır. Bu nedenle hidronik bileşenler iç ünitesi içinde güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, Split yapısı sayesinde ünite donma tehlikesiyle karşılaşmaz.
*Enerji Etiketi, 811/2013 Sayılı (AB) KOMİSYON YÖNETMELİĞİNE dayanmaktadır. LG Therma V R32 Split S, 35°C LWT alan ısıtma için ErP A+++ ve 55°C LWT alan ısıtma için ErP A++ enerji etiketine sahiptir.
*Enerji etiketinin sonuçları LG Therma V modeline göre değişiklik gösterebilir. Modele özgü bilgiler için lütfen LG Uyumluluk Bilgileri ana sayfasına (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) bakın.
R1 Kompresör
Verimli ve güvenilir ev ısıtması, R1 Kompresör teknolojisi ile sağlanır. Scroll'un geliştirilmiş eğme hareketi, genel verimliliği ve güvenilirliği artırır.
ThinQ
Kullanıcılar LG ThinQ™ uygulaması ile her zaman ve her yerden ısıtma sistemini kolayca kontrol edebilirler. Isıtma sistemine uzaktan erişim kullanıcılara maksimum konfor sunar.
Sezgisel Kumanda
Sezgisel kumanda, basit bir dokunuşla hızlı ve kolay kullanım sağlar. Kullanıcılar, yaşam tarzlarına uygun programları seçebilir ve günlük veya aylık güç izleme programları ile enerji tüketimini yönetebilir.
Teknik Özellikleri
LG havadan suya ısı pompası ürünlerin teknik özelliklerini inceleyin.
|Özellikler
|R32 Split
|R410A Split
|
R32 Split 7/9 kW Hydro Box
|
R410A Split Hydro Box
|Soğutucu Tip ve GWP
|R32 / 675
|R410A / 2088
|Kapasite Aralığı (kW)
|(1Ø) 7 / 9
|(1Ø) 12 / 14 / 16
|Enerji Verimliliği Sınıfı
|ısıtma için A+++ / A++
|ısıtma için A+++ / A++
|Güç Kaynağı (V, Ø, Hz)
|220-240, 1, 50
|220-240, 1, 50
|Boyut, Dış Ünite (GxYxD, mm)
|(7/9kW) 950×834×330
|950x1,380x330
|Ağırlık, Dış Ünite (kg)
|(7/9kW) 60.0
|(1Ø) 84.8
|Boyut, İç Ünite (GxYxD, mm)
|(7/9kW) 490×850×315
|490x850x315
|Ağırlık, İç Ünite (kg)
|(7/9kW) 38.1
|(1Ø) 40.5
|Ses Gücü Seviyesi Dış Ünite (dB(A))
|(7/9 kW) 60/60
|63/64/65
|Ses Gücü Seviyesi İç Ünite (dB(A))
|(7/9 kW) 44
|44
|Çalışma Aralığı (DOS, ℃)
|(7/9 kW) Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48
|Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48
|Çalışma Aralığı (ÇSS, ℃)
|(7/9 kW) Isıtma: 15~65 Soğutma: 5~27(16~27)2)
|Isıtma: 15 ~ 57 Soğutma: 5 ~ 27 (16 ~ 27)2)
|Model Adı (Dış Ünite, 1Ø)
|(7/9 kW) ZHUW076A0 ZHUW096A0
|AHUW126A4 AHUW146A4 AHUW166A4
|Model Adı (İç Ünite)
|(7/9 kW) ZHNW09606A1
|AHNW16606A4
1) 5,5 ve 7 kW: profil L / 9 kW : profil XL
2) Fanlı ısıtıcı ünitesi kullanılmadığında.
3) DHW 50 ~ 80°C işletimi yalnızca elektrikli ısıtıcı çalışırken mevcuttur.
4) DHW 55 ~ 80°C işletimi yalnızca elektrikli ısıtıcı çalışırken mevcuttur.
*ODU: Dış Mekan Ünitesi, IDU: İç Mekan Ünitesi
**OAT: Dış Hava Sıcaklığı, LWT: Çıkış Suyu Sıcaklığı
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Isı Pompası SSS
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• A+++ enerji sınıfı (ortalama iklimde 35℃ su çıkışında)
• Çıkış suyu sıcaklığı 65 ℃'ye kadar
• -25 ℃'ye kadar düşük dış sıcaklıklarda çalışır
• İç ünitesi için ek alan gerekmez
• Soğutucu sızıntısına karşı güvenli iç ortam
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