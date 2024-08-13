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Her Alana Uygun: THERMA V Split

Therma V Split ile enerji faturalarınızı ve fosil yakıt kullanımını azaltın. Ayrı su deposu olan iç ünitesine veya su deposu entegre olan bir iç ünitesine bağlanır. Esnektir ve her tür evde kurulumu kolaydır. Bu sürdürülebilir ısı pompası sistemi için bizimle iletişime geçin.

LG THERMA V ürünü

Pencerenin dışında kar ve evin içinde bir ürün vardır<.

Özellikler Isı pompası SSS İlgili ürünler
Özellikler
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Her Alana Uygun, Kolay ve Esnek Kurulum

Su deposu içeren duvara monte veya zemin tipi iç ünitesi ile yerden tasarruf edin. Çok çeşitli evlere monte edilebilen boruları 50 metreye kadar uzanır, esnek ve düzgün bir şekilde bağlanabilir. Split, daha karmaşık kurulumlar için evinizden daha uzağa da kurulabilir. Ayrıca, dış ünitesi Monobloktan daha küçüktür ve iç ünitesinde bulunan entegre hidronik bileşenlerle kurulumu daha kolay ve daha kısa hale getirir.

Tüm Evinizi Sıcak Tutacak Güvenilir Isıtma

LG Therma V Split, A+++ sınıfı enerji verimliliği ile ısıtma maliyetini düşürürken ısıtma ve sıcak su sağlayabilir. Split, açıkta kalan su borulardan kaynaklı oluşabilecek donma riski olmadan kışı huzurla geçirmenizi sağlar. İki ünitesi yalnızca soğutucu borularıyla birbirine bağlıdır. Bu nedenle hidronik bileşenler iç ünitesi içinde güvenli bir şekilde muhafaza edilir. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, Split yapısı sayesinde ünite donma tehlikesiyle karşılaşmaz.

*Enerji Etiketi, 811/2013 Sayılı (AB) KOMİSYON YÖNETMELİĞİNE dayanmaktadır. LG Therma V R32 Split S, 35°C LWT alan ısıtma için ErP A+++ ve 55°C LWT alan ısıtma için ErP A++ enerji etiketine sahiptir.
*Enerji etiketinin sonuçları LG Therma V modeline göre değişiklik gösterebilir. Modele özgü bilgiler için lütfen LG Uyumluluk Bilgileri ana sayfasına (https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc) bakın.

R1 Kompresör

Verimli ve güvenilir ev ısıtması, R1 Kompresör teknolojisi ile sağlanır. Scroll'un geliştirilmiş eğme hareketi, genel verimliliği ve güvenilirliği artırır.

ThinQ

Kullanıcılar LG ThinQ™ uygulaması ile her zaman ve her yerden ısıtma sistemini kolayca kontrol edebilirler. Isıtma sistemine uzaktan erişim kullanıcılara maksimum konfor sunar.

Sezgisel Kumanda

Sezgisel kumanda, basit bir dokunuşla hızlı ve kolay kullanım sağlar. Kullanıcılar, yaşam tarzlarına uygun programları seçebilir ve günlük veya aylık güç izleme programları ile enerji tüketimini yönetebilir.

Enerji Durumu

LG Therma V, enerji tasarrufu sağlayan güç durumlarına sahiptir, elektrik şirketi durum sinyallerini otomatik olarak takip edebilir, güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerimizle entegre edildiğinde evinizin enerji üretip depolamasına olanak tanır.

Teknik Özellikleri

LG havadan suya ısı pompası ürünlerin teknik özelliklerini inceleyin.

Table Caption
Özellikler R32 Split R410A Split
R32 Split 7/9 kW Hydro Box
R32 Split 7/9 kW Hydro Box
R410A Split Hydro Box
R410A Split Hydro Box
Soğutucu Tip ve GWP R32 / 675 R410A / 2088
Kapasite Aralığı (kW) (1Ø) 7 / 9 (1Ø) 12 / 14 / 16
Enerji Verimliliği Sınıfı ısıtma için A+++ / A++ ısıtma için A+++ / A++
Güç Kaynağı (V, Ø, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Boyut, Dış Ünite (GxYxD, mm) (7/9kW) 950×834×330 950x1,380x330
Ağırlık, Dış Ünite (kg) (7/9kW) 60.0 (1Ø) 84.8
Boyut, İç Ünite (GxYxD, mm) (7/9kW) 490×850×315 490x850x315
Ağırlık, İç Ünite (kg) (7/9kW) 38.1 (1Ø) 40.5
Ses Gücü Seviyesi Dış Ünite (dB(A)) (7/9 kW) 60/60 63/64/65
Ses Gücü Seviyesi İç Ünite (dB(A)) (7/9 kW) 44 44
Çalışma Aralığı (DOS, ℃) (7/9 kW) Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48 Isıtma: -25 ~ 35 Soğutma: 5 ~ 48
Çalışma Aralığı (ÇSS, ℃) (7/9 kW) Isıtma: 15~65 Soğutma: 5~27(16~27)2) Isıtma: 15 ~ 57 Soğutma: 5 ~ 27 (16 ~ 27)2)
Model Adı (Dış Ünite, 1Ø) (7/9 kW) ZHUW076A0 ZHUW096A0 AHUW126A4 AHUW146A4 AHUW166A4
Model Adı (İç Ünite) (7/9 kW) ZHNW09606A1 AHNW16606A4

1) 5,5 ve 7 kW: profil L / 9 kW : profil XL
2) Fanlı ısıtıcı ünitesi kullanılmadığında.
3) DHW 50 ~ 80°C işletimi yalnızca elektrikli ısıtıcı çalışırken mevcuttur.
4) DHW 55 ~ 80°C işletimi yalnızca elektrikli ısıtıcı çalışırken mevcuttur.
*ODU: Dış Mekan Ünitesi, IDU: İç Mekan Ünitesi
**OAT: Dış Hava Sıcaklığı, LWT: Çıkış Suyu Sıcaklığı

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• A+++ enerji sınıfı (ortalama iklimde 35℃ su çıkışında)
• Çıkış suyu sıcaklığı 65 ℃'ye kadar
• -25 ℃'ye kadar düşük dış sıcaklıklarda çalışır
• İç ünitesi için ek alan gerekmez
• Soğutucu sızıntısına karşı güvenli iç ortam

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