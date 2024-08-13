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49" TV Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

49" TV Bilgi Ekranı

49LV340C

49" TV Bilgi Ekranı

(4)

WOL (LAN üzerinden uyandır)

WOL (LAN üzerinden uyandır) özelliği TV'lerinizi internet üzerinden uzaktan açmanızı sağlar.

SNMP

SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü), SI ve iş yöneticileri için kullanışlı ağ yönetimi sağlar.

USB Otomatik Oynatma Plus

Kurulum gerekmeden seçtiğiniz medyadan (video, müzik ve resim) oynatma listeleri oluşturun.

Otel Modu

Otel Moduyla tüm odalardaki TV ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

Kilit Modu

Kilit Modu uyumlu olmayan içeriklerde harici giriş sinyallerini engeller.

USB Kopyalama

Tüm ticari TV'leri şaşırtıcı bir hız ve kolaylıkla kopyalayın.

Otomatik Tanılama (USB)

TV'deki teknik sorunları USB aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde tanımalarına olanak tanır.

Karşılama Ekranı/Video

Commercial Lite TV'ler misafirlere hoş karşılandıklarını hissettiren karşılama mesajları sunar.

Zamanlayıcı

Ticari TV'niz için kendi zamanlayıcınızı oluşturun.

IR ÇIKIŞI

Tek bir uzaktan kumandayla, otel çözümünüzdeki LG TV'ler kontrolünüz altında.
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tip

    Direct LED

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • Triple XD İşlemci

  • Real Cinema 24p (3:3 Aşağı çekme)

  • En-Boy Oranı

    6 mod ( 16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Yalnız tarama)

SES

  • Audio Çıkışı / Hoparlör Sistemi

    10W + 10W / 2.0 ch

  • Ses Modu

    • 6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice III, Spor, Müzik, Oyun)

ÖZELLIKLER

  • Kurulum

    USB Kopyalama

  • Yönetim

    WOL (LAN üzerinden uyandır), SNMP, Otomatik Tanılama, IR Çıkışı, Çoklu IR Kodu, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı/Video, Görüntü Ekle, Tek Kanal Harita, Harici Hoparlör Çıkışı, RJP Uyumluluğu, USB Auto Playback+, Crestron Connected® Sertifikalı, Zamanlayıcı

ARABIRIM

  • Yan

    Kulaklık Çıkışı, HDMI Girişi, USB 2.0, CI Yuvası

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi, Komponent Girişi (Audio, RCA5), Dijital Optik Audio Çıkışı, HDMI/HDCP Girişi, RGB Girişi, PC Audio Girişi, RS-232C, RJ45 (SNMP), Harici Hoparlör Çıkışı

KABIN(BIRIM: MM)

  • Vesa

    300 x 300

  • G x Y x D / ağırlık (Ayak ile)

    1.107 x 701 x 235 / 11,5kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.193 x 770 x 158 / 13,5kg

GENEL

  • Bölge

    Avrupa / CIS

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.