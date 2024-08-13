49" Pro:Centric UHD Otel TV

USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamak yerine, veriler bir ekran için USB'ye kopyalanabilir ve daha sonra bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara gönderilir.