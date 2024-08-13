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49" Pro:Centric UHD Otel TV
49UT661H0ZA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

49" Pro:Centric UHD Otel TV

49UT661H0ZA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
49UT661H0ZA

49" Pro:Centric UHD Otel TV

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Pro:Centric Smart Özelliğine Sahip Akıllı Otel TV

Ultra HD Ekranlar ve özelleştirilebilir uygulamalar sunan UT661H serisi, aynı zamanda kolayca özelleştirilmiş içerik oluşturmanızı mümkün kılan Pro: Centric, konaklama içerik yönetimi yazılımı da sağlar.
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Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konuklar için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek üzere optimize edilmiştir. Yüksek görüntü kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı fonksiyonları ile oda içi eğlenceyi yeni bir boyuta taşır ve ileri teknoloji ile daha fazla rahatlık sağlar.

* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz değişiklik gösterebilir.

Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Özelleştirebileceğiniz şablon ve sayfalarımızla artık otelinizin benzersiz kimliğini ortaya koyabilirsiniz. Pro:Centric, özellikle işletmeniz için özelleştirebileceğiniz bir çözüm sunar.
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Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro: Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen, tek tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Kullanıcılar bu çözüm sayesinde kullanıcı arayüzünü kolayca düzenleyebilir, özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve tüm televizyonları verimli bir şekilde yönetebilirler.

* Asıl kullanıcı arayüzü uygulandığında biraz farklılık gösterebilir.
* PCS40OR ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliği mevcuttur. Ancak bir RF altyapısında interaktif hizmetler sunabilmek için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı)

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KULLANICI DOSTU DENEYİM

LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV

Karşınızda webOS 4.5 içeren LG Smart TV. En yeni LG Smart TV özelliklerini inceleyerek yenilikçi teknoloji, çarpıcı netlik ve gerçek renkler sunan televizyonları keşfedin.

* Asıl Ekran İçi görüntü biraz değişiklik gösterebilir.

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KULLANICI DOSTU DENEYİM

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyan ses tanıma özelliğini de sisteme dahil eden LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor.

*TV yerel kontrolü
*Sunucu Tabanlı kontrol
*Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır)

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KULLANICI DOSTU DENEYİM

Soft AP

Yazılımla etkinleştirilen Access Point (SoftAP), yazılım kullanarak kablosuz bağlantı noktası oluşturan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Mevcut sürüm, ağ yöneticilerinin bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayan Köprü Modu'nu destekler.

* SoftAP, TV açıldıktan sonra kurulum menüsüne kurulmalıdır.
* Aynı anda Akıllı Yansıtma uygulanamayabilir.

KULLANICI DOSTU DENEYİM

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.

* Asıl uzaktan kumanda biraz değişiklik gösterebilir.

KOLAY KURULUM VE BAKIM

Hızlı Menü

Şimdi LG, sunduğu yeni Hızlı Menü (ver. 3.0) ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor. Ev menüsü çözümü, yeni Otel Tanıtım Videosu Oluşturma Aracının eklenmesiyle büyük ölçüde geliştirildi.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

VLAN(Virtual LAN) Kimliği ile LAN çıkışı

Alan kısıtlamasının önüne geçilmesiyle birlikte bağlantı deneyimi artar. Bu özellik, kullanıcıların TV menüsündeki her cihaz için bir kimlik belirleyerek LAN çıkışı işlevi üzerinden sanal bir LAN yönetmelerini sağlar.

* AUX LAN (LAN çıkışı) Kimliği: LAN çıkışı bağlantı noktasına bağlı harici cihazlara atanacak bir VLAN kimliği belirleyin (VLAN kimliği atamak için AUX LAN kullanılır).
* VLAN Kimliği: Kimliklerle ayrı bir Sanal LAN grubu oluşturun (etiketleme).

KOLAY KURULUM VE BAKIM

EzManager

EzManager, Pro: Centric TV ayarlarının otomatik olarak oluşturulması için ek bir yapılandırma gerektirmeden otomatik kurulum imkanı sunar. Otomatik kurulum 1-3 dakika, manuel kurulum ise 3-5 dakika gerektirir.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

USB Kopyalama

USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamak yerine, veriler bir ekran için USB'ye kopyalanabilir ve daha sonra bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara gönderilir.
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Haklar Yönetimi) ile içeriğin yasa dışı kopyalanmasını önleyin.
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Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    UK63

  • Stant Türü

    1 Kutuplu (Dönüş)

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic Black

EKRAN

  • Boyut (inç)

    49

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    400 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    EVET

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    EVET

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    20W

  • AI Akustik Ayarlama

    EVET (Hazır, MMR Gerekli)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    EVET

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    EVET

  • Pro:Centric Direct

    EVET

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

  • Pro:Idiom (DRM)

    EVET

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 4.5

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    EVET (Hazır)

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    EVET

  • IoT

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • RF üzerinde uyanma

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (IP Uzaktan kumanda)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Instant ON

    EVET

  • V-Lan Tag

    EVET

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • External Power Out

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (HASTANE)

  • Sağlık Kulaklık Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • RTC (Gerçek Zamanlı Saat)

    EVET

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (2 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (2 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • AV Girişi

    EVET

  • Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    EVET

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.4)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    2 (Ethernet, Aux)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

  • Credenza/Emniyet Vidası Deliği

    EVET (Stant Gerekli)

  • Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)

    EVET (Stant Gerekli)

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    1110 x 705 x 303 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    1110 x 650 x 81.1 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1296 x 770 x 171 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    18.1/18.1/18.1/22.8 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    16.6/16.6/16.6/21.3 mm

  • Stantlı Ağırlık

    14.3 kg

  • Stantsız Ağırlık

    11.1 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    17.2 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    122W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    95W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,3 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    90W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    125

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con / MMR (opsiyonel)

  • Güç Kablosu

    YES (1.55M / Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.