65" UHD Ticari TV

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* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir
|* Asıl kullanıcı arayüzü biraz farklılık gösterebilir
*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.
*SI çözümü için iki protokol sunuyoruz (HTNG-CEC ve TVLink)
* Yalnızca LG TV modellerinde bulunur
Tüm Özellikler
EKRAN
-
İnç
65"
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (UHD)
-
Arka Işık Ünitesi Türü
Kenar
-
Parlaklık (cd/m²)
400
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
Var (DVB - T2/C)
VIDEO
-
HDR (Dolby Vision/10 Pro/HLG)
- / Var / Var
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
Dolby Atmos
Var
-
Derin Öğrenme AI Ses
Var
-
LG Ses Senk.
Var (Bluetooth gerektirir)
KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ
-
Çözüm Türü
Pro:Centric (Smart, V, Direct), Hızlı Menü 3.0
-
Veri İletimi ( IP ve RF)
Var
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML) ※ Servis Karuseli (TLL/XML)
GEM/HTML5
-
IP Dönüş yolu
Var
-
Multicast/Unicast ready
Var
-
webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)
Var
-
Pro:Centric Uygulaması (versiyon)
PCA 3.8
-
Pro:Centric Sunucu
PCS400R
-
DRM
Pro:Idiom (Yazılım Tipi), Pro:Idiom (Mobil, Lite)
ÖZELLIKLER
-
Konaklama
Otel Modu, Kilit modu (Sınırlı), Hoş Geldiniz Videosu/Ekranı, Görsel Ekleme, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili/Harici Değişken/Sabit), Anında Açılır, Harici Güç Çıkışı, V-Lan Etiketi, RJP (Uzaktan Jak Paketi) Uyumluluğu, LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC), Harici Saat Uyumluluğu (LEC-005), Otomatik Kapatma/Zaman Ayarlı Kapatma, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Ayarı, BEACON, RTC (Gerçek Zamanlı Saat), NTP senkronize zamanlayıcı
JACK ARABIRIMI
-
Tarafı Ayarla
HDMI Girişi 2.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası
-
Arka Ayarla
HDMI Girişi (HDCP) 2.0 (2), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RS-232C (Kontrol ve Servis), Saat Arayüzü (RJ12), RJ45 (Kullanım Amacı: 2 (Ethernet, Yedek)), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon Fişi): 2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω) - Ses Kontrolü 1)
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM/KG)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)
1.451 x 910 x 323,7/25,8
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.451 x 840 x 64/24,1
-
G x Y x D / Ağırlık (Nakliye)
1.600 x 1.035 x 207/33,3
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240, 50/60
-
Tipik
TBD
-
Bekleme
0,5 ↓
GENEL
-
Bölge
Orta Doğu ve Afrika
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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