65" UHD Ticari TV

İnteraktif ve akıllı bir çözüm olan Pro:Centric SMART ile konuklarınıza üstün bir deneyim sunun. UT761H serisi; SDK Araçları, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar ve içerik yönetimi yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi içeriğinizi özelleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanır.