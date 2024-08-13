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65" UHD Ticari TV

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

65" UHD Ticari TV

65UT761H0ZB

65" UHD Ticari TV

(2)

UHD İçerik Teslimi ile Premium Akıllı Çözüm

İnteraktif ve akıllı bir çözüm olan Pro:Centric SMART ile konuklarınıza üstün bir deneyim sunun. UT761H serisi; SDK Araçları, Önceden Yüklenmiş Uygulamalar ve içerik yönetimi yazılımı Pro:Centric Direct ile kendi içeriğinizi özelleştirmenize ve oluşturmanıza olanak tanır.
Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konukları için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek için optimize edilmiştir. Yüksek resim kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı işlevleriyle birlikte oda içi eğlenceyi ve ileri teknoloji sayesinde kullanışlılığı rahatlığı arttırır.

* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir

Pro:Centric Sunucu Uygulaması1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Artık mülkünüz için özelleştirilebilen şablonlarımız ve sayfalarımızla otelinizi farklı kılabilirsiniz. Pro:Centric® işiniz için kolayca özelleştirilebilen bir çözüm sunar.
Pro:Centric Direct Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro:Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen ve 1 tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çeşitli çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Bu çözüm, kullanıcıların, kullanıcı arayüzünü kolaylıkla tasarlayabilmelerini ve TV'yi verimli bir şekilde yönetirken özelleştirilmiş hizmet sunabilmeyi sağlar.
* Asıl kullanıcı arayüzü biraz farklılık gösterebilir

Çok Dilli 1

Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Dilli

İbranice, Arapça ve Farsça da dahil olmak üzere 39 dili destekleyerek konuklarınızın daha fazla rahat etmesini sağlar.
Temel ve Kolay Şablonlar1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Temel ve Kolay Şablonlar

Pro:Centric Application (PCA) bir Temel ve Kolay Şablon sağlar. Müşterilerin tercihlerine göre seçebilecekleri toplam üç şablon sunar.
Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Özelleştirilebilir Şablon ve Sayfa

Tercihinize göre alternatif bir görünüm ve doku şablonu seçin ve 40 sayfalık reklam panolarıyla web tabanlı aracı kullanarak birçok bölümü kendi başınıza düzenleyin. (Maks. 15 sayfa/ bölüm)
Çok Kanalı Kuyruğa Alma1
Pro:Centric V Otel Yönetim Çözümü

Çok Kanalı Kuyruğa Alma

En fazla 8 otel kanalı (22 alt kanal) kullanımıyla çeşitli bilgiler ve ek hizmetler sunabilir.
LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV1
Katma Değerli Özellikler

LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV

Karşınızda webOS 4.5 içeren LG Smart TV. En yeni LG Smart TV özelliklerini inceleyerek yenilikçi teknoloji, çarpıcı netlik ve gerçek renkler sunan televizyonları keşfedin.
Hızlı Menü1
Katma Değerli Özellikler

Hızlı Menü

LG'nin kolay menü ana sayfa çözümüyle tanışın. Şimdi LG, sunduğu yeni Hızlı menü ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor. Çözüme yeni özellikler de dahil edildi: Otel Tanıtım Videosu Oluşturma Aracı eklendi ve aynı ağ içerisinde kolay bilgi dağılımına olanak sağlayan Quick Manager kullanıma hazır hale geldi.
Ses Tanıma1
Katma Değerli Özellikler

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolay kontrol etmelerini sağlayan ses tanıma özellikli LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor. WebOS ve Pro:Centric Direct'i temel alan çözümlerimiz, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin rekabetçiliğini önemli ölçüde artırıyor.
SoftAP 1
Konaklama Özellikleri

SoftAP    

Yazılımla etkinleştirilen Access Point (SoftAP), yazılım kullanarak kablosuz bağlantı noktası oluşturan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Mevcut sürüm, ağ yöneticilerinin bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayan Köprü Modu'nu destekler.

*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.

EzManger1
Konaklama Özellikleri

EzManger

EzManager, Pro:Centric TV ayarlarının ek bir yapılandırma çabası gerekmeden otomatik olarak ayarlanmasına yardımcı olan kullanışlı kurulum işlevi sunar. Manüel kurulum 3~5 dakika sürerken otomatik kurulum 1~3 dakika sürer.
TV Link Etkileşimi1
Konaklama Özellikleri

TV Link Etkileşimi

RS-232 üzerinden LG Protokolü, TV ve SI arayüz kutusu arasındaki iletişimi sağlar ve nihayetinde Oteldeki konuklara akıllı hizmet ve daha fazla içerik sunar.

*SI çözümü için iki protokol sunuyoruz (HTNG-CEC ve TVLink)

Anında açılma1
Konaklama Özellikleri

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.
Harici Hoparlör Çıkışı1
Konaklama Özellikleri

Harici Hoparlör Çıkışı

Ekstra hoparlör ile eğlence deneyimini artırın. Konuklar, tuvaletler de dahil olmak ticari alanlardaki her yerden TV sesini dinleyebilir ve kontrol edebilir.
Multi IR 1
Konaklama Özellikleri

Multi IR

Çoklu IR işlevi, birden fazla cihaz kullanıldığı durumlarda televizyonlar arasındaki uzaktan kontrol sinyali parazitini ortadan kaldırır.

* Yalnızca LG TV modellerinde bulunur

Harici Saat1
Konaklama Özellikleri

Harici Saat

Konuklarınıza yönelik televizyonunuza kolaylıkla harici bir saat monte edebilirsiniz. Konuklar saati öğrenmek için kolaylıkla televizyona bakabilir. Tek ihtiyacınız bir RGB arayüz bağlantısıdır.
Pro:Idiom1
Konaklama Özellikleri

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile içeriğin yasalara aykırı bir şekilde kopyalanmasını önleyin.
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • İnç

    65"

  • Çözünürlük

    3.840 x 2.160 (UHD)

  • Arka Işık Ünitesi Türü

    Kenar

  • Parlaklık (cd/m²)

    400

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    Var (DVB - T2/C)

VIDEO

  • HDR (Dolby Vision/10 Pro/HLG)

    - / Var / Var

AUDIO

  • Audio Çıkışı

    10W + 10W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Dolby Atmos

    Var

  • Derin Öğrenme AI Ses

    Var

  • LG Ses Senk.

    Var (Bluetooth gerektirir)

KONAKLAMA ÇÖZÜMÜ

  • Çözüm Türü

    Pro:Centric (Smart, V, Direct), Hızlı Menü 3.0

  • Veri İletimi ( IP ve RF)

    Var

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML) ※ Servis Karuseli (TLL/XML)

    GEM/HTML5

  • IP Dönüş yolu

    Var

  • Multicast/Unicast ready

    Var

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    Var

  • Pro:Centric Uygulaması (versiyon)

    PCA 3.8

  • Pro:Centric Sunucu

    PCS400R

  • DRM

    Pro:Idiom (Yazılım Tipi), Pro:Idiom (Mobil, Lite)

ÖZELLIKLER

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit modu (Sınırlı), Hoş Geldiniz Videosu/Ekranı, Görsel Ekleme, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili/Harici Değişken/Sabit), Anında Açılır, Harici Güç Çıkışı, V-Lan Etiketi, RJP (Uzaktan Jak Paketi) Uyumluluğu, LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC), Harici Saat Uyumluluğu (LEC-005), Otomatik Kapatma/Zaman Ayarlı Kapatma, Akıllı Enerji Tasarrufu, Hareketli Göz Ayarı, BEACON, RTC (Gerçek Zamanlı Saat), NTP senkronize zamanlayıcı

JACK ARABIRIMI

  • Tarafı Ayarla

    HDMI Girişi 2.0, USB 2.0 (2), CI Yuvası

  • Arka Ayarla

    HDMI Girişi (HDCP) 2.0 (2), Dijital Ses Çıkışı (Optik), RS-232C (Kontrol ve Servis), Saat Arayüzü (RJ12), RJ45 (Kullanım Amacı: 2 (Ethernet, Yedek)), Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon Fişi): 2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω) - Ses Kontrolü 1)

ÖLÇÜLER(BIRIM: MM/KG)

  • Vesa

    300 x 300

  • G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)

    1.451 x 910 x 323,7/25,8

  • G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)

    1.451 x 840 x 64/24,1

  • G x Y x D / Ağırlık (Nakliye)

    1.600 x 1.035 x 207/33,3

GÜÇ(BIRIM: WATT)

  • Gerilim, Hz

    100 ~ 240, 50/60

  • Tipik

    TBD

  • Bekleme

    0,5 ↓

GENEL

  • Bölge

    Orta Doğu ve Afrika

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.