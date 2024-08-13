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LG CreateBoard ile Yeni Bir Sınıf Ortamı
Sınıfta ders işlenirken sınıf duvarındaki LG CreateBoard'da görüntülenen ders materyali ekranı öğrencilerin tabletlerinde paylaşılır.
* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.
Çeşitli Öğretim Şablonları
Öğrenciler, LG CreateBoard menüsündeki çeşitli cetvel modellerini kullanarak problem çözer.
Çoklu Dokunma
Sınıfta, birkaç öğrenci aynı anda LG CreateBoard ekranında yazı yazar.
* Android ortamında en fazla 32 nokta tanınır ve Windows ortamında en fazla 40 nokta algılanır.
* Yazma uygulamasında en fazla 10 nokta tanınabilir.
Kolay Kaydetme / İçe ve Dışa Aktarma
Dersi yürütmek için kullanılan materyaller, dersten sonra LG CreateBoard'un içe ve dışa aktarma işlevi aracılığıyla paylaşılabilir.
Kablosuz Ekran Paylaşımı
LG CreateBoard, uygulama ve web sitesi aracılığıyla ekranları birden fazla cihazla gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşabilir.
* LG CreateBoard, PC (web sitesi aracılığıyla) ve aynı ağ içindeki mobil cihazlar için uygulamasız paylaşımı da destekler.
* Daha kararlı bir bağlantı için özel bir uygulama (LG CreateBoard Share) yüklemenizi öneririz.
LG ConnectedCare DMS
bir_bt_yöneticisi,_lg_connectedcare_dms_aracılığıyla_lg_createboard'un_durumunu_yönetir_/ kontrol eder.
* LG ConnectedCare DMS ayrıca satın alınmalıdır.
* LG ConnectedCare DMS hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterir, bu yüzden daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişime geçin.
* LG ConnectedCare DMS, şu andan itibaren TR3DJ/TR3PJ/TR3DK serisini bir bulut ortamı altında destekler (daha fazlası da yakında hizmete girecek).
Uzaktan Kumanda / Programlama
Güç açma / kapatma, zamanlama, parlaklık ve ekran kilidi işlevleri gibi sık kullanılan kontroller uzaktan kumanda ile uygulanabilir.
Yayın / Uyarı Mesajları
Mesajlar ve bir dizi başka içerik, ana sistemden LG ConnectedCare DMS'ye bağlı bireysel sınıf cihazlarına gönderilebilir. Yangın veya doğal afet gibi acil durumlarda, uyarı mesajları sistem genelinde manuel olarak dağıtılabilir, bu da öğretmenlerin ve öğrencilerin derhal güvenlik önlemi almasına yardımcı olur.
Ekran Sıcaklığı, Hata, Uyarı, CPU Kullanımı CPU Kullanımı, Sıcaklık, Kullanılabilir Depolama, Sinyal yok kapatma, Normal Çalışma
Eşik Ayarları
Kullanıcılar, ekran sıcaklığı, bellek kullanımı veya sinyal dahil olmak üzere sekiz kategoride eşik belirleyebilir ve eşik ayarlarına göre uyarı veya hata bildirimleri alabilir.
İzleme ve Arıza Teşhisi
Bir mühendis, durumu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve sorunları uzaktan teşhis edebilir. Ayrıca, sorunların mevcut durumun kategorilere ayrılması kolay görüntülemeye ve hızlı yanıtlara olanak tanır.
Sorun Yönetimi
Uzaktan sorun yönetimi, LG ConnectedCare DMS çözümü ile gerçekleştirilebilir. Bu, sınıfın istikrarlı çalışmasını kolaylaştırarak yönetimi daha güvenli ve daha verimli hale getirir.
Bluetooth Bağlantısı
LG CreateBoard, klavye, fare ve hoparlör gibi cihazlara Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak bağlanabilir.
C-tipi Bağlantı
LG CreateBoard, verileri USB-C bağlantısı yoluyla kolayca iletir ve 65 W'a kadar şarj edebilir.
* USB Type-C kabloları ayrıca satılır.
Güvenli İşlev
Ekran Kilidi
Öğretmenler, Ekran Kilidi işlevini kullanarak ekranı kilitleyebilir ve bir şifre girerek ekranı açabilir. Kullanıcılar, cihazı kimliği belirsiz kullanıcılardan korumak için Ayarlar menüsünden Ekran Kilidi'ni ayarlayabilir.
USB Kilit Modu
USB Kilit Modu, güvenliğin önemli olduğu alanlarda kullanılmak için gerekli olan verilerin yetkisiz cihazlara kopyalanmasını önlemeye yardımcı olan bir güvenlik önlemidir.
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
75
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Arka Işık Tipi
Doğrudan
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
390nit (Typ., without Glass)
-
Kontrast Oranı
1,200:1
-
Dinamik CR
5,000:1
-
Renk Gamı
NTSC 72%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
16,7 milyon renk
-
Tepki Süresi
8ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 25%
-
Kullanım ömrü
50.000 sa (L30)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
16/7
-
Dikey / Yatay
YOK / VAR
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (3 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2
-
DP Girişi
YOK
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
VAR
-
Ses Girişi
VAR
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
YOK
-
USB Girişi
USB3.0 Type A (4 adet), USB2.0 Type A (1 adet), USB Tip C (1 adet)
-
HDMI Çıkışı
VAR
-
DP Çıkışı
YOK
-
Ses Çıkışı
VAR
-
Dokunmatik USB
USB2.0 Type B (2 adet)
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
YOK
-
RJ45(LAN) Çıkışı
VAR
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 15/15/15/44mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
47.3Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
60.6Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1709 × 1020 × 88mm
-
Kulp
YOK
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
800 x 400 mm
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1863 × 1140 × 225mm
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
32 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
VAR
-
Sıcaklık Sensörü
YOK
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
VAR
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
YOK
ÖZELLİK - YAZILIM
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
VAR
-
PIP
VAR
-
PBP
VAR (2PBP)
-
Ekran Paylaşımı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
YOK
-
Crestron Connected
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
VAR
-
PM modu
YOK
-
Wake-on-LAN
VAR
-
Ağ Bağlantısına Hazır
YOK
-
HDMI-CEC
YOK
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 90 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
225W
-
Maks.
430W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
VAR (15G x 2)
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
VAR (Yuva)
-
Yerleşik OPS Gücü
VAR
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
Connected Care
VAR
DİL
-
OSD
English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai
AKSESUAR
-
Temel
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
Opsiyonel
Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
VAR
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
-
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Ø2 mm ↑
-
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
5ms ↓
-
Doğruluk (Tip.)
±1mm
-
Arayüz
USB2.0
-
Koruma Camı Kalınlığı
3mm (Anti-Glare)
-
Koruma Camı İletimi
0.88
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)
-
Çoklu Dokunmatik Noktası
Maks. 40 Puan (Windows), Maks. 32 Puan (Android)
ÖZELLİK - CREATE BOARD
-
İşlemci
Quad core A55
-
GPU
Mail G52 Multicore 2
-
Bellek (RAM)
4 GB
-
Depolama
32 GB
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)
-
LAN
Gigabit LAN
-
Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
İşletim Sistemi ver. (Android)
Android 11
-
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