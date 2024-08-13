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LG CreateBoard

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

LG CreateBoard

75TR3DK-B

LG CreateBoard

(4)
Dolgu resimli önden görünüm

LG CreateBoard ile Yeni Bir Sınıf Ortamı

Sınıfta ders işlenirken sınıf duvarındaki LG CreateBoard'da görüntülenen ders materyali ekranı öğrencilerin tabletlerinde paylaşılır.

* Bu sayfadaki tüm resimler sadece temsilidir.

Çeşitli Öğretim Şablonları

LG CreateBoard, cetvel, tablo ve yapışkan notlar gibi çeşitli eğitim şablonları ve öğretim araçları sunarak öğrencilerin aktif katılımını sağlar ve takibi kolay dersler sağlar. Görüntüleri ve videoları düzenlemek LG CreateBoard ile daha kolay. Oluşturulan kaynaklar QR kodları aracılığıyla başkalarıyla kolayca paylaşılır.

Öğrenciler, LG CreateBoard menüsündeki çeşitli cetvel modellerini kullanarak problem çözer.

Çoklu Dokunma

LG CreateBoard, aynı anda 40 noktaya kadar algılayarak çoklu dokunma işlevi sunar. Bu, öğrencilerin sisteme kolayca alışmalarına ve derslere katılmalarına yardımcı olan gerçekçi bir tahta deneyimi yaratır. Bu, öğrencilerden maksimum konsantrasyon ve organik katılım elde edilmesini sağlar.

Sınıfta, birkaç öğrenci aynı anda LG CreateBoard ekranında yazı yazar.

* Android ortamında en fazla 32 nokta tanınır ve Windows ortamında en fazla 40 nokta algılanır.
* Yazma uygulamasında en fazla 10 nokta tanınabilir.

Kolay Kaydetme / İçe ve Dışa Aktarma

LG CreateBoard, basit içe ve dışa aktarma işlevi içerir. Kaynaklar doğrudan Google Drive veya OneDrive'a kaydedilebilir ve içe aktarılabilir. Dosyalar bir USB sürücüsünden içe aktarılabilir (Kullanıcılar, USB depolama biriminde kayıtlı kaynaklara göz atabilir).

Dersi yürütmek için kullanılan materyaller, dersten sonra LG CreateBoard'un içe ve dışa aktarma işlevi aracılığıyla paylaşılabilir.

Kablosuz Ekran Paylaşımı

LG CreateBoard Share uygulaması, cihaza LG CreateBoard Share uygulaması yüklendiğinde, kullanıcıların 9 adede kadar paylaşılan ekranı veya ekranda bir dosyayı gerçek zamanlı olarak göstermelerini sağlar. Ayrıca ana bilgisayardan gelen dosyalar, LG CreateBoard Share uygulamasına bağlı herhangi bir cihaza kolayca gönderilebilir ve ana bilgisayar tarafından çeşitli hızlı kontroller mevcuttur.

LG CreateBoard, uygulama ve web sitesi aracılığıyla ekranları birden fazla cihazla gerçek zamanlı olarak kolayca paylaşabilir.

* LG CreateBoard, PC (web sitesi aracılığıyla) ve aynı ağ içindeki mobil cihazlar için uygulamasız paylaşımı da destekler.
* Daha kararlı bir bağlantı için özel bir uygulama (LG CreateBoard Share) yüklemenizi öneririz.

LG ConnectedCare DMS

LG ConnectedCare DMS, eğitim ortamlarında kurulu LG CreateBoard'un durumunu uzaktan izlemek, kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan bir bulut çözümüdür. Bu özellik, BT yöneticilerinin siteleri fiziksel olarak ziyaret etmeden işletim cihazlarında önemli kaynakları çalıştırmasını ve yönetmesini sağlar.

bir_bt_yöneticisi,_lg_connectedcare_dms_aracılığıyla_lg_createboard'un_durumunu_yönetir_/ kontrol eder.

* LG ConnectedCare DMS ayrıca satın alınmalıdır.
* LG ConnectedCare DMS hizmetinin kullanılabilirliği bölgeye göre farklılık gösterir, bu yüzden daha fazla bilgi için lütfen bölgenizdeki LG satış temsilcisiyle iletişime geçin.
* LG ConnectedCare DMS, şu andan itibaren TR3DJ/TR3PJ/TR3DK serisini bir bulut ortamı altında destekler (daha fazlası da yakında hizmete girecek).

Uzaktan Kumanda / Programlama

Güç açma / kapatma, zamanlama, parlaklık ve ekran kilidi işlevleri gibi sık kullanılan kontroller uzaktan kumanda ile uygulanabilir.

Yayın / Uyarı Mesajları

Mesajlar ve bir dizi başka içerik, ana sistemden LG ConnectedCare DMS'ye bağlı bireysel sınıf cihazlarına gönderilebilir. Yangın veya doğal afet gibi acil durumlarda, uyarı mesajları sistem genelinde manuel olarak dağıtılabilir, bu da öğretmenlerin ve öğrencilerin derhal güvenlik önlemi almasına yardımcı olur.

Ekran Sıcaklığı, Hata, Uyarı, CPU Kullanımı CPU Kullanımı, Sıcaklık, Kullanılabilir Depolama, Sinyal yok kapatma, Normal Çalışma

Eşik Ayarları

Kullanıcılar, ekran sıcaklığı, bellek kullanımı veya sinyal dahil olmak üzere sekiz kategoride eşik belirleyebilir ve eşik ayarlarına göre uyarı veya hata bildirimleri alabilir.

İzleme ve Arıza Teşhisi

Bir mühendis, durumu gerçek zamanlı olarak kontrol edebilir ve sorunları uzaktan teşhis edebilir. Ayrıca, sorunların mevcut durumun kategorilere ayrılması kolay görüntülemeye ve hızlı yanıtlara olanak tanır.

Sorun Yönetimi

Uzaktan sorun yönetimi, LG ConnectedCare DMS çözümü ile gerçekleştirilebilir. Bu, sınıfın istikrarlı çalışmasını kolaylaştırarak yönetimi daha güvenli ve daha verimli hale getirir.

Bluetooth Bağlantısı

LG CreateBoard, hoparlör, fare, klavye vb. gibi çeşitli cihazlar arasında kablosuz Bluetooth bağlantılarını destekler. Bu, çevrimiçi ve çevrimdışı derslerin de sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi adına hibrit bir ortam oluşturmak için idealdir.

LG CreateBoard, klavye, fare ve hoparlör gibi cihazlara Bluetooth aracılığıyla kablosuz olarak bağlanabilir.

C-tipi Bağlantı

USB-C bağlantısı, tek bir kablo üzerinden aynı anda veri göndermeyi ve şarj etmeyi sağlayan bağlantıları basitleştirir.

LG CreateBoard, verileri USB-C bağlantısı yoluyla kolayca iletir ve 65 W'a kadar şarj edebilir.

* USB Type-C kabloları ayrıca satılır.

QR kodu ile kolayca giriş yapılabilir, sınıf hazırlık süresinden tasarruf edilir ve sadece çıkış yaparak kişisel bilgi güvenliği artırılır.

Kolay Bulut Erişimi İçin
QR Girişi

Ana ekrandaki QR kodu, kişisel cihaz doğrulamasını etkinleştirerek derse hazırlık süresini kısaltır. Kullanıcılar, herhangi bir ek oturum açma işlemi olmaksızın tek bir QR doğrulaması ile Google Drive ve OneDrive dahil olmak üzere LG CreateBoard'daki çeşitli uygulamalara kaydolabilir. Bir ders bittiğinde, kullanıcılar bağlantıyı kesmek için Oturumu Kapat düğmesine tıklayabilir, böylece kişisel bilgi sızıntısı riski azalır.
LG CreateBoard'un titreşimsiz özelliği sayesinde ekrana uzun süre baksanız bile cihazı daha rahat kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Göz Ayarı

LG CreateBoard, titreşimsiz bir işlev sunar. Monitörün arka aydınlatmasının azaltılmış titremesi ile kullanıcılar, cihazı uzun süre kullanırken bile daha rahat edebilirler.
LG CreateBoard'un ön tarafında USB ve HDMI gibi bağlantı noktaları bulunur.

Ön Bağlantı Tasarımı

LG CreateBoard, hem öğretmenler hem de öğrenciler için ideal olan ön ekran bağlantı noktalarına ve hoparlörlere sahiptir. Bu da içeriğin daha gerçekçi sesle daha kolay sunulmasını sağlar.
Yerleşik OPS yuvası, kullanıcılara harici masaüstü kullanmadan daha fazla işlevsellik sağlayarak bir OPS'nin kurulmasını kolaylaştırır.

Yerleşik OPS Yuvası

OPS yuvalarını destekleyen LG CreateBoard, harici bir masaüstüne bağlanma zahmetine girmeden OPS masaüstünü LG CreateBoard'un arkasına kolayca ve rahat bir şekilde monte etmenize izin vererek size daha kapsamlı işlevler sunar.

* OPS : Açık Takılabilir Spesifikasyonu
Akıllı İzleme işlevi, verileri yan yana görüntüleyen çoklu pencere modunun yanı sıra görüntülenen verilerin üzerindeki diğer verileri geçersiz kılabilen resim içinde resim modunu içerir.

Akıllı İzleme

LG CreateBoard'un Akıllı İzleme özelliği öğretimin verimli olmasını sağlar. Alt-tab'ı tekrarlamak zorunda kalmadan aynı ekranda aynı anda iki veya daha fazla materyal görüntülenebilir, bu da öğretimi daha rahat ve verimli hale getirir. İki malzeme yan yana görüntülenebilir (çoklu pencere modu) veya bir malzeme diğerinin üzerine bindirilebilir (resim içinde resim modu).

* Çoklu pencere modu bazı uygulamalarda çalışmayabilir.
* PIP modu, harici kaynak ekranı için kullanılabilir.
Belirli bir süre giriş yapılmadığı takdirde bekleme moduna geçer ve zaman ayarlanarak otomatik olarak açılıp kapatılabilir, bu sayede enerji tasarrufu sağlanır.

Güç Tasarrufu

Bir cihaz, kullanıcı tarafından ayarlanan belirli bir süre boyunca harici bir giriş sinyali almazsa, cihaz bekleme moduna geçer. Cihazlar ayrıca kullanıcı tarafından belirlenen belirli saat veya günde otomatik olarak açılıp kapatılabilmekte ve bu da enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır.

Güvenli İşlev

Ekran Kilidi

Öğretmenler, Ekran Kilidi işlevini kullanarak ekranı kilitleyebilir ve bir şifre girerek ekranı açabilir. Kullanıcılar, cihazı kimliği belirsiz kullanıcılardan korumak için Ayarlar menüsünden Ekran Kilidi'ni ayarlayabilir.

Güvenli Mod

LG CreateBoard, yetkisiz içeriğin çeşitli cihazlarda gösterilmesini önlemek için LG CreateBoard Share işlevini devre dışı bırakan Güvenli Modu destekler.

USB Kilit Modu

USB Kilit Modu, güvenliğin önemli olduğu alanlarda kullanılmak için gerekli olan verilerin yetkisiz cihazlara kopyalanmasını önlemeye yardımcı olan bir güvenlik önlemidir.

Dosyaları Otomatik Kaldırma

Kullanıcılar, LG CreateBoard'u dosyaları düzenli olarak silecek şekilde ayarlayarak gelişmiş güvenlik sağlayabilir.

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu (İnç)

    75

  • Panel Teknolojisi

    IPS

  • Arka Işık Tipi

    Doğrudan

  • En Boy Oranı

    16:9

  • Doğal Çözünürlük

    3840 x 2160 (UHD)

  • Yenileme Hızı

    60 Hz

  • Parlaklık

    390nit (Typ., without Glass)

  • Kontrast Oranı

    1,200:1

  • Dinamik CR

    5,000:1

  • Renk Gamı

    NTSC 72%

  • İzleme Açısı (Y × D)

    178º x 178º

  • Renk Derinliği (Renk Sayısı)

    16,7 milyon renk

  • Tepki Süresi

    8ms (G to G)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    Haze 25%

  • Kullanım ömrü

    50.000 sa (L30)

  • Çalışma Süresi (Saat/Gün)

    16/7

  • Dikey / Yatay

    YOK / VAR

BAĞLANTI

  • HDMI Girişi

    VAR (3 adet)

  • HDMI Girişi (HDCP Ver.)

    2.2

  • DP Girişi

    YOK

  • DVI-D Girişi

    YOK

  • RGB Girişi

    VAR

  • Ses Girişi

    VAR

  • RS232C Girişi

    VAR

  • RJ45(LAN) Girişi

    VAR (1 adet)

  • IR Girişi

    YOK

  • USB Girişi

    USB3.0 Type A (4 adet), USB2.0 Type A (1 adet), USB Tip C (1 adet)

  • HDMI Çıkışı

    VAR

  • DP Çıkışı

    YOK

  • Ses Çıkışı

    VAR

  • Dokunmatik USB

    USB2.0 Type B (2 adet)

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    YOK

  • RS232C Çıkışı

    YOK

  • RJ45(LAN) Çıkışı

    VAR

MEKANİK ÖZELLİKLER

  • Çerçeve Rengi

    Black

  • Çerçeve Genişliği

    T/R/L/B : 15/15/15/44mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    47.3Kg

  • Ambalajlı Ağırlık

    60.6Kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1709 × 1020 × 88mm

  • Kulp

    YOK

  • VESA Standart Montaj Arayüzü

    800 x 400 mm

  • Kutu Boyutları (G x Y x D)

    1863 × 1140 × 225mm

ÖZELLİK - DONANIM

  • Dahili Bellek (eMMC)

    32 GB

  • Wi-Fi / BT (Yerleşik)

    VAR

  • Sıcaklık Sensörü

    YOK

  • Otomatik Parlaklık Sensörü

    VAR

  • Güç Göstergesi

    VAR

  • Yerel Anahtar Çalıştırma

    YOK

ÖZELLİK - YAZILIM

  • Önyükleme Logosu Görüntüsü

    VAR

  • PIP

    VAR

  • PBP

    VAR (2PBP)

  • Ekran Paylaşımı

    VAR

  • Ayar Verisi Klonlama

    YOK

  • Crestron Connected

    YOK

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    VAR

  • PM modu

    YOK

  • Wake-on-LAN

    VAR

  • Ağ Bağlantısına Hazır

    YOK

  • HDMI-CEC

    YOK

ORTAM KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C to 40 °C

  • Çalışma Nemi

    10 % to 90 %

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Tipi

    Entegre Güç

GÜÇ TÜKETİMİ

  • Tip.

    225W

  • Maks.

    430W

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    768 BTU/Hr(Typ.), 1467 BTU/Hr(Max.)

  • DPM

    0.5W

  • Kapatma

    0.5W

SES

  • Hoparlör (Dahili)

    VAR (15G x 2)

SERTİFİKA

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ERP / Energy Star

    VAR / YOK

OPS UYUMLULUĞU

  • OPS Tipi Uyumluluğu

    VAR (Yuva)

  • Yerleşik OPS Gücü

    VAR

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • Connected Care

    VAR

DİL

  • OSD

    English, Denmark, Finnish, German, Korean, Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Spanish, Swedish, Hungarian, Thai

AKSESUAR

  • Temel

    Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module

  • Opsiyonel

    Wall Mount(WM-L000S), Floor Stand(ST-000F, ST-860F)

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

  • Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)

    VAR

ÖZELLİK - DOKUNMATİK

  • Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu

    Ø2 mm ↑

  • Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)

    5ms ↓

  • Doğruluk (Tip.)

    ±1mm

  • Arayüz

    USB2.0

  • Koruma Camı Kalınlığı

    3mm (Anti-Glare)

  • Koruma Camı İletimi

    0.88

  • İşletim Sistemi Desteği

    Windows 7/8/10/Linux/Mac/Android (Linux/Mac Support one point touch)

  • Çoklu Dokunmatik Noktası

    Maks. 40 Puan (Windows), Maks. 32 Puan (Android)

ÖZELLİK - CREATE BOARD

  • İşlemci

    Quad core A55

  • GPU

    Mail G52 Multicore 2

  • Bellek (RAM)

    4 GB

  • Depolama

    32 GB

  • Wi-Fi

    802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)

  • LAN

    Gigabit LAN

  • Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • İşletim Sistemi ver. (Android)

    Android 11

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.