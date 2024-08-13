LG CreateBoard'un Akıllı İzleme özelliği öğretimin verimli olmasını sağlar. Alt-tab'ı tekrarlamak zorunda kalmadan aynı ekranda aynı anda iki veya daha fazla materyal görüntülenebilir, bu da öğretimi daha rahat ve verimli hale getirir. İki malzeme yan yana görüntülenebilir (çoklu pencere modu) veya bir malzeme diğerinin üzerine bindirilebilir (resim içinde resim modu).



* Çoklu pencere modu bazı uygulamalarda çalışmayabilir.

* PIP modu, harici kaynak ekranı için kullanılabilir.