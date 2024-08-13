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86" UHD IR Tipi Dokunmatik İnteraktif Dijital Kart
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu (İnç)
86
-
Panel Teknolojisi
IPS
-
Arka Işık Tipi
Doğrudan
-
En Boy Oranı
16:9
-
Doğal Çözünürlük
3840 x 2160 (UHD)
-
Yenileme Hızı
60 Hz
-
Parlaklık
390nit (Typ., without Glass)
-
Kontrast Oranı
1,200:1
-
Dinamik CR
YOK
-
Renk Gamı
NTSC 68%
-
İzleme Açısı (Y × D)
178º x 178º
-
Renk Derinliği (Renk Sayısı)
1,07 milyar renk
-
Tepki Süresi
8ms (G to G)
-
Yüzey İşleme (Haze)
Haze 28%
-
Kullanım ömrü
30.000 sa (Min.)
-
Çalışma Süresi (Saat/Gün)
16/7
-
Dikey / Yatay
YOK / VAR
BAĞLANTI
-
HDMI Girişi
VAR (3 adet)
-
HDMI Girişi (HDCP Ver.)
2.2/1.4
-
DP Girişi
YOK
-
DVI-D Girişi
YOK
-
RGB Girişi
VAR
-
Ses Girişi
VAR
-
RS232C Girişi
VAR
-
RJ45(LAN) Girişi
VAR (1 adet)
-
IR Girişi
YOK
-
USB Girişi
USB3.0 Type A (3 adet), USB2.0 Type A (3 adet)
-
HDMI Çıkışı
YOK
-
DP Çıkışı
YOK
-
Ses Çıkışı
VAR
-
Dokunmatik USB
USB2.0 Type B (2 adet)
-
Harici Hoparlör Çıkışı
YOK
-
RS232C Çıkışı
YOK
-
RJ45(LAN) Çıkışı
YOK
MEKANİK ÖZELLİKLER
-
Çerçeve Rengi
Black
-
Çerçeve Genişliği
T/R/L/B : 18.9/18.9/18.9/45.7mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
67.5Kg
-
Ambalajlı Ağırlık
86.6Kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1957 x 1160 x 87mm
-
Kulp
VAR
-
VESA Standart Montaj Arayüzü
800 x 600 mm
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1863 x 1283 x 280mm
ÖZELLİK - DONANIM
-
Dahili Bellek (eMMC)
32 GB
-
Wi-Fi / BT (Yerleşik)
VAR
-
Sıcaklık Sensörü
YOK
-
Otomatik Parlaklık Sensörü
YOK
-
Güç Göstergesi
VAR
-
Yerel Anahtar Çalıştırma
VAR
ÖZELLİK - YAZILIM
-
Önyükleme Logosu Görüntüsü
VAR
-
PIP
YOK
-
PBP
YOK
-
Ekran Paylaşımı
VAR
-
Ayar Verisi Klonlama
YOK
-
Crestron Connected
YOK
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
YOK
-
PM modu
YOK
-
Wake-on-LAN
YOK
-
Ağ Bağlantısına Hazır
YOK
-
HDMI-CEC
VAR
ORTAM KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C to 40 °C
-
Çalışma Nemi
10 % to 80 %
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Tipi
Entegre Güç
GÜÇ TÜKETİMİ
-
Tip.
370W
-
Maks.
500W
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1262 BTU/Hr(Typ.), 1706 BTU/Hr(Max.)
-
DPM
0.5W
-
Kapatma
0.5W
SES
-
Hoparlör (Dahili)
VAR (10G x 2)
SERTİFİKA
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE
-
ERP / Energy Star
VAR / YOK
OPS UYUMLULUĞU
-
OPS Tipi Uyumluluğu
VAR (Yuva)
-
Yerleşik OPS Gücü
VAR
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
Connected Care
YOK
DİL
-
OSD
English, Simplified Chineses, Catalan, Czech, Denmark, Arabic(Egypt), Finnish, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Netherlands(Dutch), Norwegian, Polski, Portugues(Europe), Portugues(Brazil), Romanian, Russian, Spanish, Swedish, Türkçe, Ukrainian, Traditional Chinese, Hungarian
AKSESUAR
-
Temel
Power Cord 3M*1, USB Cable (Type A-Type B) 5M*1, HDMI Cable 3M*1, Writing Pen*2pcs, User Manual, QSG, Carton Box, Remote Controller(include battery 2ea), Wifi module
-
Opsiyonel
YOK
ÖZGÜN ÖZELLİKLER
-
Koruyucu Kaplama (Güç Paneli)
VAR
ÖZELLİK - DOKUNMATİK
-
Dokunma için Kullanılabilir Nesne Boyutu
Ø3 mm ↑
-
Tepki Süresi (Windows 10 PC'de "Paint" uygulaması)
10ms ↓
-
Doğruluk (Tip.)
±2.0mm
-
Arayüz
USB2.0
-
Koruma Camı Kalınlığı
4mm (Anti-Glare)
-
Koruma Camı İletimi
0.87
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 7/8/10/XP/Linux/Mac/Android (Windows XP/Linux/Mac Support one point touch)
-
Çoklu Dokunmatik Noktası
Maks. 20 Nokta
ÖZELLİK - CREATE BOARD
-
İşlemci
Dual core A73+Dual core A53
-
GPU
Dual Core Mail G51
-
Bellek (RAM)
3 GB
-
Depolama
32 GB
-
Wi-Fi
802.11a/b/g/n/ac
-
LAN
Gigabit LAN
-
Bluetooth
Bluetooth 4.0
-
İşletim Sistemi ver. (Android)
Android 8
-
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