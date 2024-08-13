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55" 400 nit Şeffaf OLED

Teknik Özellikler

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55" 400 nit Şeffaf OLED

55EW5F-A

55" 400 nit Şeffaf OLED

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Skärmstorlek

    55"

  • Panel Teknolojisi

    OLED

  • Çerçeve Oranı

    16: 9

  • Doğal Çözünürlük

    Güvenlik

  • Parlaklık (Tipik)

    400/150 cd/m² (Ortalama Resim Seviyesi %25/%100, Panel)

  • Şeffaflık (Tipik)

    %38 (Panel)

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Tepki Süresi

    1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT)

  • Yüzey İşlemi (Pusluluk)

    Sert Kaplama (2H), Ön Polarizörün Yansıma Önleyici Kaplaması (Yansıma Tipik %14)

  • Kullanım Ömrü (Tipik)

    30.000 saat

  • Çalışma Saatleri

    7 gün / 18 Saat *Sadece Hareketli Video

  • Yön

    Yatay ve Dikey mod

BAĞLANTI

  • Giriş

    HDMI, DP, USB (2)

  • Çıkış

    DP, Ses

  • Harici Kontrol

    RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi

MEKANIK ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Rengi

    Gümüş

  • Çerçeve Genişliği

    7,9 / 7,9 / 7,9 / 121,7 mm (Üst/Sol/Sağ/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    (Ünite) 1.225,53 x 810,1 x 6,6 mm
    (Tabela Sistemi) 40 kg / 782,8 x 238,4 x 34,7 mm

  • Ağırlık

    (Kafa) 13.9 kg
    (Tabela Sistemi) 3,4 kg

  • Paket Boyutları (G x Y x D)

    1,329 x 898 x 191 mm

  • Paket Ağırlığı

    22,4 kg

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0°C - 40°C

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    100-240V~, 50/60Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

  • Güç Tüketimi Tipik

    309 W *8 renk çubuğu

  • Güç Tüketimi Maks.

    318 W *8 renk çubuğu

SERTİFİKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    Evet (EU Only) / Hayır

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • OPS Tip Uyumluluğu

    Hayır

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • İçerik Yönetim Yazılımı

    SuperSign CMS

  • Kontrol ve Gözetim Yazılımı

    SuperSign Control / Control+

AKSESUARLAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (Panel ve Tabela Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu), Bantlar, Vidalar,

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.