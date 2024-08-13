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55" 300 nit FHD Standart Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)
300
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), Analog (RGB), Audio, USB
-
Çıkış
Harici Hoparlör Çıkışı
-
Harici Kontrol
RS232C (Giriş/Çıkış), RJ45, IR Alıcı
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
11,9 mm (Üst/Sağ/Sol), 18 mm (Alt)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.238 x 714,9 x 38,6 mm
-
Ağırlık (Kafa)
17,1 kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300 mm
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0°C - 40°C
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik
80 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
55 W
STANDART(SERTIFIKASYON)
-
Güvenlik
UL / cUL / CB / TUV / KC
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KCC
-
ErP / Energy Star
Evet / Evet (Energy Star 7.0)
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU
-
OPS Tip Uyumluluğu
No
-
Harici Media player Takılabilir
Evet (MP500/MP700)
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign W
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign C
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, QSG, RGB Kablosu, Kurallar Kitabı, IR Alıcı
-
Opsiyonel
Hoparlör (SP-5000), Ayak (ST-492T), Media Player (MP500/MP700), Duvar Askı Aparatı (LSW350B), VESA Adaptörü (AM-B330S), Wi-Fi Dongle (AN-WF500), Dokunmatik Yüzey Kaplaması (KT-T550)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
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