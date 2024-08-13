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43" FHD TV Bilgi Ekranı

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

43" FHD TV Bilgi Ekranı

43LV300C

43" FHD TV Bilgi Ekranı

(1)
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Tüm Özellikler

EKRAN

  • Tip

    Direct LED

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

YAYIN SISTEMI

  • Analog

    PAL / SECAM

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

VIDEO

  • Triple XD İşlemci

  • Gerçek Sinema 24p (3:3 aşağı çekme)

  • En-Boy Oranı

    6 mod ( 16:9, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom, Yalnız tarama)

SES

  • Audio Çıkışı

    5W + 5W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 ch

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Sinema, Clear Voice, Spor, Müzik, Oyun)

ÖZELLIKLER

  • Kurulum

    USB Kopyalama

  • Yönetim

    Kendiliğinden Tanılama (USB), Çoklu IR Kodu, IR Çıkışı, HTNG/HDMI-CEC

  • Konaklama

    Otel Modu, Kilit Modu, Karşılama Ekranı/Video, Görüntü Ekle (Sinyal Yok), Tek Kanal Harita, RJP Uyumluluğu, USB Otomatik Oynatma Plus, Zamanlayıcı

ARABIRIM

  • Yan

    CI Yuva

  • Arka

    RF Girişi (2), AV Girişi (Komponentle paylaşım), Komponent Girişi, HDMI Girişi, USB 2.0, RS-232C (Kontrol ve Servis), Kulaklık Çıkışı

KABIN(BIRIM: MM)

  • Vesa

    200 x 200

  • G x Y x D / ağırlık (Ayak ile)

    970 x 624 x 220,4 / 8,4kg

  • G x Y x D / ağırlık (Ambalajlı)

    1.060 x 662 x 142 / 11,5kg

GENEL

  • Bölge

    Avrupa

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.