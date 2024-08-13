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47" 450 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

Teknik Özellikler

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47" 450 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

47LV35A-5B

47" 450 nit FHD Dar Çerçeveli Video Wall

(2)
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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    47" Sınıf (46,96" köşeden köşeye)

  • Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık (Modül, Tipik, cd/m²)

    450

BAĞLANTI - GIRIŞ

  • HDMI

    Evet (1)

  • DP

    Hayır

  • DVI-D

    Evet (1)

  • Analog (RGB)

    Evet (1), Paylaşımlı bileşen/AV

  • Audio

    Hayır

  • Harici Kontrol (RS232C GİRİŞİ)

    Evet (1)

  • Harici Kontrol (RJ45)

    Evet (1)

  • Harici Kontrol (IR alıcı)

    Evet (1)

  • Harici Kontrol (Piksel Sensörü)

    Hayır

  • USB

    Evet (1)

BAĞLANTI - ÇIKIŞ

  • DVI-D

    Evet (1)

  • Audio

    Hayır

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Hayır

  • Harici Kontrol (RS232C ÇIKIŞI)

    Evet (1)

FIZIKSEL ÖZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    3,2 mm (Sol/Üst), 1,7 mm (Sağ/Alt)

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    104,49 cm x 59,0 cm x 8,99 cm

  • Ağırlık (Ünite)

    16,5 kg

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 mm x 400 mm

MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU

  • Harici Media Player Takılabilir

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign-w lite

    Evet

  • SuperSign-c

    Evet

AKSESUAR

  • Standart

    Uzaktan Kumanda, Güç kablosu, DVI Kablosu, Kılavuz, IR Alıcı, RS-232C Kablosu, Kılavuz Braketi, Vida

  • Opsiyonel

    Duvar Askı Aparatı (Yatay: WM-L640V, Dikey: WM-P640V), Çerçeve Kiti (Yatay: FK-47V10 , Dikey: FK-47V20)

GENEL

  • Bölge

    Global

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