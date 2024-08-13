Vitrin Ekranı

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Vitrinin Ötesinde
Olağanüstü Görünürlük
Bir emlak ofisinin komple cam vitrininde "Yüksek Parlaklıklı Vitrin Ekranları" dikey ve yatay olarak dışarıya bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Vitrinlerin yüksek parlaklığı sayesinde iç teşhirdeki reklamlar yoğun güneş ışığında dışarıdan bile çok net bir şekilde görülebilmektedir.
* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca temsilidir
Güneş Işığı Altında
Yüksek Görünürlük
Güneş gözlüğü takan bir kadın, mağaza vitrinine yerleştirilmiş ekrandaki reklamı izler ve vitrindeki reklamlar güçlü güneş ışığı altında bile çok net görünür.
* Maks. 4.000 nit, Tip. 3.200 nit (Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine göre)
** Çeyrek Dalga Plakası
webOS ile Yüksek Performans
A number of tasks that can be done simultaneously are easily arranged through the web OS platform.
* Çip Üzerinde Sistem
İnce Çerçeve Tasarımı
The slim bezel display installed next to a mannequin in a shop window clearly shows the promotional ads to customers.
* Çerçeve Genişliği (T,B / R,L) : 12,0 / 9,9 mm (55XS4J), 9,0 / 6,5 mm (49XS4J)
Geniş Çalışma
Sıcaklığı Aralığı
Ekran, 0℃-40℃ sıcaklık aralığındaki ortamlarda düzgün çalışır.
* Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine dayanmaktadır
Akıllı Parlaklık Kontrolü
Akıllı Parlaklık Kontrolü
*Bu özellik, Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine dayanmaktadır.
Yüksek Enerji Verimliliği
Yüksek Enerji Verimliliği
* Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine göre "Açık Modunda" XS4J'nin tipik güç tüketimi 345W(49XS4J), 375W(55XS4J) dir. Bu rakam gerçek ortama bağlı olarak farklı olabilir.
Kolay İçerik Dağıtımı ve Yazılım Güncellemesi
Kolay İçerik Dağıtımı ve Yazılım Güncellemesi
Web İzleme (Kontrol Yöneticisi)
Web İzleme (Kontrol Yöneticisi)
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
55"
-
Panel Teknolojisi
IPS, M+ (WRGB)
-
Doğal Çözünürlük
1.920 x 1.080 (FHD)
-
Parlaklık
4.000 nit (Tip.), 3.200 nit (Min.)
-
Kontrast Oranı
1.000:1
-
Dinamik CR
500.000: 1
-
Renk Gamı
NTSC %72
-
İzleme Açısı (Y x D)
178 x 178
-
Renk Derinliği
8 bit, 16,7 Milyon Renk
-
Tepki Süresi
9 ms (GtoG)
-
Yüzey İşleme (Haze)
%3
-
Çalışma Süresi (Saat / Gün)
24 / 7
-
Dikey Yatay
Var/Var
-
QWP (Quarter Wave Plate)
Evet
BAĞLANTI(JAK ARAYÜZÜ)
-
Giriş
HDMI (2, HDCP1.4), DP (1,HDCP1.3), RS232C Girişi (4 pinli telefon jakı), RJ45 (LAN), IR Girişi, USB 2.0 Type A (1)
-
Çıkış
DP Çıkışı (Giriş DP/HDMI), Harici Hoparlör Çıkışı (Sol / Sağ, 10 W + 10 W), RS232C Çıkışı
MEKANIK Ã–ZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
12,0/9,9/9,9/12,0 mm
-
Ağırlık (Ana Ünite)
26,0 kg
-
Paket Ağırlığı
31,2 kg
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1235,5 x 709,4 x 85,4 mm
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
600 × 400
TEMEL Ã–ZELLÄ°KLER
-
Donanım
Dahili Bellek 16 GB, Yerleşik Wi-Fi, Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Hızlanma (Gyro) Sensörü, Yerel Tuş İşlemi, FAN
-
Yazılım
webOS (webOS4.1), Yerleşik CMS (Yerel İçerik Programlama, Grup Yöneticisi), USB Tak ve Çalıştır, Yük Devretme, Arka Plan Görüntüsü (Önyükleme Logo Görüntüsü, Sinyal Yok Görüntüsü), Senkronizasyon Modu (RS-232C Senkronizasyonu, Yerel Ağ Senkronizasyonu, Arka Işık Senkronizasyonu), Çoklu Ekran (PIP, PBP(2)), Video Etiketi (4), URL ile Oynatma, Döndürme (Ekran Döndürme, Harici Giriş Döndürme), Boşluksuz Oynatma, Döşeme Modu Ayarı (Maks. 15x15), Veri Klonlama Ayarı, SNMP, ISM Yöntemi, Otomatik ID, Durum Postalama, Kontrol Yöneticisi, Güç (Akıllı Enerji Tasarrufu, PM modu, Wake on LAN, Ağa Hazır), Beacon, HDMI (CEC), SI Sunucu Ayarı, webRTC, Pro:Idiom
ÇEVRE KOŞULLARI
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı, Soğutma Sisteminde Doğrudan Güneş Işığı olmadan) 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığı)
-
Çalışma Nemi
%10 - %80
GÜÇ
-
Güç Kaynağı
AC 100-240 V~, 50/60 Hz
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
375W (Full White) / 147W (IEC 62087)
-
BTU (İngiliz Isı Birimi)
1280 BTU/Sa (Tip.), 1365 BTU/Sa (Maks.)
SERTIFIKASYON
-
Güvenlik
CB / NRTL
-
EMC
FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI
-
ErP
Evet
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
SuperSign CMS
Evet
-
SuperSign Control / Control+
Var / Var
-
Signage 365 Care
Var (LG Connectedcare)
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Adaptör
-
Opsiyonel
WM-L640V (Yatay duvar montajı), WM-P640V (Dikey duvar montajı) ** Stant mevcut değildir
-
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