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Vitrin Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

Vitrin Ekranı

55XS4J-B

Vitrin Ekranı

(1)

Vitrinin Ötesinde
Olağanüstü Görünürlük

Bir emlak ofisinin komple cam vitrininde "Yüksek Parlaklıklı Vitrin Ekranları" dikey ve yatay olarak dışarıya bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Vitrinlerin yüksek parlaklığı sayesinde iç teşhirdeki reklamlar yoğun güneş ışığında dışarıdan bile çok net bir şekilde görülebilmektedir.

* Bu web sayfasındaki tüm resimler yalnızca temsilidir

Güneş Işığı Altında
Yüksek Görünürlük

4.000 nit* yoğun parlaklığa sahip XS4J, içerikleri net bir şekilde sunar ve insanların dikkatini çekerek dış mekan görünürlüğünü artırır. QWP**, polarize güneş gözlüğü takıldığında bile net görüş sağlar.

Güneş gözlüğü takan bir kadın, mağaza vitrinine yerleştirilmiş ekrandaki reklamı izler ve vitrindeki reklamlar güçlü güneş ışığı altında bile çok net görünür.

* Maks. 4.000 nit, Tip. 3.200 nit (Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine göre)
** Çeyrek Dalga Plakası

webOS ile Yüksek Performans

Dört Çekirdekli SoC*, ayrı bir medya oynatıcı olmadan aynı anda birkaç görevi yürütebilir. Ayrıca, webOS 4.1 platformu, kullanımı kolay kullanıcı arayüzü ve basit uygulama geliştirme araçlarıyla kullanıcı rahatlığını artırır.

A number of tasks that can be done simultaneously are easily arranged through the web OS platform.

* Çip Üzerinde Sistem

İnce Çerçeve Tasarımı

XS4J, ince bir çerçeveye sahip zarif tasarımıyla dikkat çeker. Bu ekranlar, oynatılan içeriğin görsel etkisini artırır ve mağazanın genel atmosferini güzelleştirir.

The slim bezel display installed next to a mannequin in a shop window clearly shows the promotional ads to customers.

* Çerçeve Genişliği (T,B / R,L) : 12,0 / 9,9 mm (55XS4J), 9,0 / 6,5 mm (49XS4J)

Geniş Çalışma
Sıcaklığı Aralığı

XS4J, 0-40°C arasındaki çeşitli sıcaklıklarda çalışabilir.

Ekran, 0℃-40℃ sıcaklık aralığındaki ortamlarda düzgün çalışır.

* Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine dayanmaktadır

Akıllı Parlaklık Kontrolü

Ekran parlaklığı ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlanır. Parlaklık, ışıklı ortamda daha iyi görünürlük için artarken etkin güç yönetimi için karanlıkta azalır.

Akıllı Parlaklık Kontrolü

*Bu özellik, Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine dayanmaktadır.

Yüksek Enerji Verimliliği

XS4J enerji açısından verimlidir* ve içeriği 4.000 nit yüksek parlaklıkla gösterirken verimli bir toplam maliyet yönetimi sağlar.

Yüksek Enerji Verimliliği

* Şubat 2021'de gerçekleştirilen LG dahili testine göre "Açık Modunda" XS4J'nin tipik güç tüketimi 345W(49XS4J), 375W(55XS4J) dir. Bu rakam gerçek ortama bağlı olarak farklı olabilir.

Kolay İçerik Dağıtımı ve Yazılım Güncellemesi

XS4J, içeriği kablosuz olarak dağıtmayı ve Ürün yazılımını güncellemeyi kolaylaştıran yerleşik Wi-Fi özelliğine sahiptir.

Kolay İçerik Dağıtımı ve Yazılım Güncellemesi

Web İzleme (Kontrol Yöneticisi)

Bu, kullanıcı için kontrol kolaylığı sağlayan web tabanlı bir izleme çözümüdür. Kullanıcıların bir ağa bağlı oldukları sürece cep telefonlarından ve bilgisayarlarından hem güncel hem de geçmiş verilere erişim sağlarken her yerde, her zaman tam erişime sahip olmalarını sağlar. Kullanıcıların üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.

Web İzleme (Kontrol Yöneticisi)

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Tüm Özellikler

PANEL

  • Ekran Boyutu

    55"

  • Panel Teknolojisi

    IPS, M+ (WRGB)

  • Doğal Çözünürlük

    1.920 x 1.080 (FHD)

  • Parlaklık

    4.000 nit (Tip.), 3.200 nit (Min.)

  • Kontrast Oranı

    1.000:1

  • Dinamik CR

    500.000: 1

  • Renk Gamı

    NTSC %72

  • İzleme Açısı (Y x D)

    178 x 178

  • Renk Derinliği

    8 bit, 16,7 Milyon Renk

  • Tepki Süresi

    9 ms (GtoG)

  • Yüzey İşleme (Haze)

    %3

  • Çalışma Süresi (Saat / Gün)

    24 / 7

  • Dikey Yatay

    Var/Var

  • QWP (Quarter Wave Plate)

    Evet

BAĞLANTI(JAK ARAYÜZÜ)

  • Giriş

    HDMI (2, HDCP1.4), DP (1,HDCP1.3), RS232C Girişi (4 pinli telefon jakı), RJ45 (LAN), IR Girişi, USB 2.0 Type A (1)

  • Çıkış

    DP Çıkışı (Giriş DP/HDMI), Harici Hoparlör Çıkışı (Sol / Sağ, 10 W + 10 W), RS232C Çıkışı

MEKANIK Ã–ZELLIKLER

  • Çerçeve Genişliği

    12,0/9,9/9,9/12,0 mm

  • Ağırlık (Ana Ünite)

    26,0 kg

  • Paket Ağırlığı

    31,2 kg

  • Monitör Boyutları (G x Y x D)

    1235,5 x 709,4 x 85,4 mm

  • VESA™ Standart Montaj Aparatı

    600 × 400

TEMEL Ã–ZELLÄ°KLER

  • Donanım

    Dahili Bellek 16 GB, Yerleşik Wi-Fi, Sıcaklık Sensörü, Otomatik Parlaklık Sensörü, Hızlanma (Gyro) Sensörü, Yerel Tuş İşlemi, FAN

  • Yazılım

    webOS (webOS4.1), Yerleşik CMS (Yerel İçerik Programlama, Grup Yöneticisi), USB Tak ve Çalıştır, Yük Devretme, Arka Plan Görüntüsü (Önyükleme Logo Görüntüsü, Sinyal Yok Görüntüsü), Senkronizasyon Modu (RS-232C Senkronizasyonu, Yerel Ağ Senkronizasyonu, Arka Işık Senkronizasyonu), Çoklu Ekran (PIP, PBP(2)), Video Etiketi (4), URL ile Oynatma, Döndürme (Ekran Döndürme, Harici Giriş Döndürme), Boşluksuz Oynatma, Döşeme Modu Ayarı (Maks. 15x15), Veri Klonlama Ayarı, SNMP, ISM Yöntemi, Otomatik ID, Durum Postalama, Kontrol Yöneticisi, Güç (Akıllı Enerji Tasarrufu, PM modu, Wake on LAN, Ağa Hazır), Beacon, HDMI (CEC), SI Sunucu Ayarı, webRTC, Pro:Idiom

ÇEVRE KOŞULLARI

  • Çalışma Sıcaklığı

    0 °C ila 40°C (Doğrudan Güneş Işığı, Soğutma Sisteminde Doğrudan Güneş Işığı olmadan) 0 °C ila 30°C (Doğrudan Güneş Işığı)

  • Çalışma Nemi

    %10 - %80

GÜÇ

  • Güç Kaynağı

    AC 100-240 V~, 50/60 Hz

  • Güç Türü

    Yerleşik Güç

GÜÇ TÜKETIMI

  • Tipik / Maks.

    375W (Full White) / 147W (IEC 62087)

  • BTU (İngiliz Isı Birimi)

    1280 BTU/Sa (Tip.), 1365 BTU/Sa (Maks.)

SERTIFIKASYON

  • Güvenlik

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Sınıf "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP

    Evet

YAZILIM UYUMLULUĞU

  • SuperSign CMS

    Evet

  • SuperSign Control / Control+

    Var / Var

  • Signage 365 Care

    Var (LG Connectedcare)

AKSESUAR

  • Temel

    Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç Kablosu, HDMI Kablosu, Kılavuz (EIG, IG), IR Alıcı (Ortam Işığı Sensörü ile), RS-232C Adaptör

  • Opsiyonel

    WM-L640V (Yatay duvar montajı), WM-P640V (Dikey duvar montajı) ** Stant mevcut değildir

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.