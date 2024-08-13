Vitrin Ekranı

Bu, kullanıcı için kontrol kolaylığı sağlayan web tabanlı bir izleme çözümüdür. Kullanıcıların bir ağa bağlı oldukları sürece cep telefonlarından ve bilgisayarlarından hem güncel hem de geçmiş verilere erişim sağlarken her yerde, her zaman tam erişime sahip olmalarını sağlar. Kullanıcıların üniteyi izlemesini, ayar yapmasını ve üniteyi uzaktan gerçek zamanlı olarak kontrol etmesini sağlar.

