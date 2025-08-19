50" LG ULTRA HD 4K TV

4K Active HDR her sahneyi optimize ederek hassas detaylar ve zengin renkler sunar. HDR10 ve HLG de dahil olmak üzere çoklu HDR formatı ile bir araya gelen LG'nin dinamik sahne-sahne ayar teknolojisi, herhangi bir video içeriğinin keyfini inanılmaz HDR kalitesinde çıkarmanızı sağlar.