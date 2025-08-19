We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
50" LG ULTRA HD 4K TV
Temel Özellikler
- 4K Çözünürlük Yüksek Çözünürlük için Yeni Bir Standart
- AI ile televizyonunuzu ve evinizi sesinizle kontrol edin
- Geniş İzleme Açısından Bile Gerçek Etkileyicilik
- Keskin ve Net Görüntüler için Dört Çekirdekli İşlemci
- Gerçek Renk Doğruluğu ile zengin ve gerçekçi renkler
- DTS Virtual:X - Her açıdan etkileyici ses
*The functionality of Google Assistant and Alexa is dependent on region – please check this prior to purchase and note that Google Assistant is not available in the Republic of Ireland. Alexa will be available in the UK and the Republic of Ireland via a firmware update later this year.
*Google Assistant activated by "Microphone Button", Alexa activated by "Prime Video" button.
*The conventional mentioned in this content is based on the previous LG models and the images are simulated.
Tüm Özellikler
AI TV (YAPAY ZEKA)
LG ThinQ AI
Var
Akıllı Ses Tanıma
Var
Sesten Metne
Var
LG Sesli Arama
Var
Google Asistan
Var (LG Sihirli Uzaktan Kumanda gerektirir)
Amazon Alexa Uyumlu
Var (19,5 MR)
AI Kullanıcı Deneyimi
Var
AI Ana Sayfa
Var
AI Tavsiye
Varsayılan: kapalı
Akıllı Düzenleme
Var
Ana Sayfa Paneli
Var
Otomatik Cihaz Tespiti
Var
Akıllı Hoparlör Uyumlu
Var
Google Home Uyumlu
Var
Amazon Echo Uyumlu
Var
LG Akıllı Hoparlör
Var
Apple HomePod
Var
Mobil Bağlantı
Var
LG TV Plus Uygulaması
Var
Smart ThinQ Uygulaması
Var
Apple AirPlay 2
Var
AKILLI TV
İşletim Sistemi (OS)
webOS Akıllı TV
CPU Sayısı
Dört
Sihirli Uzaktan Kumanda
Entegre
Hızlı Erişim
Var
Evrensel Kontrol
Var
360 VR
Var
Sihirli Bağlantı
Varsayılan: kapalı
Ses Rehberliği (Metinden Sese)
Var
LG İçerik Mağazası
Var
DIAL
Var
Web Tarayıcı
Var
Müzik Oynatıcı
Var
Mobil TV Açık
Var
Wi-Fi TV Açık
Var
Bluetooth Düşük Enerji Açık
Var
Ağ Dosya Tarayıcı
Var
Zararlı siteye erişimi engelleme
Var
Live Plus (ACR tabanlı İki Yönlü Hizmet)
Var (Samba TV Uygulaması ile)
EK ÖZELLIK
OSD Dili
36 Dil
Zaman Makinesi (DVR)
Var
Dijital Kayıt
Var
Analog DVR
Var
Zaman Kaydırma
Var
AĞIRLIK (KG)
Ağırlık (TV)
12.1
Ağırlık (TV + Ayak)
12.3
Ağırlık (Kutu ile)
14.9
BOYUTLAR - G X Y X D (MM)
Kutusuz, Ayaksız Boyut
1128 x 658 x 86,4
Kutusuz, Ayaklı Boyut
1128 x 716 x 231
Kutulu, Ayaklı Boyut
1215 x 775 x 162
VESA
200 x 200
EAN Kodu
8806098383382
AKSESUAR
Uzaktan Kumanda
MR19
Pil
Var (AA x 2 adet)
Güç Kablosu
Var (TV Ayrılmış)
BAĞLANTI
Ekran Paylaşımı
Var
HDMI
1 (Arka)/2 (Yan) (HDMI 2.0)
Simplink (HDMI CEC)
Var
ARC (Ses Dönüş Kanalı)
Var (HDMI 2)
USB
1 (Arka)/1 (Yan)
LAN
Var (Arka)
Bileşen/Bileşim
Var (Arka, Bileşen Girişi/AV ortak)
CI Yuvası
Var (Yan)
RF Girişi
2 (Arka, RF/Sat)
SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)
Var (Arka)
Wifi
Var (802.11ac)
Bluetooth
Var (V5.0)
EKRAN
Ekran Tipi
UHD
Ekran Boyutu (inç)
50
Çözünürlük
3840 x 2160
IPS Paneli
Var
BLU Tipi
Doğrudan
PMI (Resim Dengeleme İndeksi)
1,600
GÜÇ
Güç Kaynağı
AC 100~240V 50-60Hz
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila E sınıfı)
A
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,5W’dan az
Enerji Tasarrufu Modu
Var
Aydınlık/Yeşil Işık Sensörü
Var
SES
Çıkış
20W (kanal başına 10W)
Kanal
2.0ch
Yön
Alttan Ateşleme
Eş Zamanlı Ses Çıkışı
Var
DTS Virtual:X
Var
Adaptif Ses Kontrolü
Var
Tek Dokunuş ile Ses Ayarı
Var
Surround Modu
DTS Virtual:X/Ultra Surround
Clear Voice
Clear Voice III
LG Ses Senkronizasyonu
Var
Otomatik Bildirim
Var (Bluetooth kolay eşleşme)
Bluetooth Ses Oynatma
Var
DTS Dekoder
Var
Ses Kodeği
AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X (Kılavuza bakın)
VIDEO
Resim Dengeleme İşlemcisi
Dört Çekirdekli İşlemci
HDR
4K Active HDR
HDR10 Pro
Var
HLG
Var
HDR Efekti
Var
Dinamik Ton Eşleştirme
HDR Dinamik Ton Eşleştirme
2K HFR
Var
Renk Yükseltici
Gelişmiş Renk Yükseltici
Renk Doğruluğu
Gerçek Renk Doğruluğu
Çözünürlük Yükseltici
4K Çözünürlük Yükseltici
Gürültü Azaltma
NR
HEVC
Var
VP9
4K@60p, 10 bit
Anlık Oyun Tepkisi
Var (ALLM)
Resim Modu
Var, 9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, HDR Efekti, (ISF) Uzman (Parlak Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))
YAYIN SISTEMI
Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)
DVB-T2/C/S2
Karasal
DVB-T2/T
Kablo
DVB-C
Uydu
DVB-S2/S
Analog TV Sinyali
Var
Veri Yayını (Ülkeye Özel)
HbbTV
CI + (Ortak Arayüz)
CI+1.4
Teletext Sayfası
2.000 sayfa
Teletext (Üst/Flof/Liste)
Var (Flof)
Altyazı
Var
Sesli Açıklama
Var
EPG (8 gün)
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
- uzatma
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
