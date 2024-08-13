24" TV Bilgi Ekranı

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir
* Asıl kullanıcı arayüzü uygulandığında biraz farklılık gösterebilir.
* PCS40OR ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliği mevcuttur. Ancak bir RF altyapısında interaktif hizmetler sunabilmek için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı).
* Asıl Ekran İçi görüntü biraz değişiklik gösterebilir.
*TV yerel kontrolü
*Sunucu Tabanlı kontrol
*Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır)
*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.
* Asıl uzaktan kumanda biraz değişiklik gösterebilir.
* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz
* Asıl uzaktan kumanda biraz değişiklik gösterebilir.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Pro:Centric Smart
TASARIM
-
Araç Adı
MT48
-
Stant Türü
1 Kutuplu (Sabit)
-
Ön Yüz Rengi
Ceramic BK
EKRAN
-
Boyut (inç)
24
-
Çözünürlük
HD (1,366 x 768)
-
Parlaklık (Tip.)
250 nit
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
10W
-
AI Akustik Ayarlama
EVET (Hazır, MMR Gerekli)
-
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
SECAM / PAL
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET
OTELCILIK ÇÖZÜMÜ
-
Pro:Centric Smart
EVET
-
webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)
EVET
-
Pro:Centric Direct
EVET
-
Pro:Centric V
EVET
-
Pro:Centric Server
EVET
-
Quick Menu (Customizable Portal)
EVET
-
Pro:Idiom (DRM)
EVET
-
Pro:Idiom Media (DRM)
EVET
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
webOS 4.5
-
Web Tarayıcı
EVET
-
Uzaktan Kumanda Uyumluluğu
EVET (Hazır)
-
Wi-Fi
EVET
-
Bluetooth
EVET
-
Soft AP
EVET
-
Screen Share
EVET
-
DIAL
EVET
-
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
-
Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)
EVET
-
IoT
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
EzManager
EVET
-
USB Cloning
EVET
-
RF üzerinde uyanma
EVET
-
WOL
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (IP Uzaktan kumanda)
-
HTNG-CEC (Sürüm)
EVET (1.4)
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Video
EVET
-
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
-
Insert Image
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
-
Instant ON
EVET
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
External Power Out
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (HASTANE)
-
Sağlık Kulaklık Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
-
BEACON
EVET
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (2 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (2 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
AV Girişi
EVET
-
Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)
EVET
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
Kulaklık Çıkışı
EVET
-
CI Slot
EVET (CI+ 1.4)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
1 (Ethernet)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (D-Sub 9pin)
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
75 x 75 mm
-
Kensington Kilit
EVET
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
556 x 384.3 x 140.6 mm
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
556 x 343.1 x 53.1 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
700 x 402 x 140 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
17.3/17.3/18.8/29.8 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
16.3/16.3/17.8/22.8 mm
-
Stantlı Ağırlık
3.7 kg
-
Stantsız Ağırlık
3.5 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
4.9 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
49.2W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
34.3W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,5 W'ın altında
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
Diğer
Uygulanamaz
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
B
-
Güç Tüketimi
28W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
41
STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))
-
SDR Grade
F
-
SDR On modu
21W
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con / MMR (opsiyonel)
-
Güç Kablosu
YES (1.55M / Angle Type)
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.