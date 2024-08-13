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32" TV Bilgi Ekranı
32LT661HBZA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

32" TV Bilgi Ekranı

32LT661HBZA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
32LT661HBZA

32" TV Bilgi Ekranı

(2)

Pro:Centric SMART ile Standart Akıllı Otel TV'si

İnteraktif akıllı çözüm Pro:Centric SMART ile oda içi deneyimi ve otel marka imajını daha üst noktaya taşıyın. LT661H serisine SDK Araçları, Önceden Yüklü Uygulamalar ve kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen konaklama içerik yönetimi yazılımı Pro:Centric SMART/Direct/V dahildir.
Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Otel Yönetim Çözümü

Pro:Centric SMART, otel markaları ve konuklar için konaklama hizmetlerini IP ve RF altyapısı üzerinden özelleştirmek üzere optimize edilmiştir. Yüksek görüntü kalitesi, sofistike tasarımı ve gelişmiş bağlantı fonksiyonları ile oda içi eğlenceyi yeni bir boyuta taşır ve ileri teknoloji ile daha fazla rahatlık sağlar.

* Özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü biraz farklı olabilir

Pro:Centric Sunucu Uygulaması1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Sunucu Uygulaması

Özelleştirebileceğiniz şablon ve sayfalarımızla artık otelinizin benzersiz kimliğini ortaya koyabilirsiniz. Pro:Centric, özellikle işletmeniz için özelleştirebileceğiniz bir çözüm sunar.
Pro:Centric Direct Çözümü1
Pro:Centric Akıllı Uygulama Platformu

Pro:Centric Direct Çözümü

Pro: Centric Direct, basit düzenleme araçlarını destekleyen, tek tıklama hizmeti ve IP ağ tabanlı uzaktan yönetim gibi çözümler sunan bir otel içerik yönetim sistemidir. Kullanıcılar bu çözüm sayesinde kullanıcı arayüzünü kolayca düzenleyebilir, özelleştirilmiş hizmet sağlayabilir ve tüm televizyonları verimli bir şekilde yönetebilirler.

* Asıl kullanıcı arayüzü uygulandığında biraz farklılık gösterebilir.
* PCS40OR ve PCD 2.0 kullanıldığında, RF altyapısında bile PCD özelliği mevcuttur. Ancak bir RF altyapısında interaktif hizmetler sunabilmek için Wi-Fi gereklidir (RF + Kablosuz Altyapısı).

LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

LG webOS 4.5 İşletim Sistemli Smart TV

Karşınızda webOS 4.5 içeren LG Smart TV. En yeni LG Smart TV özelliklerini inceleyerek yenilikçi teknoloji, çarpıcı netlik ve gerçek renkler sunan televizyonları keşfedin.

* Asıl Ekran İçi görüntü biraz değişiklik gösterebilir.

Ses Tanıma1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

Ses Tanıma

Kullanıcıların LG televizyonları kolaylıkla kontrol etmelerine olanak tanıyan ses tanıma özelliğini de sisteme dahil eden LG, kesintisiz etkileşimden tutarlı kullanıcı deneyimine kadar birçok noktada ticari televizyon pazarına liderlik ediyor.

*TV yerel kontrolü
*Sunucu Tabanlı kontrol
*Magic Motion Kumanda gereklidir (ayrı satılır)

Soft AP 1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

Soft AP   

Yazılımla etkinleştirilen Access Point (SoftAP), yazılım kullanarak kablosuz bağlantı noktası oluşturan "sanal" bir Wi-Fi özelliğidir. Mevcut sürüm, ağ yöneticilerinin bağlı cihazları kontrol etmelerini sağlayan Köprü Modu'nu destekler.

*SoftAp, TV açıkken kurulum menüsünden ayarlanmalıdır.
*Smart Mirroring (Akıllı Yansıtma) aynı anda çalıştırılamaz.

Anında açılma1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

Anında açılma

Yüksek hızlı yükleme sistemi, kullanıcıların TV'yi açtıktan hemen sonra içeriğin keyfini çıkarmalarını sağlar.

* Asıl uzaktan kumanda biraz değişiklik gösterebilir.

SmartShare1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

SmartShare

SmartShare, kullanıcıların içerikleri daha hızlı paylaşmasına olanak tanır. Ayrıca kullanıcıların paylaşım yapmak için istedikleri içeriği daha kolay bir şekilde arayarak, çeşitli cihazlar arasında paylaşım sürecini basitleştirir.
ScreenShare1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

ScreenShare

Bir akıllı telefonu veya bir dizüstü bilgisayarı Wi-Fi Direct bağlantısıyla TV'ye bağlayın. TV'de cihazın ekranı görüntülenecek olup, böylece kullanıcılar kendi içeriklerini ve hatıralarını paylaşabilirler.
Bluetooth Ses Senkronizasyonu1
KULLANICI DOSTU DENEYİM

Bluetooth Ses Senkronizasyonu

Bluetooth Ses Senkronizasyonu, kullanıcıların Bluetooth bağlantısıyla bir mobil cihazdaki müziği TV hoparlörlerinden dinlemelerini sağlar.

* Bluetooth Ses Senkronizasyonu için desteklenen cihazlar: Android (v4.4 KitKat sonrası) / iOS tabanlı Mobil Cihaz

Hızlı Menü1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Hızlı Menü

LG'nin kolay ev menüsü çözümünün keyfini çıkarın. Şimdi LG, sunduğu yeni Hızlı Menü (ver. 3.0) ile her zamankinden daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale geliyor. Çözüm, yeni Otel Tanıtım Videosu Oluşturma Aracının eklenmesiyle büyük ölçüde geliştirildi.
Otel Modu1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Otel Modu

Kanal seçiminden enerji tasarrufu özelliklerine kadar odalarda bulunan birçok TV ayarını Otel Modu ile merkezden kontrol edebilirsiniz. Müşterilerin cihazı kötüye kullanmasını engelleyebilir, ses sınırlarını belirleyebilir veya dilediğiniz televizyonu varsayılan ayarlara sıfırlayabilirsiniz. Hepsi sizin kontrolünüzde.

* Asıl uzaktan kumanda biraz değişiklik gösterebilir.

Karşılama Videosu/Ekranı1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Karşılama Videosu/Ekranı

Çeşitli video formatlarını ve görüntüleri tekrarlı olarak görüntüleyebilme özelliğiyle Commercial Lite TV'ler otel odalarında misafirlere daha hoş karşılandıklarını hissettiren çeşitli karşılama mesajlarına imkân tanır.
EzManager1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

EzManager

EzManager, Pro: Centric TV ayarlarının otomatik olarak oluşturulması için ek bir yapılandırma gerektirmeden otomatik kurulum imkanı sunar. Otomatik kurulum 1-3 dakika, manuel kurulum ise 3-5 dakika gerektirir.
USB Kopyalama1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

USB Kopyalama

USB veri klonlama, optimum çalışma için birden fazla ekranı yönetmeyi daha verimli hale getirir. Her ekranı birer birer ayarlamak yerine, veriler bir ekran için USB'ye kopyalanabilir ve daha sonra bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara gönderilir.
Pro:Idiom1
KOLAY KURULUM VE BAKIM

Pro:Idiom

Yaygın olarak kullanılan DRM (Dijital Haklar Yönetimi) ile içeriğin yasa dışı kopyalanmasını önleyin.
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Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Pro:Centric Smart

TASARIM

  • Araç Adı

    LJ61

  • Stant Türü

    1 Kutuplu (Dönüş)

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic BK

EKRAN

  • Boyut (inç)

    32

  • Çözünürlük

    HD (1,366 x 768)

  • Parlaklık (Tip.)

    240 nit

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    10W

  • AI Akustik Ayarlama

    EVET (Hazır, MMR Gerekli)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    SECAM / PAL

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

OTELCILIK ÇÖZÜMÜ

  • Pro:Centric Smart

    EVET

  • webRTC (Gerçek Zamanlı İletişim)

    EVET

  • Pro:Centric Direct

    EVET

  • Pro:Centric V

    EVET

  • Pro:Centric Server

    EVET

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    EVET

  • Pro:Idiom (DRM)

    EVET

  • Pro:Idiom Media (DRM)

    EVET

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 4.5

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

    EVET (Hazır)

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

  • Ses Tanıma (Bağımsız/Çözüm)

    EVET

  • IoT

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • EzManager

    EVET

  • USB Cloning

    EVET

  • RF üzerinde uyanma

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (IP Uzaktan kumanda)

  • HTNG-CEC (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Video

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Instant ON

    EVET

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • External Power Out

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (HASTANE)

  • Sağlık Kulaklık Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (2 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (2 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • AV Girişi

    EVET

  • Bileşen Girişi (Y,Pb,Pr-Video)

    EVET

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • Kulaklık Çıkışı

    EVET

  • CI Slot

    EVET (CI+ 1.4)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    1 (Ethernet)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    200 x 200 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

  • Credenza/Emniyet Vidası Deliği

    EVET (Stant Gerekli)

  • Kilitleme Plakası (kolay kurulum için)

    EVET (Stant Gerekli)

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    739 x 495 x 241 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    739 x 441 x 84 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    905 x 530 x 162 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    20.7/20.7/20.6/23.4 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    18.8/18.8/18.8/21.6 mm

  • Stantlı Ağırlık

    6.05 kg

  • Stantsız Ağırlık

    4.85 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    7.35 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    59.8W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    46.3W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,5 W'ın altında

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • Diğer

    Uygulanamaz

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    35W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    49

STANDART (EU_NEW LABEL(`21.3~))

  • SDR Grade

    F

  • SDR On modu

    29W

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con / MMR (opsiyonel)

  • Güç Kablosu

    YES (1.55M / Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.