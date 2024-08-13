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49" 450 nit FHD Yerleşik Dokunmatik Bilgi Ekranı
Tüm Özellikler
PANEL
-
Ekran Boyutu
49"
-
Parlaklık (Koruyucu Cam yok, Tipik cd/m²)
450
BAĞLANTI
-
Giriş
HDMI (2), DP, DVI-D, RGB, Audio Girişi, USB 3.0
-
Çıkış
DP, Audio Çıkışı
FIZIKSEL ÖZELLIKLER
-
Çerçeve Genişliği
32,7 mm (Eşit)
-
Monitör Boyutları (G x Y x D)
1.142,2 x 672,4 x 71,4 mm
-
Ağırlık (Ünite)
22,3kg
-
Kutu Boyutları (G x Y x D)
1.260 x 785 x 162 mm
-
Paket Ağırlığı
26,3kg
-
VESA™ Standart Montaj Aparatı
300 x 300 mm
ÇEVRESEL KOŞULLAR
-
Çalışma Sıcaklığı
0 °C ~ 40 °C
-
Çalışma Nemi
10% ~ 80%
GÜÇ
-
Güç Türü
Yerleşik Güç
-
Güç Kaynağı
100-240V~, 50/60Hz
GÜÇ TÜKETIMI
-
Tipik / Maks.
85 W / 105 W
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
60W
YAZILIM UYUMLULUĞU
-
İçerik Yönetim Yazılımı
SuperSign CMS
-
Kontrol ve Gözetim Yazılımı
SuperSign Control+*Yazılım uyumluluğu zamanla değişebilir.
AKSESUAR
-
Temel
Uzaktan Kumanda (2 adet pil dahil), Güç kablosu, QSG, RGB kablosu, Kurallar kitabı, Telefondan-RS232C konnektörü, Hafıza kapağı
-
Opsiyonel
Ayak (ST-492T), Media Player, Duvar Askı Aparatı (LSW350B), VESA Adaptörü (AM-B330S), OPS Kiti (KT-OPSA)
DOKUNMA
-
Dokunmatik tip
IR (Yayılma)
-
Tarama Zamanı
10 ms ↓
-
Arabirim
USB 2.0
-
Koruyucu Cam Kalınlığı
2.8T (Parlama Önleme)
-
İşletim Sistemi Desteği
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Android (Kernel Version 3.5 ve üstü), Linux(Kernel Version 3.5 ve üstü), Mac OS X (10.9 ve üstü), Chrome (39 ve üstü)
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Çoklu dokunma noktası
En fazla 10 nokta
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Opsiyonel
Media Player, OPS Kiti (KT-OPSA), HDBaseT (EB-B100), LSW640A/B(Duvar Askı Aparatı)
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