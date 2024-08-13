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55" UHD TV Bilgi Ekranı

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

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55" UHD TV Bilgi Ekranı

55UT640S0ZA

55" UHD TV Bilgi Ekranı

(8)

Temel Smart İşlevli UHD Ticari TV

UT640S Serisi, birbirinden farklı iş ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Akıllı bağlantı, kullanıcı dostu basit arayüz ve UHD görüntü kalitesinin yanı sıra, AV Kontrol sistemleri ve DPM (Ekran Güç Yönetimi) ile uyumluluk sağlar.
Dahili İçerik ve Grup Yönetimi1
Basit İçerik Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetim Sistemi, ayrı bir bilgisayar veya yazılım kullanmadan, uzaktan kumanda, fare ve cep telefonu aracılığıyla içeriği düzenlemenizi ve oynatmanızı, çalma listelerini ve grupları planlamanızı ve Bilgi ekranını kontrol etmenizi sağlar. Böylelikle içerik yönetimi, daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale gelir.

* Bu görseller açıklama amaçlı sunulmuştur ve gerçek GU farklılık gösterebilir.
* Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.

SuperSign Control1
Basit İçerik Yönetimi

SuperSign Control

Temel kontrol yazılımı olan SuperSign Control, tek bir hesap ve sunucu üzerinden maksimum 100 ekranı yönetme özelliğine sahiptir. Güç, ses seviyesi ve zamanlama, uzaktan ayarlanabilir. Ürün yazılımı güncellemeleri desteklenir.
USB Veri Kopyalama1
Basit İçerik Yönetimi

USB Veri Kopyalama

USB veri klonlama özelliği, kullanıcıların her ekranı tek tek oluşturmasına gerek kalmadan birden fazla ekranı optimum çalışacak şekilde yönetme verimliliğini artırır. Kullanıcılar verileri tek bir ekranda USB cihazına kopyaladıktan sonra, bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara kolayca dağıtılabilir.

Basit İçerik Yönetimi

Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim

Arızalar veya hatalar, gerçek zamanlı uzaktan bakım ile kolayca yönetilebilir. Bir hata oluştuğunda, SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) protokolü üzerinden bildirim gönderilebilir.

Tek Hatlı Güç ve Ağ

WOL (Wake-on-LAN), kullanıcılara ağ üzerinden mesaj göndererek ekranları açmalarını sağlar. Güç ve ağ bağlantısı için sadece tek bir kabloya ihtiyaç duyulduğundan, kurulum ve bakım süreçleri önemli ölçüde kolaylaşır.
Gerçek Renk, Sürükleyici İzleme1
DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

Gerçek Renk, Sürükleyici İzleme

UT640S serisi, büyük boyutuyla içeriğin görünürlüğünü artırır ve izleyicileri adeta içine çeker. Geniş bir izleme açısı aralığı sunan LG IPS paneli, böylece içeriğin izleyicinin pozisyonundan bağımsız olarak net bir şekilde görülebilmesini sağlar. IPS panelindeki her piksel, görüntüleri bozmadan gerçeğe yakın renkler üretir.
Mükemmel resim kalitesi ve renk1
DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

Mükemmel resim kalitesi ve renk

4K Çözünürlük Yükseltici ile optimize edilen 4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. Çeşitli çözünürlük yükseltme süreçleriyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD'ye yükselten 4K çözünürlük yükseltici, böylelikle görüntülerin her türlü izleme pozisyonunda canlı ve net görünmesini sağlar.
AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk1
DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

AV Kontrol Sistemleriyle Uyumluluk

UT640S serisi, profesyonel AV kontrolleriyle daha yüksek bir uyumluluğa sahip olduğunu kanıtlayan Crestron Connected® sertifikasına sahiptir. Bu şekilde elde edilen sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol*, işletme yönetimi verimliliğini artırır.

*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

DPM (Ekran Güç Yönetimi)1
DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Artık DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini Açık konumuna getirerek yapılandırabilirsiniz. Televizyon, sinyal olmadığında gücü daha verimli yönetmek için DPM moduna girer.
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Tüm Özellikler

BILGI

  • Kategori

    Smart TV Signage

TASARIM

  • Araç Adı

    UM73

  • Stant Türü

    2 Direk

  • Ön Yüz Rengi

    Ceramic Black

EKRAN

  • Boyut (inç)

    55

  • Çözünürlük

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Parlaklık (Tip.)

    400 nit

VİDEO

  • HDR_HDR 10 Pro

    EVET

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    EVET

AUDIO (SES)

  • Hoparlör (Ses Çıkışı)

    20W

  • LG Ses Senkronizasyonu

    EVET

YAYIN SISTEMI

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Analog (NTSC / SECAM / PAL)

    PAL / SECAM

  • Teletext (Otomatik Teletext)

    EVET

STANDART

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    webOS 4.5

  • Web Tarayıcı

    EVET

  • Wi-Fi

    EVET

  • Bluetooth

    EVET

  • Soft AP

    EVET

  • Screen Share

    EVET

  • DIAL

    EVET

  • Bluetooth Ses Oynatma

    EVET

OTELCILIK ÖZELLIĞI

  • USB Cloning

    EVET

  • WOL

    EVET

  • SNMP

    EVET

  • Tanılama

    EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))

  • Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)

    EVET (1.4)

  • IR Çıkışı

    EVET (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    EVET

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    EVET

  • Welcome Screen (Splash Image)

    EVET

  • Insert Image

    EVET

  • One Channel Map

    EVET

  • External Speaker Out / Line Out

    EVET (Ext. Speaker Out)

  • Lock mode

    EVET (Sınırlı)

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    EVET

  • Enerji Tasarrufu Modu

    EVET

DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)

  • Crestron Sertifikası Uyumluluk

    EVET

  • DPM (Digital Power Management)

    EVET

  • Zaman planlayıcı

    EVET

  • RTC (Gerçek Zamanlı Saat)

    EVET

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    EVET

  • BEACON

    EVET

  • Embedded CM (Contents Manager)

    EVET

  • Embedded GM (Group Manager)

    EVET

SUPERSIGN YAZILIM UYUMLULUĞU

  • Control / Control Plus

    EVET

  • CMS(Premium)

    EVET

  • Simple Editor

    EVET

BAĞLANTILAR

  • HDMI Girişi

    EVET (3 adet)

  • USB (Ver.)

    EVET (1 adet / 2.0)

  • RF Girişi

    EVET (2 adet)

  • Dijital Ses Çıkışı (Optik)

    EVET

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)

    EVET

  • CI Slot

    EVET (2 adet)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    YES (Ethernet)

  • RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)

    EVET (D-Sub 9pin)

  • Yalnızca LG SVC (Telefon jakı türü)

    EVET

MEKANIK

  • VESA Uyumluluğu

    300 x 300 mm

  • Kensington Kilit

    EVET

BOYUTLAR / AĞIRLIK

  • Stantlı Boyut (G x Y x D)

    1244 x 786 x 231 mm

  • Stantsız Boyut (G x Y x D)

    1244 x 726 x 87.1 mm

  • Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)

    1360 x 835 x 175 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)

    17.0/17.0/17.0/23.8 mm

  • Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)

    15.5/15.5/15.5/22.3 mm

  • Stantlı Ağırlık

    14.5 kg

  • Stantsız Ağırlık

    14.3 kg

  • Sevkiyat Ağırlığı

    19.5 kg

GÜÇ ÖZELLIKLERI

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    AC 100~240V 50/60Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    171W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    145W

  • Bekleme Güç Tüketimi

    0,3 W'ın altında

STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))

  • ErP Sınıfı

    B

  • Güç Tüketimi

    119W

  • Parlaklık Oranı (%)

    65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    165

AKSESUARLAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con

  • Güç Kablosu

    YES (1.5M, Angle Type)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.