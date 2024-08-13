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70" UHD TV Bilgi Ekranı
* Bu görseller açıklama amaçlı sunulmuştur ve gerçek GU farklılık gösterebilir.
* Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.
Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim
Tek Hatlı Güç ve Ağ
*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
BILGI
-
Kategori
Smart TV Signage
TASARIM
-
Araç Adı
UM73
-
Stant Türü
2 Direk
-
Ön Yüz Rengi
Ceramic Black
EKRAN
-
Boyut (inç)
70
-
Çözünürlük
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Parlaklık (Tip.)
350 nit
VİDEO
-
HDR_HDR 10 Pro
EVET
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
EVET
AUDIO (SES)
-
Hoparlör (Ses Çıkışı)
20W
-
LG Ses Senkronizasyonu
EVET
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
DVB-T2/C/S2
-
Analog (NTSC / SECAM / PAL)
PAL / SECAM
-
Teletext (Otomatik Teletext)
EVET
STANDART
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
webOS 4.5
-
Web Tarayıcı
EVET
-
Wi-Fi
EVET
-
Bluetooth
EVET
-
Soft AP
EVET
-
Screen Share
EVET
-
DIAL
EVET
-
Bluetooth Ses Oynatma
EVET
OTELCILIK ÖZELLIĞI
-
USB Cloning
EVET
-
WOL
EVET
-
SNMP
EVET
-
Tanılama
EVET (Kendi Kendine Tanılama (USB))
-
Simplink (HDMI-CEC) (Sürüm)
EVET (1.4)
-
IR Çıkışı
EVET (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
EVET
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
EVET
-
Welcome Screen (Splash Image)
EVET
-
Insert Image
EVET
-
One Channel Map
EVET
-
External Speaker Out / Line Out
EVET (Ext. Speaker Out)
-
Lock mode
EVET (Sınırlı)
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
EVET
-
Enerji Tasarrufu Modu
EVET
DIKEY İŞLEV (KURUMSAL / PERAKENDE)
-
Crestron Sertifikası Uyumluluk
EVET
-
DPM (Digital Power Management)
EVET
-
Zaman planlayıcı
EVET
-
RTC (Gerçek Zamanlı Saat)
EVET
-
NTP senkronize zamanlayıcı
EVET
-
BEACON
EVET
-
Embedded CM (Contents Manager)
EVET
-
Embedded GM (Group Manager)
EVET
SUPERSIGN YAZILIM UYUMLULUĞU
-
Control / Control Plus
EVET
-
CMS(Premium)
EVET
-
Simple Editor
EVET
BAĞLANTILAR
-
HDMI Girişi
EVET (3 adet)
-
USB (Ver.)
EVET (1 adet / 2.0)
-
RF Girişi
EVET (2 adet)
-
Dijital Ses Çıkışı (Optik)
EVET
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm Telefon jakı)
EVET
-
CI Slot
EVET (2 adet)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
YES (Ethernet)
-
RS-232C (D-Sub 9pin / Telefon jakı)
EVET (D-Sub 9pin)
-
Yalnızca LG SVC (Telefon jakı türü)
EVET
MEKANIK
-
VESA Uyumluluğu
600 x 400 mm
-
Kensington Kilit
EVET
BOYUTLAR / AĞIRLIK
-
Stantlı Boyut (G x Y x D)
1578 x 984 x 299 mm
-
Stantsız Boyut (G x Y x D)
1578 x 913 x 91.1 mm
-
Sevkiyat Boyutu (G x Y x D)
1705 x 1075 x 228 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Üzerinde)
19.3/19.3/19.0/23.7 mm
-
Çerçeve Genişliği (Sol/Sağ/Üst/Alt, Çerçeve Dışında)
17.9/17.917.8/22.3 mm
-
Stantlı Ağırlık
31.4 kg
-
Stantsız Ağırlık
30.7 kg
-
Sevkiyat Ağırlığı
39.7 kg
GÜÇ ÖZELLIKLERI
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
AC 100~240V 50/60Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
218.2W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
196.0W
-
Bekleme Güç Tüketimi
0,3 W'ın altında
STANDART (EU_OLD LABEL(~`21.3))
-
ErP Sınıfı
A
-
Güç Tüketimi
166W
-
Parlaklık Oranı (%)
65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
230
AKSESUARLAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con
-
Güç Kablosu
YES (1.5M, Angle Type)
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