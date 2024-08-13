UT640S Serisi

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* Bu görseller açıklama amaçlı sunulmuştur ve gerçek GUI farklılık gösterebilir.
* Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.
Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme
WOL (Wake-on-LAN)
* Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir. Mevcut AV kontrol sistemleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
İnç
75
-
Çözünürlük
3840 X 2160 (UHD)
-
Arka Işık U Tipi
Doğrudan
-
Parlaklık
350
-
Dinamik Kontrast Oranı (Dinamik MCI (Hz))
1000000:1
-
Statik (Panel) Kontrast Oranı
1400: 1
-
Tepki Süresi (GTG, ms)
8
-
TruMotion / Yenileme Hızı
T120 / 60 Hz
-
Hizmet ömrü (saat)
30,000
VIDEO
-
SoC
M16p3
-
SoC (Pazarlama Adı)
Dört
-
HDR_HDR 10 Pro
Var
-
HDR_HLG
Var
SES
-
Hoparlör (ses çıkışı)
10 W + 10 W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 kanal
-
LG Ses Senkronizasyonu
Var
(Bluetooth gerektirir)
YAYIN SISTEMI
-
Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)
DVB-T2 / C / S2
-
Teletext (Altyazı) / Otomatik Teletet
Var / Var
AKILLI İŞLEV
-
webOS sürümü
Var (webOS 4.5)
-
Akıllı Ev (Başlatıcı Çubuğu)
Var
-
Web Tarayıcı
Var
-
Önceden Yüklenmiş Uygulama
Var (yalnızca YouTube)
-
Soft AP
Var
-
WiFi (sürüm)
Var (Yerleşik tip)
-
Ekran Paylaşımı (Miracast)
Var
-
Smart Share (DLNA)
(Fotoğraf ve Video)
-
DIAL
Var
-
Bluetooth Ses Oynatma
Var
-
LG Ses Senkronizasyonu / Bluetooth
Var
-
Mobil Bağlantı Bindirme
Var
DİĞER ÖZELLİKLER
-
USB Klonlama
Var
-
WOL
Var
-
SNMP
Var
-
Tanılama
Var
-
SI Uyumluluğu
Var (TVLink Tuner)
-
Simplink (HDMI-CEC)
Var (1.4)
-
IR Çıkışı
Var (RS-232C, HDMI)
-
Çoklu IR Kodu
Var
-
Otel Modu / PDM / Kurulum Menüsü
Var
-
Kilit Modu
Var (Sınırlı)
-
Karşılama Ekranı (Açılış Görüntüsü)
Var
-
Görüntü Ekleme
Var
-
Tek Kanal Haritası
Var
-
IP Kanal Yöneticisi
Var
-
Harici Hoparlör Çıkışı
Var (Dahili / Harici Değişken / Sabit, 3,5 mm, Stereo,
Tek Uçlu Tip (Top.,Sol+,Sağ+), 2 W + 8Ω)
-
RJP (uzaktan jak paketi) Uyumluluğu
Var
LG / Teleadapt (RS232C), Teleadapt / Guestlink (HDMI CEC)
-
Hareketli Resim Oynatma (SD / HD / Plus HD)
Var
-
Otomatik Kapalı / Zaman Ayarlı Kapatma
Var / Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Hareketli Göz Ayarı
Var
DIKEY İŞLEV
-
Hibrit Altyazı (Altyazı Sadece Dijital)
Var
-
Crestron Sertifikası Uyumluluk
Var
-
DPM (Dijital Güç Yönetimi)
Var
-
Zaman planlayıcı
Var
-
RTC (Gerçek Zamanlı Saat)
Var
-
NTP senkronize zamanlayıcı
Var (Saat Kurulumu)
-
BEACON
Var
-
Yerleşik CM (içerik yöneticisi)
Var
-
Yerleşik GM (Grup yöneticisi)
Var
-
Control / Control Plus
Var / Var
-
CMS (Premium)
Var
-
Basit Düzenleyici
Var
JAK ARAYÜZÜ
-
HDMI Girişi
2 (2.0)
-
USB
1 (2.0)
-
CI Yuvası
1
-
HDMI Girişi (HDCP)
1 (2.0)
-
CI Yuvası
1
-
RF Girişi
2
-
Dijital Ses Çıkışı (Eşeksenli / Optik)
1 (Optik)
-
RS-232C (D-Sub 9 pin)
1 (Kontrol ve Servis)
-
RJ45 (Kullanım Amacı)
1 (Ethernet)
-
Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)
2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4 W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω)
Ses Kontrolü 1)
-
Hata Ayıklama (Telefon Jakı Türü)
(Harici SPK Ses Kontrolü Paylaşımı)
VB.
-
VESA Uyumluluğu
Var
600*400
-
Kensington Kilit
Var
MEKANIK
-
Stantsız Ağırlık
34,6
-
Stantlı Ağırlık
35,4
-
Sevkiyat Ağırlığı
45,7
-
Stantsız Boyut
1693 x 978 x 8838
-
Stantlı Boyut
1693 x 1048 x 345
-
Sevkiyat Boyutu
1823 x 1116 x 231
-
Çerçeve Genişliği (Sol / Sağ / Üst / Alt): Çerçeve Üzerinde
21,7 / 21,7 / 21,7 / 23,0
-
Çerçeve Genişliği (Sol / Sağ / Üst / Alt): Çerçeve Dışında
20,2 / 20,2 / 20,2 / 21,5
GÜÇ
-
Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)
100~240 V, 50 / 60 Hz
-
Güç Tüketimi (Maks)
246,2 W
-
Güç Tüketimi (Tip.)
221,0 W
-
Bekleme Modunda Güç Tüketimi
0,3 W
ZORUNLU LISTELEME(SERTIFIKA)
-
Güvenlik
CB, CU TR
-
EMC
CE
-
ErP Sınıfı
A
-
Güç Tüketimi
172,9 W
-
Parlaklık Oranı (%)
%65
-
Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)
252,5 kWh
AKSESUAR
-
Uzaktan kumanda tipi
S-Con
-
Güç Kablosu
Var (1,55M, Açı Tipi)
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