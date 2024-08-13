UT640S Serisi

Dahili İçerik ve Grup Yönetim Sistemi, ayrı bir bilgisayar veya yazılım kullanmadan, uzaktan kumanda, fare ve cep telefonu aracılığıyla içeriği düzenlemenizi ve oynatmanızı, çalma listelerini ve grupları planlamanızı ve Bilgi ekranını kontrol etmenizi sağlar. Böylelikle içerik yönetimi, daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale gelir.

