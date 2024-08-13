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UT640S Serisi
75UT640S0ZA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

Destek

Kaynak

Bayi Bul

UT640S Serisi

75UT640S0ZA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
75UT640S0ZA

UT640S Serisi

(5)
Essential Smart İşlevli UHD Ticari TV

Essential Smart İşlevli UHD Ticari TV

UT640S Serisi, birbirinden farklı iş ortamları için özel olarak tasarlanmıştır. Akıllı bağlantı, kullanıcı dostu basit arayüz ve UHD görüntü kalitesinin yanı sıra, AV Kontrol sistemleri ve DPM (Ekran Güç Yönetimi) ile uyumluluk sağlar.
Dahili İçerik ve Grup Yönetimi
Kolay İçerik Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetimi

Dahili İçerik ve Grup Yönetim Sistemi, ayrı bir bilgisayar veya yazılım kullanmadan, uzaktan kumanda, fare ve cep telefonu aracılığıyla içeriği düzenlemenizi ve oynatmanızı, çalma listelerini ve grupları planlamanızı ve Bilgi ekranını kontrol etmenizi sağlar. Böylelikle içerik yönetimi, daha kolay ve kullanıcı dostu bir hale gelir.

* Bu görseller açıklama amaçlı sunulmuştur ve gerçek GUI farklılık gösterebilir.
* Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.

SuperSign Control
Kolay İçerik Yönetimi

SuperSign Control

Temel kontrol yazılımı olan SuperSign Control, tek bir hesap ve sunucu üzerinden maksimum 100 ekranı yönetme özelliğine sahiptir. Güç, ses seviyesi ve zamanlama, uzaktan ayarlanabilir. Ürün yazılımı güncellemeleri desteklenir.
USB Veri Klonlama
Kolay İçerik Yönetimi

USB Veri Klonlama

USB veri klonlama özelliği, kullanıcıların her ekranı tek tek oluşturmasına gerek kalmadan birden fazla ekranı optimum çalışacak şekilde yönetme verimliliğini artırır. Kullanıcılar verileri tek bir ekranda USB cihazına kopyaladıktan sonra, bu veriler bir USB eklentisi aracılığıyla diğer ekranlara kolayca dağıtılabilir.

Kolay İçerik Yönetimi

Gerçek Zamanlı Uzaktan İzleme

Arızalar veya hatalar, gerçek zamanlı uzaktan bakım ile kolayca yönetilebilir. Bir hata oluştuğunda, SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) protokolü üzerinden bildirim gönderilebilir.

WOL (Wake-on-LAN)

WOL (Wake-on-LAN), kullanıcılara ağ üzerinden mesaj göndererek ekranları açmalarını sağlar. Güç ve ağ bağlantısı için sadece tek bir kabloya ihtiyaç duyulduğundan, kurulum ve bakım süreçleri önemli ölçüde kolaylaşır.
Mükemmel Görüntü Kalitesi ve Renk
DAHA YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜK

Mükemmel Görüntü Kalitesi ve Renk

4K Çözünürlük Yükseltici ile optimize edilen 4K ULTRA HD kalitesinde Full HD içeriğin keyfini çıkarın. Çeşitli çözünürlük yükseltme süreçleriyle Full HD içeriği otomatik olarak ULTRA HD’ye yükselten 4K çözünürlük yükseltici, böylelikle görüntülerin her türlü izleme pozisyonunda canlı ve net görünmesini sağlar. 
AV Kontrol Sistemleri ile uyumluluk
DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

AV Kontrol Sistemleri ile uyumluluk

UT640S serisi, profesyonel AV kontrolleriyle daha yüksek bir uyumluluğa sahip olduğunu kanıtlayan Crestron Connected® sertifikasına sahiptir. Bu şekilde elde edilen sorunsuz entegrasyon ve otomatik kontrol*, işletme yönetimi verimliliğini artırır.

* Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir. Mevcut AV kontrol sistemleri bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

DAHA İYİ KULLANILABİLİRLİK

DPM (Ekran Güç Yönetimi)

Artık DPM (Ekran Güç Yönetimi) işlevini Açık konumuna getirerek yapılandırabilirsiniz. Televizyon, sinyal olmadığında gücü daha verimli yönetmek için DPM moduna girer.

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Tüm Özellikler

EKRAN

  • İnç

    75

  • Çözünürlük

    3840 X 2160 (UHD)

  • Arka Işık U Tipi

    Doğrudan

  • Parlaklık

    350

  • Dinamik Kontrast Oranı (Dinamik MCI (Hz))

    1000000:1

  • Statik (Panel) Kontrast Oranı

    1400: 1

  • Tepki Süresi (GTG, ms)

    8

  • TruMotion / Yenileme Hızı

    T120 / 60 Hz

  • Hizmet ömrü (saat)

    30,000

VIDEO

  • SoC

    M16p3

  • SoC (Pazarlama Adı)

    Dört

  • HDR_HDR 10 Pro

    Var

  • HDR_HLG

    Var

SES

  • Hoparlör (ses çıkışı)

    10 W + 10 W

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 kanal

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Var
    (Bluetooth gerektirir)

YAYIN SISTEMI

  • Dijital TV Sinyali (Karasal, Kablo, Uydu)

    DVB-T2 / C / S2

  • Teletext (Altyazı) / Otomatik Teletet

    Var / Var

AKILLI İŞLEV

  • webOS sürümü

    Var (webOS 4.5)

  • Akıllı Ev (Başlatıcı Çubuğu)

    Var

  • Web Tarayıcı

    Var

  • Önceden Yüklenmiş Uygulama

    Var (yalnızca YouTube)

  • Soft AP

    Var

  • WiFi (sürüm)

    Var (Yerleşik tip)

  • Ekran Paylaşımı (Miracast)

    Var

  • Smart Share (DLNA)

    (Fotoğraf ve Video)

  • DIAL

    Var

  • Bluetooth Ses Oynatma

    Var

  • LG Ses Senkronizasyonu / Bluetooth

    Var

  • Mobil Bağlantı Bindirme

    Var

DİĞER ÖZELLİKLER

  • USB Klonlama

    Var

  • WOL

    Var

  • SNMP

    Var

  • Tanılama

    Var

  • SI Uyumluluğu

    Var (TVLink Tuner)

  • Simplink (HDMI-CEC)

    Var (1.4)

  • IR Çıkışı

    Var (RS-232C, HDMI)

  • Çoklu IR Kodu

    Var

  • Otel Modu / PDM / Kurulum Menüsü

    Var

  • Kilit Modu

    Var (Sınırlı)

  • Karşılama Ekranı (Açılış Görüntüsü)

    Var

  • Görüntü Ekleme

    Var

  • Tek Kanal Haritası

    Var

  • IP Kanal Yöneticisi

    Var

  • Harici Hoparlör Çıkışı

    Var (Dahili / Harici Değişken / Sabit, 3,5 mm, Stereo,
    Tek Uçlu Tip (Top.,Sol+,Sağ+), 2 W + 8Ω)

  • RJP (uzaktan jak paketi) Uyumluluğu

    Var
    LG / Teleadapt (RS232C), Teleadapt / Guestlink (HDMI CEC)

  • Hareketli Resim Oynatma (SD / HD / Plus HD)

    Var

  • Otomatik Kapalı / Zaman Ayarlı Kapatma

    Var / Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Hareketli Göz Ayarı

    Var

DIKEY İŞLEV

  • Hibrit Altyazı (Altyazı Sadece Dijital)

    Var

  • Crestron Sertifikası Uyumluluk

    Var

  • DPM (Dijital Güç Yönetimi)

    Var

  • Zaman planlayıcı

    Var

  • RTC (Gerçek Zamanlı Saat)

    Var

  • NTP senkronize zamanlayıcı

    Var (Saat Kurulumu)

  • BEACON

    Var

  • Yerleşik CM (içerik yöneticisi)

    Var

  • Yerleşik GM (Grup yöneticisi)

    Var

  • Control / Control Plus

    Var / Var

  • CMS (Premium)

    Var

  • Basit Düzenleyici

    Var

JAK ARAYÜZÜ

  • HDMI Girişi

    2 (2.0)

  • USB

    1 (2.0)

  • CI Yuvası

    1

  • HDMI Girişi (HDCP)

    1 (2.0)

  • CI Yuvası

    1

  • RF Girişi

    2

  • Dijital Ses Çıkışı (Eşeksenli / Optik)

    1 (Optik)

  • RS-232C (D-Sub 9 pin)

    1 (Kontrol ve Servis)

  • RJ45 (Kullanım Amacı)

    1 (Ethernet)

  • Harici Hoparlör Çıkışı (3,5 mm telefon jakı)

    2 (Hoparlör Çıkışı 1, 4 W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω)
    Ses Kontrolü 1)

  • Hata Ayıklama (Telefon Jakı Türü)

    (Harici SPK Ses Kontrolü Paylaşımı)

VB.

  • VESA Uyumluluğu

    Var
    600*400

  • Kensington Kilit

    Var

MEKANIK

  • Stantsız Ağırlık

    34,6

  • Stantlı Ağırlık

    35,4

  • Sevkiyat Ağırlığı

    45,7

  • Stantsız Boyut

    1693 x 978 x 8838

  • Stantlı Boyut

    1693 x 1048 x 345

  • Sevkiyat Boyutu

    1823 x 1116 x 231

  • Çerçeve Genişliği (Sol / Sağ / Üst / Alt): Çerçeve Üzerinde

    21,7 / 21,7 / 21,7 / 23,0

  • Çerçeve Genişliği (Sol / Sağ / Üst / Alt): Çerçeve Dışında

    20,2 / 20,2 / 20,2 / 21,5

GÜÇ

  • Güç Kaynağı (Voltaj, Hz)

    100~240 V, 50 / 60 Hz

  • Güç Tüketimi (Maks)

    246,2 W

  • Güç Tüketimi (Tip.)

    221,0 W

  • Bekleme Modunda Güç Tüketimi

    0,3 W

ZORUNLU LISTELEME(SERTIFIKA)

  • Güvenlik

    CB, CU TR

  • EMC

    CE

  • ErP Sınıfı

    A

  • Güç Tüketimi

    172,9 W

  • Parlaklık Oranı (%)

    %65

  • Ortalama Yıllık Tüketim (kWh)

    252,5 kWh

AKSESUAR

  • Uzaktan kumanda tipi

    S-Con

  • Güç Kablosu

    Var (1,55M, Açı Tipi)

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Daha fazla teknik doküman ve kaynağa erişmek için, lütfen LG B2B Partner Portal’ı ziyaret edin.