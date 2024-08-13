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60" UHD TV Bilgi Ekranı
* Bu görseller açıklama amaçlı sunulmuştur ve gerçek GU farklılık gösterebilir.
* Tüm ekranlar aynı ağa bağlı olmalıdır.
Gerçek Zamanlı Uzaktan Gözetim
Arızalar veya hatalar, gerçek zamanlı uzaktan bakım ile kolayca yönetilebilir. Bir hata oluştuğunda, SNMP (Basit Ağ Yönetimi Protokolü) protokolü üzerinden bildirim gönderilebilir.
Tek Hatlı Güç ve Ağ
WOL (Wake-on-LAN), kullanıcılara ağ üzerinden mesaj göndererek ekranları açmalarını sağlar. Güç ve ağ bağlantısı için sadece tek bir kabloya ihtiyaç duyulduğundan, kurulum ve bakım süreçleri önemli ölçüde kolaylaşır.
*Ağ tabanlı bir kontrol sistemidir.
Mevcut AV Kontrol sistemleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.
Tüm Özellikler
EKRAN
-
İnç
60
-
Çözünürlük
3.840 x 2.160 (UHD)
-
Parlaklık (cd/m²)
350
YAYIN SISTEMI
-
Dijital
Var (DVB-T2 / C / S2)
VIDEO
-
HDR (10 Pro/HLG)
Var / Var
AUDIO
-
Audio Çıkışı
10W + 10W
-
Hoparlör Sistemi
2.0 ch
-
LG Ses Senk.
Bluetooth gerektirir
ÖZELLIKLER
-
Konaklama
Otel Modu/PDM/Kurulum Menüsü, Kilit modu (Sınırlı), Hoş Geldiniz Ekranı (Açılış Görüntüsü), Görsel Ekleme, Tek Kanal Haritası, IP Kanal Yöneticisi, Harici Hoparlör Çıkışı (Dahili/Harici Değişken/Sabit, 3,5 mm, Stereo, Tek Uçlu Tip (GND, Sol+, Sağ+), 8Ω ile 2W), RJP (Uzaktan Fiş Paketi) Uyumluluk (LG/Teleadapt (RS232C), Teleadapt/Guestlink (HDMI CEC))
JACK ARABIRIMI
-
Tarafı Ayarla
HDMI Girişi 2 (2.0), USB (2.0), CI Yuvası
-
Arka Ayarla
HDMI Girişi (HDCP (2.0)), CI Yuvası, RF Girişi 2, Dijital Ses Çıkışı (Optik), RS-232C (D-Sub 9 pim (Kontrol ve Servis)), RJ45 (Kullanım Amacı (Ethernet)), Harici Kulaklık Çıkışı (3,5 mm telefon fişi) 2 (Hoparlör çıkışı 1, 4W (Stereo, Sağ: 2,0 W, Sol: 2,0 W, 8Ω) Ses Kontrolü 1), Hata Düzeltme (Telefon Fişi Tipi (Harici SPK Ses Kontrolü Paylaşımı))
ÖLÇÜLER(BIRIM: MM/KG)
-
Vesa
300 x 300
-
G x Y x D / Ağırlık (ayak ile)
1.368 x 857 x 269/19,8
-
G x Y x D / Ağırlık (ayaksız)
1.368 x 796 x 89,1/19,4
-
G x Y x D / Ağırlık (Nakliye)
1.492 x 880 x 190/25,5
GÜÇ(BIRIM: WATT)
-
Gerilim, Hz
100 ~ 240 V, 50/60 Hz
-
Güç Tüketimi (Tip.)
182,1 W
-
Bekleme
0,5 W
GENEL
-
Bölge
Avrupa
-
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